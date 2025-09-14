Η Apple αποκλείει τους Ευρωπαίους χρήστες από τη νέα λειτουργία ζωντανής μετάφρασης των AirPods Pro

Η Apple ανακοίνωσε ότι η νέα λειτουργία Live Translation των AirPods Pro 3 –και όχι μόνο– δεν θα είναι διαθέσιμη σε εκατομμύρια χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των κανονισμών της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η λειτουργία «Live Translation with AirPods», που αποτελεί μέρος του Apple Intelligence, δεν θα ενεργοποιείται εάν ο χρήστης βρίσκεται εντός ΕΕ και ο λογαριασμός Apple ανήκει σε περιοχή της ΕΕ. Η Apple δεν έχει αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο λόγο για αυτόν τον περιορισμό, ωστόσο οι νομικές και κανονιστικές πιέσεις είναι πιθανότατα οι βασικοί παράγοντες.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Νόμος περί Τεχνητής Νοημοσύνης της ΕΕ και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών ομιλίας και μετάφρασης. Οι ρυθμιστικές αρχές φαίνεται να επιδιώκουν να εξετάσουν πώς λειτουργεί το Live Translation και ποιο αντίκτυπο έχει στην ιδιωτικότητα, τη συγκατάθεση, τη ροή δεδομένων και τα δικαιώματα των χρηστών. Η Apple θέλει παράλληλα να εξασφαλίσει τη συνεπή συμμόρφωση του συστήματός της με αυτούς τους κανόνες προτού ενεργοποιήσει τη λειτουργία για λογαριασμούς της ΕΕ.

Η λειτουργία Live Translation, που παρουσιάστηκε μαζί με τα AirPods Pro 3, θα υποστηρίζεται και σε παλαιότερα μοντέλα, όπως τα AirPods 4 με Active Noise Cancellation και τα AirPods Pro 2. Η δυνατότητα αυτή παρέχει ασύρματη επικοινωνία χωρίς τη χρήση των χεριών, επιτρέποντας στους χρήστες να μιλούν φυσικά ενώ φορούν τα AirPods.

Σε συνομιλίες με άτομα που δεν διαθέτουν AirPods, το iPhone προβάλλει ζωντανές απομαγνητοφωνήσεις με μεταφράσεις στην προτιμώμενη γλώσσα του άλλου συνομιλητή. Η λειτουργία γίνεται ακόμη πιο ολοκληρωμένη όταν και οι δύο συνομιλητές φορούν συμβατά AirPods με ενεργοποιημένο το Live Translation. Η λειτουργία Active Noise Cancellation μειώνει αυτόματα την ένταση της φωνής του άλλου ομιλητή, βοηθώντας τους χρήστες να εστιάσουν στον μεταφρασμένο ήχο και να διατηρούν τη φυσική ροή της συζήτησης.

Για να λειτουργήσει το Live Translation, απαιτούνται AirPods με το τελευταίο firmware, που συνδέονται με ένα iPhone στο οποίο έχει ενεργοποιηθεί το Apple Intelligence και τρέχει iOS 26 ή νεότερη έκδοση – υποστηρίζονται μοντέλα από το iPhone 15 Pro και μετά. Η Apple δοκιμάζει το firmware παράλληλα με τις beta εκδόσεις του iOS 26 και αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα μαζί με το iOS 26, που προγραμματίζεται για τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η λειτουργία υποστηρίζει μετάφραση σε πραγματικό χρόνο μεταξύ Αγγλικών (Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ), Γαλλικών, Γερμανικών, Πορτογαλικών (Βραζιλίας) και Ισπανικών. Η Apple σχεδιάζει να προσθέσει υποστήριξη για Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά και Κινεζικά (απλοποιημένα) μέσα στο 2025. Προς το παρόν, παραμένει ασαφές πότε θα αρθεί ο περιορισμός για τους χρήστες της ΕΕ και τους σχετικούς λογαριασμούς Apple.