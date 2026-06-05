Η Anthropic προειδοποιεί πως σύντομα η τεχνητή νοημοσύνη θα εξελίσσεται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται με τόσο γρήγορο ρυθμό, ώστε σύντομα ενδέχεται να μπορεί να βελτιώνεται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, σύμφωνα με νέα ανάρτηση της Anthropic.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η λεγόμενη «αναδρομική αυτοβελτίωση» (recursive self-improvement) - μια διαδικασία κατά την οποία συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζουν, δοκιμάζουν και βελτιώνουν τα ίδια τον εαυτό τους - μπορεί να γίνει πραγματικότητα νωρίτερα από το αναμενόμενο, βάσει των ερευνητικών της ευρημάτων.

Όπως αναφέρει, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει πλέον μόνο τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι, αλλά αρχίζει να επηρεάζει και τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη.

Our internal data shows Claude is accelerating AI development—a possible path to recursive self-improvement, or AI autonomously building a more capable successor.



It’s happening faster than we thought, and the implications deserve greater attention. https://t.co/OVVPJO7VQx — Anthropic (@AnthropicAI) June 4, 2026

Νέα δεδομένα της εταιρείας δείχνουν ότι τα προηγμένα μοντέλα έχουν ήδη επιταχύνει διαδικασίες όπως ο προγραμματισμός, ο εντοπισμός σφαλμάτων και η έρευνα, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει έναν «κύκλο ανατροφοδότησης», όπου τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης παράγουν ακόμη πιο εξελιγμένους διαδόχους.

«Πάντα θεωρούσαμε ότι το καλύτερο είναι να δημοσιοποιούμε την ιδέα και να δίνουμε στους ανθρώπους μια εικόνα για το τι έρχεται», δήλωσε ο Τζακ Κλαρκ της Anthropic σε συνέντευξή του στο Axios. «Το βασικό στοιχείο εδώ είναι ότι, αντίθετα με κάποιες δημοφιλείς απόψεις, η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης θα επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια, αντί να παραμείνει σταθερή ή να επιβραδυνθεί», τόνισε ο ίδιος.

Ο Κλαρκ σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρόοδο στην επιστήμη και την ιατρική, ωστόσο απαιτεί προετοιμασία για τις επιπτώσεις της τόσο στην ίδια την τεχνητή νοημοσύνη όσο και στον τρόπο που εντάσσεται στους αντίστοιχους τομείς.

Σημαντική η εμπλοκή της κοινωνίας

Η εταιρεία επιθυμεί επίσης να υπάρξει εμπλοκή των νομοθετών στο ζήτημα πριν αρχίσουν να αντιμετωπίζουν ευρύτερα το φαινόμενο της «αναδρομικής αυτοβελτίωσης». «Ως οργανισμοί και, τελικά, ως κοινωνίες, πρέπει να βρούμε τα εργαλεία ώστε να επαληθεύουμε ότι όσα παράγουν αυτά τα συστήματα είναι σωστά και ευθυγραμμισμένα με τις ανθρώπινες προθέσεις και μια υγιή κοινωνία», ανέφερε.

Η γενική εικόνα, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι ότι οι βελτιώσεις στα chatbot Claude έχουν ήδη οδηγήσει σε καλύτερα εργαλεία προγραμματισμού και αυτά με τη σειρά τους σε πιο αυτόνομους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Η επόμενη πιθανή εξέλιξη είναι η αναδρομική αυτοβελτίωση.

Στο εγγύς μέλλον, όπως υποστηρίζει η Anthropic, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να είναι αρκετά ισχυρά ώστε να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν και να εκπαιδεύουν αυτόνομα ακόμη πιο εξελιγμένους διαδόχους τους, χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή.

Εταιρείες όπως η OpenAI έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες για το φαινόμενο αυτό, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο εάν δεν υπάρξει επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ερευνητών.

Η Anthropic σκοπεύει να ενημερώσει και να συνεργαστεί με νομοθέτες τους επόμενους μήνες σχετικά με το ζήτημα της αναδρομικής αυτοβελτίωσης.

Συνολικά, η ιδέα της τεχνητής νοημοσύνης που «βελτιώνει τον εαυτό της» θεωρείται πλέον ένα πιθανό επόμενο στάδιο εξέλιξης, με τις εταιρείες του κλάδου να τονίζουν ότι, παρότι οι επιπτώσεις παραμένουν αβέβαιες, είναι αναγκαίο να υπάρξει έγκαιρη προετοιμασία.

Με πληροφορίες από Axios