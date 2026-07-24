Η AI έγραψε τα πρακτικά μιας δίκης και έβαλε λάθος ανθρώπους να μιλούν

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν εμφανίστηκε αυτή τη φορά σε δικόγραφο με ανύπαρκτες αποφάσεις ή ψεύτικες νομικές παραπομπές. Εμφανίστηκε σε κάτι πιο θεμελιώδες: στο επίσημο πρακτικό μιας δίκης. Και το πρόβλημα δεν ήταν απλώς ότι έκανε λάθη. Ήταν ότι άλλαξε ποιος φαινόταν να έχει πει τι.

Σε απόφαση που εκδόθηκε στις 23 Ιουλίου από το Εφετείο της Ιντιάνα, ο δικαστής Paul Felix σημείωσε ότι το πρακτικό της υπόθεσης Rashaan Uriel Williams κατά State of Indiana περιείχε λάθη που παρέπεμπαν σε χρήση παραγωγικής AI. Σε ένα σημείο, πρόταση που φαίνεται ότι είχε κάνει η Πολιτεία αποδόθηκε στο δικαστήριο. Σε άλλο, ένσταση που πιθανότατα έκανε ο Williams εμφανίστηκε σαν να την είχε κάνει ο δικαστικός επιμελητής. Αλλού, η τελική αγόρευση της Πολιτείας αποδόθηκε πάλι στο δικαστήριο.

Ο Felix έγραψε ότι τα λάθη αυτά δυσκόλεψαν, χωρίς τελικά να εμποδίσουν ουσιαστικά, την εξέταση της έφεσης. Η προειδοποίηση, όμως, ήταν σαφής: τα δικαστήρια βασίζονται στα πρακτικά ως αληθή και ακριβή αποτύπωση όσων έγιναν στη διαδικασία. Αν ένα εργαλείο AI χρησιμοποιείται για την προετοιμασία τους, η ευθύνη για τον έλεγχο και τη διόρθωση παραμένει στον άνθρωπο που τα υπογράφει.

Η υπόθεση αφορά έναν άνδρα που καταδικάστηκε για διακίνηση ελεγχόμενης ουσίας που προκάλεσε θάνατο και του επιβλήθηκε ποινή 40 ετών. Το Εφετείο επικύρωσε την καταδίκη του. Όμως η υποσημείωση για το πρακτικό άνοιξε ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα από την ίδια την έφεση: τι συμβαίνει όταν η αυτοματοποίηση μπαίνει όχι απλώς στη νομική δουλειά, αλλά στο αρχείο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ίδια η δικαστική μνήμη.

Τα τελευταία χρόνια, δικαστές στις ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα εντοπίσει δικηγόρους που χρησιμοποίησαν AI σε νομικά κείμενα, με αποτέλεσμα ανύπαρκτες υποθέσεις, παραποιημένες παραπομπές ή πρόχειρες καταθέσεις. Εδώ, όμως, το πρόβλημα μετακινείται από το δικόγραφο στο πρακτικό. Δεν αφορά μόνο το τι ισχυρίζεται ένας δικηγόρος, αλλά το τι καταγράφεται επίσημα ότι ειπώθηκε μέσα στη δίκη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Δικηγόροι χρησιμοποίησαν fake υποθέσεις μέσω ChatGPT για να στηρίξουν την αγωγή τους

Αυτό κάνει την ιστορία πολύ πιο ανησυχητική. Ένα λάθος σε μια απομαγνητοφώνηση μπορεί να μοιάζει τεχνικό. Όταν όμως μια ένσταση αποδίδεται σε δικαστικό επιμελητή ή η αγόρευση της εισαγγελίας παρουσιάζεται σαν λόγια του δικαστηρίου, το λάθος δεν είναι ουδέτερο. Αλλάζει τους ρόλους, θολώνει την ευθύνη και δείχνει πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η υπόσχεση της «αποδοτικότητας» όταν μπαίνει σε θεσμούς που ζουν από την ακρίβεια.

Με στοιχεία από 404 Media