Η Apple παρουσίασε το iPhone 17 με Pro κάμερες και το πιο λεπτό Air που έγινε ποτέ

Η Apple παρουσίασε σήμερα τη νέα σειρά iPhone 17, σε ένα εντυπωσιακό event στα κεντρικά της, στο Κουπερτίνο, όπως και τις νέες εκδόσεις των AirPods και του Apple Watch.

Το νέο lineup έρχεται με τέσσερα μοντέλα, τα iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max, που φέρνουν λεπτότερο σχεδιασμό και φωτεινότερες οθόνες, μεταξύ άλλων καινοτομιών.

Η είσοδος του iPhone 17 Air

Το iPhone 17 Air είναι το πιο λεπτό iPhone που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά. Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο τιτάνιο, ενώ το Ceramic Shield προστατεύει οθόνη και πλάτη από φθορές. Παρά το μικρό του βάρος, διαθέτει τον ίδιο Α19 Pro επεξεργαστή με τα κορυφαία μοντέλα, φέρνοντας επιδόσεις που θυμίζουν MacBook. Υπόσχεται μπαταρία για όλη την ημέρα και συνοδεύεται από νέες θήκες με λεπτό προφίλ και λουράκι που επιτρέπει να φοριούνται χιαστί.

Το iPhone 17 Pro και το Pro Max ξεχωρίζουν για τις μεγάλες αναβαθμίσεις στην κάμερα και την ενεργειακή διαχείριση. Ένα νέο σύστημα ψύξης με vapor chamber διατηρεί τη συσκευή πιο δροσερή και ελαφρύτερη, ενώ η κάμερα αποκτά δυνατότητες που πλησιάζουν τις επαγγελματικές, με τηλεφακό έως 200 mm.Ο νέος επεξεργαστής A19 Pro κάνει το iPhone 17 Pro έως και 40% ταχύτερο, ικανό να τρέχει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να χρειάζεται σύνδεση στο cloud. Η μπαταρία του φτάνει τις 39 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο.

Το βασικό iPhone 17

Η «απλή» έκδοση φέρνει μεγαλύτερη οθόνη 6,3 ιντσών, νέο Ceramic Shield και διπλή κάμερα με κύριο αισθητήρα 48 MP. Κυκλοφορεί σε πέντε αποχρώσεις, μωβ, γαλάζιο, μαύρο, πράσινο και mist, και ενσωματώνει το «Apple Intelligence» με δυνατότητες όπως live μετάφραση και οπτική αναγνώριση στην οθόνη.

Οι τιμές παραμένουν ίδιες με πέρσι: το iPhone 17 ξεκινά από 799 δολάρια, το Air από 999 δολάρια, ενώ τα Pro από 1.099 δολάρια. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν ήδη, με την κυκλοφορία να έχει οριστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου.

Apple Watch και AirPods

Μαζί με τα iPhone, η Apple παρουσίασε και τρία νέα ρολόγια: το οικονομικό Watch SE 3 (249 δολάρια), το Watch Series 11 (399 δολάρια) με νέες δυνατότητες υγείας και το κορυφαίο Watch Ultra 3 (799 δολάρια) με δορυφορική συνδεσιμότητα και αυτονομία 42 ωρών.

Όσο για τα νέα AirPods Pro 3 δεν φέρνουν μόνο καλύτερο ήχο και πιο αποτελεσματική ακύρωση θορύβου. Με τη βοήθεια του Apple Intelligence μπορούν πλέον να κάνουν ζωντανή μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Ο χρήστης ξεκινά τη λειτουργία με μια απλή κίνηση και η μετάφραση εμφανίζεται κατευθείαν, είτε μιλούν δύο άνθρωποι που φορούν AirPods είτε μέσω του iPhone.