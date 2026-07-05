Η Amazon σχεδιάζει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης: Πώς θα λειτουργούν οι μελλοντικές AI συσκευές

Η Amazon επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δικών της τσιπ για βασικές καταναλωτικές συσκευές της, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής του τμήματος hardware της εταιρείας.

Σε συνέντευξή του στο podcast «The Tech Download» του CNBC, ο Panos Panay, επικεφαλής των συσκευών και υπηρεσιών της Amazon, μίλησε για πρώτη φορά για την στρατηγική της εταιρείας στους ημιαγωγούς που ενσωματώνει στις δικές της συσκευές, καθώς και για το πώς πειραματίζεται με διαφορετικούς τύπους gadgets με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

«Κατασκευάζουμε δικό μας ολοκληρωμένο πυρίτιο end-to-end για τις συσκευές που διαθέτουμε στην αγορά», δήλωσε ο Panay. Όπως είπε, το προσαρμοσμένο πυρίτιο της Amazon χρησιμοποιείται ήδη σε συσκευές όπως τα Echo Show 8, Echo Show 11 και Fire TV.

Η Amazon παρουσίασε νέα τσιπ, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να τρέχουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης

Τον Οκτώβριο, η Amazon παρουσίασε τα τσιπ AZ3 και AZ3 Pro, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να τρέχουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στη συσκευή και όχι στο cloud. Πολλοί κατασκευαστές συσκευών θεωρούν ότι η τοπική εκτέλεση της AI προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια.

Ορισμένοι κατασκευαστές hardware, όπως η Apple, σχεδιάζουν επίσης δικά τους τσιπ, κάτι που μπορεί να προσφέρει σε μια εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών μεγαλύτερο έλεγχο στην ενσωμάτωση hardware και λογισμικού.

«Σε ορισμένες από τις πιο κρίσιμες συσκευές μας αυτή τη στιγμή, η εστίασή μας είναι στο πυρίτιο, γιατί, όπως σωστά επισημαίνετε, αν θέλεις πραγματικά αυτή τη σύνδεση hardware και software… και αν πρόκειται να προσφέρουμε αυτή την εμπειρία στο σπίτι με τον πιο ασφαλή τρόπο για τους χρήστες, τότε οφείλουμε να σκεφτούμε πώς θα συνδυαστεί αυτή η παράδοση του hardware», ανέφερε ο Panay. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εταιρεία συνεχίζει παράλληλα να χρησιμοποιεί και τσιπ από εταιρείες όπως η Qualcomm.

Για την Amazon, η έμφαση στα custom τσιπς εντάσσεται σε μία ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης των δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές της.

Η Amazon λάνσαρε φέτος στις ΗΠΑ το Alexa+ σε ευρεία διάθεση. Πρόκειται για μία αναβαθμισμένη έκδοση του ψηφιακού βοηθού της εταιρείας, η οποία μπορεί να διαχειρίζεται πιο σύνθετα ερωτήματα και εργασίες. Το Alexa+ έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει το πλαίσιο και τα πρότυπα χρήσης του εκάστοτε χρήστη. Η Amazon διαθέτει μια μεγάλη γκάμα hardware, από κουδούνια Ring έως συσκευές Echo και Fire TV, και το Alexa+ προορίζεται να βοηθήσει τους χρήστες να συνδέσουν μεταξύ τους όλα τα προϊόντα της Amazon που χρησιμοποιούν.

Amazon: Πώς θα λειτουργούν οι μελλοντικές AI συσκευές

Καθώς ο ψηφιακός βοηθός της Amazon αποκτά πιο προηγμένες δυνατότητες, ο Panay είπε ότι σκέφτεται ήδη πώς θα αλληλεπιδρούν οι χρήστες με τις συσκευές στο μέλλον και τι θα σημαίνει αυτό για τα επόμενα gadgets.

«Νομίζω ότι ίσως απομακρυνόμαστε από έναν κόσμο εφαρμογών και οθονών», είπε ο Panay, προσθέτοντας ότι η «συνομιλία και το πλαίσιο» θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τους AI assistants.

Ερωτηθείς για το είδος των συσκευών πάνω στις οποίες εργάζεται η εταιρεία, ο Panay απάντησε: «Όταν σκέφτεσαι το μέλλον των συσκευών τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να είσαι εξαιρετικά επιφυλακτικός απέναντι σε οποιονδήποτε σου λέει ότι γνωρίζει ήδη πώς θα είναι. Εγώ έχω ένα ολόκληρο εργαστήριο γεμάτο συσκευές».

Τον περασμένο μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος της Qualcomm, Cristiano Amon, δήλωσε στο «The Tech Download» ότι η εταιρεία εργάζεται πάνω σε 40 νέες συσκευές με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι εταιρείες καταναλωτικών ηλεκτρονικών αναζητούν το επόμενο μεγάλο εμπορικό «χτύπημα» μετά το smartphone.

Amazon: Το Alexa+ θα συνεχίσει να ανταγωνίζεται το ChatGPT της OpenAI και το Gemini της Google

Το Alexa+ θα συνεχίσει να ανταγωνίζεται το ChatGPT της OpenAI και το Gemini της Google, τα οποία επίσης διεκδικούν την εμπειρία του καταναλωτή. Η Google αξιοποιεί την απήχηση του λειτουργικού συστήματος Android για να προσελκύσει περισσότερους χρήστες, ενώ εταιρείες όπως η Samsung χτίζουν μεγάλο μέρος των AI λειτουργιών τους πάνω στα μοντέλα Gemini.

Για την Amazon, το Alexa+ αποτελεί έναν τρόπο να «κλειδώσει» τους χρήστες στο δικό της οικοσύστημα συσκευών και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πέρυσι, η Amazon έκανε ένα σημαντικό άνοιγμα στον τομέα των wearables, όταν εξαγόρασε τη Bee, μία εταιρεία που κατασκευάζει smartwatch αξίας 49,99 δολαρίων, τα οποία μπορούν να κατανοούν φωνητικές εντολές, να δημιουργούν λίστες, να απαντούν σε ερωτήσεις και να συντάσσουν σημειώσεις.

Ο Panay δήλωσε ότι υπάρχει «ένας ολόκληρος οδικός χάρτης φορητών συσκευών εν κινήσει». Περιέγραψε αυτές τις συσκευές ως gadgets που οι άνθρωποι θα έχουν μαζί τους, τα οποία θα συλλέγουν δεδομένα και με τα οποία θα συνομιλούν.

«Έτσι, όταν επιστρέφεις στο σπίτι ή όταν βρίσκεσαι στη δουλειά, αυτή η σύνδεση παραμένει σταθερή και διατηρεί το απαραίτητο πλαίσιο», είπε ο Panay. Πρόσθεσε ακόμη ότι «δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πολύ» για ένα τέτοιο προϊόν από την Amazon.

Με πληροφορίες από CNBC