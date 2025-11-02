Η απροσδόκητη γλώσσα που καταλαβαίνουν καλύτερα τα chatbots

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ και της Microsoft κατέδειξε ότι τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης χειρίζονται την πολωνική γλώσσα με μεγαλύτερη ακρίβεια από την αγγλική, παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων εκπαίδευσης.

Η μελέτη αξιολόγησε 26 γλώσσες, εξετάζοντας πώς μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, μεταξύ των οποίων τα OpenAI, Google Gemini, Qwen, Llama και DeepSeek, απαντούν στα ίδια ερωτήματα σε κάθε γλώσσα. Στα συνολικά αποτελέσματα, τα πολωνικά συγκέντρωσαν ποσοστό ακρίβειας 88%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση, ενώ τα αγγλικά περιορίστηκαν στην έκτη, με 83,9%.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης α τα αποτελέσματα ήταν πιο σύνθετα και λιγότερο προβλέψιμα απ’ ό,τι αναμενόταν. Όπως σημείωσαν, «η αγγλική δεν απέδωσε καλύτερα σε όλα τα μοντέλα· στα εκτενή κείμενα, τα πολωνικά αποδείχθηκαν σαφώς πιο αποτελεσματικά».

Το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών της Πολωνίας σχολίασε ότι η γλώσσα, γνωστή για τη γραμματική της πολυπλοκότητα, «φαίνεται να δυσκολεύει τους ανθρώπους, όχι όμως και την τεχνητή νοημοσύνη». Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι τα μοντέλα πέτυχαν υψηλή ακρίβεια στα πολωνικά, παρότι τα δεδομένα εκπαίδευσης στη γλώσσα αυτή είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τα αγγλικά ή τα κινεζικά.

Αντίθετα, τα κινεζικά κατετάγησαν 23α μεταξύ των 26 γλωσσών, δηλαδή τέταρτα από το τέλος.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι δέκα πιο αποτελεσματικές γλώσσες για την επικοινωνία με την τεχνητή νοημοσύνη είναι: