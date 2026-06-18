Η Apple προχωρά σε αυξήσεις τιμών στα προϊόντα της

Η Apple σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της, καθώς το κόστος των τσιπ μνήμης που χρησιμοποιεί έχει εκτοξευθεί.

Ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ανέφερε στην Wall Street Journal ότι οι αυξήσεις τιμών είναι «αναπόφευκτες», καθώς η κατάσταση στην αγορά των τσιπ μνήμης έχει καταστεί «μη βιώσιμη».

Δεν διευκρίνισε πότε θα τεθούν σε ισχύ οι αυξήσεις ούτε ποια προϊόντα θα επηρεαστούν. Παραμένει επίσης ασαφές αν οι ανατιμήσεις θα αφορούν το iPhone 18, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο.

Τα τσιπ μνήμης αποτελούν βασικό εξάρτημα των έξυπνων συσκευών, όπως τα κινητά τηλέφωνα, όμως η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών τους τους τελευταίους μήνες.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε τις τεράστιες αυξήσεις που μετακυλίονται σε εμάς και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους πελάτες μας από αυτές. Ωστόσο, η κατάσταση έχει γίνει μη βιώσιμη», δήλωσε ο Κουκ στην WSJ.

«Η προσφορά μειώνεται την ώρα που οι καταναλωτές ζητούν περισσότερες συσκευές, ενώ οι κατασκευαστές μεταφέρουν τεράστιες αυξήσεις τιμών», πρόσθεσε ο Κουκ, ο οποίος αναμένεται να παραδώσει τη θέση του στον Τζον Τέρνους τον Σεπτέμβριο, έπειτα από 15 χρόνια στην ηγεσία της εταιρείας.

«Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε οι τιμές και η προσφορά των τσιπ μνήμης να επανέλθουν σε λογικά επίπεδα για τα καταναλωτικά προϊόντα. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα», επεσήμανε ο Κουκ.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από αντίστοιχες προειδοποιήσεις και άλλων τεχνολογικών κολοσσών για τις πιέσεις που δέχεται η βιομηχανία κατασκευής τσιπ.

Exclusive: Apple plans to raise prices. CEO Tim Cook called the move "unavoidable" because the AI boom is driving up chip costs. https://t.co/Fw3Wm0WNEB — The Wall Street Journal (@WSJ) June 17, 2026

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο BBC νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυξήσεων τιμών, καθώς ο πληθωρισμός αυξάνει το λειτουργικό της κόστος.

Η TSMC κατασκευάζει τα πιο προηγμένα τσιπ που σχεδιάζονται από εταιρείες όπως η Apple, η NVIDIA και η AMD.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Samsung είχε επίσης προειδοποιήσει ότι οι ελλείψεις στην προμήθεια τσιπ μνήμης ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξήσεις των τιμών των ηλεκτρονικών συσκευών.

Η τιμή της μνήμης RAM - που συνήθως αποτελεί ένα από τα φθηνότερα εξαρτήματα ενός υπολογιστή - έχει υπερδιπλασιαστεί από τον Οκτώβριο του 2025.

Πέρα από την αυξημένη ζήτηση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ο πόλεμος στο Ιράν έχει επίσης διαταράξει την παγκόσμια προμήθεια ηλίου, ενός αερίου ζωτικής σημασίας για την παραγωγή ημιαγωγών, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος των τσιπ.

Το iPhone 17 γνωρίζει ισχυρή εμπορική πορεία από την κυκλοφορία του τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι πωλήσεις συσκευών της Apple αυξήθηκαν κατά 17% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, χάρη κυρίως στη μεγάλη ζήτηση στην Κίνα.

Η εταιρεία είχε ήδη αυξήσει νωρίτερα φέτος την αρχική τιμή των συμπαγών υπολογιστών Mac Mini κατά περίπου 200 δολάρια.

Με πληροφορίες από BBC