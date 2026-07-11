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Η Apple μηνύει την OpenAI - Τι ισχυρίζεται η εταιρεία

Ο επικεφαλής του τμήματος υλικού της OpenAI κατονομάζεται επίσης στην αγωγή

The LiFO team
The LiFO team
APPLE OPENAI ΑΓΩΓΗ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
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Ο τεχνολογικός γίγαντας Apple άσκησε αγωγή την Παρασκευή κατά της OpenAI, της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT.

Η Apple ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης OpenAI έκλεψε τα εμπορικά της μυστικά στο πλαίσιο των προσπαθειών της να αναπτύξει μια ανταγωνιστική επιχείρηση υλικού.

«Η υπόθεση αυτή αφορά πρώην υπαλλήλους της Apple που έκλεψαν εμπορικά μυστικά της Apple προς όφελος της OpenAI. Η Apple ασκεί την αγωγή αυτή για να θέσει τέλος σε αυτή την πρακτική», ανέφεραν οι δικηγόροι της Apple σε καταγγελία που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνιας.

Apple εναντίον OpenAI

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι στελέχη της OpenAI ζήτησαν από υπαλλήλους της Apple να μοιραστούν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης τμημάτων νέων συσκευών, κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων πρόσληψης. Ο επικεφαλής του τμήματος υλικού της OpenAI, ο πρώην υπάλληλος της Apple Τανγκ Ταν, κατονομάζεται επίσης στην αγωγή.

Οι κατηγορίες θέτουν τις βάσεις για μια μάχη που πιθανότατα θα εξελιχθεί σε τιτάνια αναμέτρηση μεταξύ μιας από τις πιο ισχυρές παραδοσιακές εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας και μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου.

Η αγωγή ενδέχεται επίσης να επηρεάσει τα σχέδια της OpenAI να εισαχθεί στο χρηματιστήριο κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες, εν μέσω του έντονου ανταγωνισμού στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Apple, η οποία πριν από σχεδόν 20 χρόνια εγκαινίασε την εποχή του κινητού διαδικτύου με τα iPhone της, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μόλις πριν από δύο χρόνια, η Apple και η OpenAI σύναψαν συμφωνία ώστε η Apple να χρησιμοποιεί την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI στα προϊόντα της, αλλά η συνεργασία αυτή δεν φαίνεται να απέφερε σημαντικά αποτελέσματα.

Τον Ιανουάριο, η Apple ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει αντ’ αυτού την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google στις επερχόμενες κυκλοφορίες της.

Με πληροφορίες από Washington Post

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