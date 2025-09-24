Η Apple λέει ότι το νέο της smartwatch μπορεί να εντοπίσει την υψηλή αρτηριακή πίεση - Είναι αξιόπιστο;

Η Apple πρόκειται σύντομα να λανσάρει μια νέα λειτουργία στο smartwatch της, η οποία, όπως λέει, μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της υψηλής αρτηριακής πίεσης, αλλά οι καρδιολόγοι προειδοποιούν ότι οι χρήστες πρέπει να είναι προσεκτικοί στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Μόλις η ενημέρωση εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, το Apple Watch θα χρησιμοποιεί τον αισθητήρα φωτός για να αναλύει πώς ανταποκρίνονται τα αιμοφόρα αγγεία του χρήστη στον καρδιακό του παλμό, προειδοποιώντας τον εάν ανιχνεύσει σταθερά σημάδια χρόνιας υπέρτασης ή υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Σημαντικό είναι ότι το ρολόι δεν θα δίνει πραγματικές μετρήσεις πίεσης, μόνο ειδοποιήσεις ότι ο χρήστης μπορεί να έχει υπέρταση. Η Apple δήλωσε ότι θα συνιστά στους χρήστες που λαμβάνουν αυτές τις ειδοποιήσεις να χρησιμοποιήσουν ένα παραδοσιακό πιεσόμετρο για να παρακολουθήσουν τα επίπεδα της πίεσής τους για μια εβδομάδα και στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους με τα αποτελέσματα.

Οι ειδικοί υγείας λένε ότι, παρά τους περιορισμούς της, η λειτουργία θα μπορούσε να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση για μια πάθηση που συχνά μένει αδιάγνωστη.

Σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, αλλά σχεδόν οι μισοί δεν το γνωρίζουν. Οι περισσότεροι δεν αισθάνονται κανένα σύμπτωμα, αλλά η υπέρταση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και βλάβης στα νεφρά.

Η Apple δήλωσε ότι αναμένει οι ρυθμιστικές αρχές να εγκρίνουν τη λειτουργία «σύντομα» και ότι σκοπεύει να την κυκλοφορήσει σε πάνω από 150 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη στο Apple Watch Series 9, και αργότερα στο Apple Watch Ultra 2 και στο watchOS 26.

Ο καρδιολόγος Dr Felix Mahfoud, πρόεδρος της Καρδιολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βασιλείας στην Ελβετία, είπε στο Euronews Health ότι η λειτουργία του smartwatch μπορεί να είναι «καλή για τάσεις», αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ακριβή δεδομένα υγείας ή για λήψη αποφάσεων.

«Μπορώ να σας πω τι σημαίνει αν μετρήσουμε την πίεσή σας [σε ιατρείο], όσον αφορά τον κίνδυνο εγκεφαλικού» και άλλων προβλημάτων υγείας, είπε ο Mahfoud, που είναι επίσης υπεύθυνος επικοινωνίας της European Society of Cardiology.

Ωστόσο, «όλα αυτά είναι ουσιαστικά άγνωστα για τον εντοπισμό μέσω smartwatch» και «κανείς δεν πρέπει ποτέ να βασίζει οποιαδήποτε θεραπεία ή διαχείριση σε ένα smartwatch», πρόσθεσε.

Σε δοκιμές με περισσότερα από 2.200 άτομα, η Apple δήλωσε ότι η λειτουργία υπέρτασης του ρολογιού είχε ευαισθησία περίπου 41% (ικανότητα να εντοπίζει σωστά μια πάθηση) και ειδικότητα περίπου 92% (ικανότητα να αναγνωρίζει σωστά την απουσία πάθησης).

Αυτό σημαίνει ότι το ρολόι θα μπορούσε να χάσει περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις υπέρτασης, αλλά παραμένει απίθανο να στείλει πολλές λανθασμένες προειδοποιήσεις.

Παρά ταύτα, η Apple δήλωσε ότι αναμένει να ειδοποιήσει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους με αδιάγνωστη υπέρταση τον πρώτο χρόνο. Η λειτουργία δεν προορίζεται για όλους. Η εταιρεία δεν συνιστά να βασίζονται στο ρολόι άτομα κάτω των 22 ετών, έγκυες ή όσους έχουν ήδη διαγνωστεί με υπέρταση.

Ο Mahfoud είπε ότι η λειτουργία θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους της υψηλής πίεσης. «Είναι υπέροχο αν μπορούμε να αυξήσουμε την ενημέρωση για την υπέρταση, και ελπίζουμε ότι αυτά τα εργαλεία θα το πετύχουν», κατέληξε ο Mahfoud.

Με πληροφορίες από euronews.com