Η αρχαιότερη φιλία: Η σχέση ανάμεσα σε σκύλους και ανθρώπους ξεκίνησε πριν από 15.000 χρόνια

Οι σκύλοι, γνωστοί ως οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου, φαίνεται ότι συνδέονται με την ανθρωπότητα πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε.

Νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Nature», αποκαλύπτει ότι η σχέση αυτή χρονολογείται πριν από πάνω από 15.000 χρόνια, καθώς οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες τάιζαν τα ζώα και τους προσέφεραν τελετουργικούς τάφους ήδη από την τελευταία εποχή των παγετώνων.

Το αρχαιότερο δείγμα, ηλικίας 15.800 ετών, βρέθηκε θαμμένο μαζί με ανθρώπινα λείψανα στην Τουρκία. Το δεύτερο παλαιότερο, ένα σαγόνι ηλικίας 14.300 ετών, ανακαλύφθηκε στο Σόμερσετ, όπου ζούσε μια φυλή γνωστή για μακάβρια τελετουργικά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ήδη πριν από 15.000 χρόνια, οι σκύλοι με διαφορετικές γενετικές καταβολές υπήρχαν σε ολόκληρη την Ευρασία, από το Σόμερσετ έως τη Σιβηρία, υποδεικνύοντας ότι η εξημέρωση πιθανόν να ξεκίνησε πολύ πριν την εμφάνιση της γεωργίας και άλλων εξημερωμένων ζώων.

Η σημασία των σκύλων στην αρχαιότητα

Ανάλυση στα οστά των σκύλων, έδειξε ότι κατανάλωναν διατροφή πλούσια σε ψάρι, παρόμοια με αυτή των ανθρώπων στις ίδιες περιοχές.

Υπήρχε επίσης ένδειξη βαθιάς συναισθηματικής σχέσης, καθώς στην Τουρκία βρέθηκαν τρία κουτάβια θαμμένα πάνω στα πόδια ενός ανθρώπου, αναπαράγοντας τις τελετουργικές ταφές των ανθρώπων της εποχής.

Οι γενετικές αναλύσεις έδειξαν ότι, μόλις εξημερώθηκαν, οι σκύλοι εξαπλώθηκαν γρήγορα στην Ευρώπη, πιθανώς ανταλλάσσοντας μεταξύ διαφορετικών ομάδων ανθρώπων.

Όπως σημειώνει ο καθηγητής Laurent Frantz, οι σκύλοι ήταν σημαντικοί για τους ανθρώπους και χρησίμευαν σε περισσότερα από το να είναι απλά κατοικίδια: βοηθούσαν στο κυνήγι ή λειτουργούσαν ως πρώιμο σύστημα συναγερμού απέναντι σε αρπακτικά.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η στενή σχέση ανθρώπου-σκύλου αποτέλεσε ένα από τα πρώτα παραδείγματα συνεργασίας ανθρώπου και ζώου, θέτοντας τις βάσεις για τη μακρόχρονη φιλία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από Guardian