Η Amazon βάζει σειρές φτιαγμένες με AI στο Prime Video

H τεχνητή νοημοσύνη δεν μένει πια στα δοκιμαστικά βίντεο του internet. Η Amazon τη βάζει κανονικά στην παραγωγή σειρών για το Prime Video.

Τα Amazon MGM Studios ανακοίνωσαν νέο GenAI Creators’ Fund και έδωσαν πράσινο φως σε τρεις animated σειρές που θα αξιοποιήσουν εργαλεία γενετικής AI. Η εταιρεία επιμένει ότι το μοντέλο είναι «ανθρωποκεντρικό» και ότι η τεχνολογία θα λειτουργεί ως εργαλείο για δημιουργούς, όχι ως αντικαταστάτης τους. Όμως η κίνηση είναι από μόνη της σημαντική: ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο του κόσμου δοκιμάζει πλέον την AI μέσα στην κανονική τηλεοπτική παραγωγή

Οι τρεις σειρές είναι το Punky Duck του Jorge R. Gutierrez, δημιουργού που έχει δουλέψει στο The Book of Life, το Love, Diana Music Hunters από τον Albie Hecht της pocket.watch, πρώην στέλεχος του Nickelodeon που είχε αναπτύξει το SpongeBob SquarePants, και το Cupcake & Friends από τα BuzzFeed Studios. Και οι τρεις σειρές θα κάνουν πρεμιέρα στο Prime Video, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνίες.

Η Amazon παρουσιάζει την πρωτοβουλία ως ένα μοντέλο που δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους της δημιουργικής διαδικασίας, αλλά τους δίνει πρόσβαση σε νέα εργαλεία. Ο Albert Cheng, στέλεχος των Amazon MGM Studios, είπε στο Variety ότι η προσέγγιση της εταιρείας είναι «human-centric» και ότι τα AI εργαλεία προορίζονται να ενισχύσουν, όχι να υποκαταστήσουν, την ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Στην πράξη, όμως, η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ένα από τα πιο φορτισμένα θέματα του Χόλιγουντ. Η χρήση της στη συγγραφή, στην εικόνα, στη φωνή, στο animation και στα δικαιώματα των δημιουργών βρίσκεται ήδη στο κέντρο μιας μεγάλης συζήτησης για το ποιος φτιάχνει τελικά ένα έργο και ποιος ελέγχει το αποτέλεσμα.

Η τεχνολογική βάση του νέου ταμείου είναι το Project Nara, μια AI πλατφόρμα παραγωγής που αναπτύσσουν τα Amazon MGM Studios με την AWS. Η πλατφόρμα περιγράφεται ως συνεργατικός χώρος εργασίας για δημιουργικές ομάδες και θα ενσωματώνει AI production agents μαζί με εργαλεία που χρησιμοποιούνται ήδη στη βιομηχανία, όπως Maya, Blender, Nuke, Unreal Engine και εφαρμογές της Adobe.

Το Project Nara θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στους δημιουργούς που θα επιλεγούν για το GenAI Creators’ Fund. Η Amazon υποστηρίζει ότι η πλατφόρμα μπορεί να βοηθήσει τις παραγωγές να γίνονται πιο γρήγορα και με μικρότερο κόστος, ενώ περιλαμβάνει και σύστημα παρακολούθησης προέλευσης του υλικού για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για τα πρώτα πιλοτικά projects, η Amazon έδωσε στους δημιουργούς προθεσμία πέντε εβδομάδων, ώστε να αποδείξει ότι η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει γρήγορα. Ο Cheng είπε ότι στόχος είναι να μετατραπούν τα υπάρχοντα generative video μοντέλα, που σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως για social media, σε εργαλεία κατάλληλα για επαγγελματική παραγωγή.

Η Amazon επιμένει ότι στα AI-enabled projects θα συμμετέχουν ανθρώπινοι ηθοποιοί και voice actors. Αυτό, όμως, δεν μειώνει το βάρος της ανακοίνωσης: ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο και τεχνολογικά οικοσυστήματα στον κόσμο ξεκινά πλέον σειρές για το Prime Video με την AI όχι στο περιθώριο, αλλά μέσα στην ίδια την παραγωγική διαδικασία.

με στοιχεία από Variety