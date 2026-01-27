Η Apple έβγαλε νέο update και αφορά και δύο παλιά iPhone - Για ποια μοντέλα πρόκειται

Η Apple κυκλοφόρησε τη νέα ενημέρωση για iPhone και iPad, iOS 26.2.1.

Η νέα ενημέρωση iOS 26.2.1 έρχεται να βελτιώσει περαιτέρω την εμπειρία χρήσης των συσκευών της Apple, επισημαίνει η εταιρεία, εστιάζοντας κυρίως στην σταθερότητα, την ασφάλεια και τη συνολική απόδοση του συστήματος.

Πρόκειται για μια μικρότερη αλλά ιδιαίτερα σημαντική αναβάθμιση, η οποία συμπληρώνει την έκδοση iOS 26 και απευθύνεται σε όλους τους χρήστες που επιθυμούν ένα πιο αξιόπιστο και ομαλό λειτουργικό περιβάλλον.

Με το iOS 26.2.1, η Apple δίνει έμφαση στη διόρθωση σφαλμάτων που εντοπίστηκαν σε προηγούμενες εκδόσεις. Βελτιώνονται ζητήματα που σχετίζονται με την απόκριση του συστήματος, την σταθερότητα εφαρμογών και τη διαχείριση μνήμης, προσφέροντας πιο γρήγορη και απρόσκοπτη καθημερινή χρήση.

Παράλληλα, έχουν γίνει βελτιστοποιήσεις που συμβάλλουν στη μείωση απροσδόκητων κολλημάτων ή επανεκκινήσεων, ειδικά σε συσκευές που χρησιμοποιούνται εντατικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στον τομέα της ασφάλειας. Η ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές διορθώσεις ασφαλείας, οι οποίες προστατεύουν καλύτερα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και ενισχύουν την άμυνα του λειτουργικού συστήματος απέναντι σε πιθανούς κινδύνους.

Επίσης, το νέο update φέρνει την υποστήριξη των νέων Apple AirTag version 2 που ανακοινώθηκαν χθες και προσφέρουν καλύτερο Precision Finding. Όπως δήλωσε η Apple, η νέα έκδοση των AirTag έχουν ενσωματωμένη καλύτερη τεχνολογία Bluetooth, 50% πιο δυνατό ηχείο και καλύτερη εμβέλεια.

Η Apple αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η νέα ενημέρωση είναι αναγκαία για μια πιο ομαλή εμπειρία στις συσκευές της.

Η Apple έβγαλε update και για δύο παλιά iPhone

Το νέο update iOS 26.2.1, αν και δεν εισάγει μεγάλες ορατές αλλαγές, προετοιμάζει το έδαφος για μελλοντικές αναβαθμίσεις. Οι χρήστες μπορούν να το κατεβάσουν άμεσα μέσω των Ρυθμίσεων.

H Apple πάντως, αναβάθμισε το λογισμικό και για δύο συσκευές που κυκλοφόρησαν πριν από, πάνω από μια δεκαετία.

Η Apple κυκλοφόρησε το iOS 12.5.8, το οποίο είναι διαθέσιμο για τα iPhone 5s και iPhone 6. Το iPhone 5s κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2013 ενώ το iPhone 6 κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2014.

Η Apple αναφέρει ότι το iOS 12.5.8 επεκτείνει το πιστοποιητικό που θα επέτρεπε σε βασικές λειτουργίες όπως το FaceTime και το iMessage, συνεχίζοντας να λειτουργούν μετά τον Ιανουάριο του 2027.

Αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση λογισμικού για τα iPhone 5s και iPhone 6 από την ενημέρωση ασφαλείας, η οποία κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2023.

Με πληροφορίες από Ρhone Αrena