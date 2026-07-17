Η Apple ξεπέρασε τη Nvidia και έγινε ξανά η πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο

Η Apple ανέκτησε την Παρασκευή τον τίτλο της πολυτιμότερης εισηγμένης -στο χρηματιστήριο- εταιρείας στον κόσμο, ξεπερνώντας τη Nvidia, καθώς οι επενδυτές αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους για την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης και στρέφονται σε εταιρείες που θεωρούν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν την AI με πιο σταθερό και κερδοφόρο τρόπο.

Η χρηματιστηριακή αξία της Apple διαμορφώθηκε στα 4,88 τρισ. δολάρια, ενώ της Nvidia υποχώρησε στα περίπου 4,86 τρισ. δολάρια, μετά από πτώση της μετοχής της κατά 3,5%.

Η Nvidia κατείχε την πρώτη θέση από τον Ιούνιο του 2025 και είχε γίνει η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που ξεπέρασε τα 5 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, χάρη στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τη μεγάλη ζήτηση για τους επεξεργαστές γραφικών που κατασκευάζει.

BREAKING: Apple overtakes Nvidia to become world's most valuable company



AAPL MKT CAP: $4.9T



NVDA MKT CAP: $4.85T pic.twitter.com/krK7FuUg3i — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 17, 2026

Τα μηνύματα πίσω από την αλλαγή στην κορυφή της κατάταξης

Η αλλαγή στην κορυφή της κατάταξης δείχνει ότι οι επενδυτές δεν επικεντρώνονται πλέον αποκλειστικά στις εταιρείες που κατασκευάζουν την υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αναζητούν και εκείνες που μπορούν να μετατρέψουν τις εφαρμογές της AI σε έσοδα με διάρκεια.

«Η Apple θεωρούνταν ότι είχε μείνει πίσω στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή δεν επένδυε στην ανάπτυξη δικών της μοντέλων. Τώρα όμως το κλίμα έχει αλλάξει», δήλωσε ο επικεφαλής επενδύσεων της BRI Wealth Management, Τόνι Μίντοους.

Όπως εξήγησε, η Apple είναι λιγότερο εκτεθειμένη στο υψηλό κόστος επενδύσεων που απαιτούν τα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να αποκομίσει κέρδη μέσω των υπηρεσιών της, του οικοσυστήματος των συσκευών της και των νέων αναβαθμίσεων στο hardware.

«Η αναβάθμιση της αποτίμησής της αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη σταθερότητα των μελλοντικών κερδών της και όχι απλώς σε αισιόδοξες προβλέψεις για την AI», σημείωσε.

JUST IN - Apple overtakes Nvidia to become the world's richest company. Apple last valued $4.88 trillion, while Nvidia was at $4.86 trillion — Reuters pic.twitter.com/qlwG3vQN6o — Disclose.tv (@disclosetv) July 17, 2026

Η νέα εποχή στην Apple

Για μια εταιρεία που μέχρι πρόσφατα κατηγορούνταν ότι υστερεί στην τεχνητή νοημοσύνη, η επιστροφή στην κορυφή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογηθεί η παρακαταθήκη του Τιμ Κουκ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Σεπτέμβριο, παραδίδοντας τα ηνία στον επικεφαλής του τμήματος hardware, Τζον Τέρνους.

Τον περασμένο μήνα η Apple παρουσίασε τη νέα έκδοση της Siri, έπειτα από μεγάλες καθυστερήσεις, ποντάροντας ότι ο αναβαθμισμένος ψηφιακός βοηθός θα μειώσει την απόσταση που τη χωρίζει από τους υπόλοιπους τεχνολογικούς κολοσσούς αλλά και τις νεότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Apple βρίσκεται στα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα εκατομμύρια iPhone παγκοσμίως. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να κάνουν τη Siri σημαντικά πιο χρήσιμη και πιο αποτελεσματική, εφόσον η εταιρεία καταφέρει να τα αξιοποιήσει χωρίς να παραβιάσει τις αυστηρές αρχές προστασίας της ιδιωτικότητας που εφαρμόζει.

Παρότι η Nvidia έχασε προσωρινά την πρώτη θέση, οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως αλλάζουν οριστικά οι ισορροπίες στην αγορά.

Η εταιρεία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό προμηθευτή επεξεργαστών για τα περισσότερα συστήματα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης και παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους ωφελημένους της συνεχούς αύξησης των επενδύσεων στην AI. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να ανακτήσει σύντομα την κορυφή, εφόσον αλλάξει ξανά το επενδυτικό κλίμα.

Την ίδια στιγμή, ούτε η Apple βρίσκεται σε εντελώς ασφαλή θέση. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών για να αντισταθμίσει το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, μια στρατηγική που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση για τα προϊόντα της.

«Δεν βλέπω κάποια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις δύο εταιρείες. Η Nvidia θα εξακολουθήσει να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η αγορά», σχολίασε ο Μπέντζαμιν Χολ, αντιπρόεδρος έρευνας της Segal Marco Advisors.

Με πληροφορίες από Reuters