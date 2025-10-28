Η Apple αξίζει πλέον 4 τρισ. δολάρια - Οι εταιρείες που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία

Η Apple έγινε μέλος ενός ξεχωριστού «κλαμπ» τεχνολογικών κολοσσών, καθώς η αγοραία της αξία ξεπέρασε σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, με τη Microsoft και τη Nvidia να φτάνουν στο εν λόγω «ορόσημο» νωρίτερα, φέτος.

Οι μετοχές της Apple (AAPL) αυξήθηκαν κατά 0,1% την Τρίτη, συνεχίζοντας την ανάκαμψή τους εξαιτίας των συνεχιζόμενων πωλήσεων του νέου iPhone, 17, ακόμα και σε χώρες όπως η Κίνα, μιας βασικής αγοράς όπου η εταιρεία δεν είχε αποδώσει όπως θα ήθελε.

Η τωρινή ανάκαμψη της Apple είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόδοσής της στην αρχή του 2025, όταν οι μετοχές της κατέγραψαν πτώση, λόγω των δασμών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, των καθυστερήσεων ως προς την παράδοση των δικών της προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης και της πίεσης να κατασκευάζει τα smartphone της εντός των ΗΠΑ. Τον Απρίλιο, έχασε πάνω από 310 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία μέσα σε μία ημέρα.

Apple: Πώς ανέστρεψε το αρνητικό κλίμα μόνο με το iPhone17

Πληροφορίες του CNN κάνουν λόγο πως η Apple, με την κυκλοφορία του νέου iPhone, συνεχίζει να ενθουσιάζει τόσο τους καταναλωτές όσο και τη Wall Street, παρόλο που πρόκειται για μία από τις λίγες εταιρείες που «χάνουν» στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Παρ' όλα αυτά, οι μετοχές τηςέχουν σημειώσει άνοδο μόλις 7% φέτος, πολύ μακριά από το 30,7% που σημείωσε το 2024 και λιγότερο από το 17% της ευρύτερης αγοράς.

Το νέο ρεκόρ της Apple έρχεται σε μια γενικότερη «χρονιά-ρεκόρ» για τις μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας, καθώς η ζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνάει τα δεδομένα, έχοντας παράλληλα μεγάλα κέρδη.

Το γεγονός ότι η Nvidia, ένας σημαντικός προμηθευτής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, και η Microsoft, ένας σημαντικός παίκτης στην αγορά cloud, ξεπέρασαν την Apple στα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια υπογραμμίζει πόσο σημαντική έχει γίνει η τεχνητή νοημοσύνη για τη Wall Street. Οι ρεκόρ αποτιμήσεις ήταν ιστορικά το πεδίο της Apple, αναλύει σχετικά το CNN.

Τον Αύγουστο του 2018, η Apple έγινε η πρώτη εισηγμένη, στο Χρηματιστήριο, εταιρεία που έφτασε την αξία του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Τον Αύγουστο του 2020, έγινε η πρώτη εταιρεία αξίας 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, και στη συνέχεια ξεπέρασε το όριο των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιανουάριο του 2022, αλλά δεν έκλεισε σε αυτό το επίπεδο μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Προς το παρόν, ωστόσο, το iPhone συνεχίζει να ωθεί την Apple σε νέα ύψη. «Είναι σαφές για εμάς ότι ο Τιμ Κουκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, έχει επιτέλους βρει την επιτυχία με το iPhone 17 και τώρα η Wall Street περιμένει να αποκαλυφθεί ο μεγάλος στρατηγικός χάρτης πορείας της εταιρείας για τη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης» έγραψε ο αναλυτής της Wedbush Securities, Dan Ives.

Με πληροφορίες από CNN