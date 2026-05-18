Η AI ανέβηκε στο βήμα της αποφοίτησης και οι φοιτητές τη γιούχαραν

Σε μια τελετή αποφοίτησης, η ομιλία υποτίθεται ότι πρέπει να εμπνέει τους νέους για το μέλλον. Φέτος, όμως, σε ορισμένα αμερικανικά πανεπιστήμια, όταν το μέλλον απέκτησε το όνομα «AI», το κοινό άρχισε να γιουχάρει.

Στο University of Central Florida, η Γκλόρια Κόλφιλντ, στέλεχος της εταιρείας real estate Tavistock Development Company, μιλούσε στους αποφοίτους του College of Arts and Humanities και του Nicholson School of Communication and Media. Όταν είπε ότι «η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης είναι η επόμενη βιομηχανική επανάσταση», οι φοιτητές αντέδρασαν αμέσως με γιουχαΐσματα.

Η Κόλφιλντ προσπάθησε να συνεχίσει. «Μόλις πριν από λίγα χρόνια, η AI δεν ήταν παράγοντας στη ζωή μας», είπε. Αυτή τη φορά οι απόφοιτοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Όταν επανήλθε στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, τα γιουχαΐσματα επέστρεψαν.

Η σκηνή είχε κάτι σχεδόν κωμικό, αλλά το υπόβαθρο ήταν σοβαρό. Η ομιλία γινόταν μπροστά σε νέους ανθρώπους που είχαν μόλις αποφοιτήσει από σχολές τεχνών, ανθρωπιστικών σπουδών, κινηματογράφου, animation, media production και επικοινωνίας. Δηλαδή από κλάδους όπου η generative AI παρουσιάζεται όλο και συχνότερα ως εργαλείο, αλλά βιώνεται επίσης ως απειλή για τις πρώτες δουλειές που κάποτε περίμεναν οι νέοι δημιουργοί.

«Το να μιλάς για τεχνητή νοημοσύνη σε ένα κολέγιο τεχνών και ανθρωπιστικών σπουδών μπορεί να είναι λίγο δύσκολο», είπε στους New York Times ο 22χρονος Ίθαν Λούμπιν, απόφοιτος media production και management. Ο ίδιος αναζητά δουλειά ως video editor και βλέπει την τεχνολογία να πιέζει ήδη τους entry-level ρόλους στα δημιουργικά επαγγέλματα.

Σύμφωνα με το TechCrunch, παρόμοια αντίδραση συνάντησε και ο πρώην CEO της Google, Έρικ Σμιτ, σε ομιλία του στο University of Arizona. Τα γιουχαΐσματα είχαν αρχίσει πριν καν ανέβει στη σκηνή, λόγω αντιδράσεων για άλλη υπόθεση που τον αφορά, όμως έγιναν ξανά έντονα όταν είπε στους αποφοίτους ότι θα βοηθήσουν να διαμορφωθεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Σμιτ προσπάθησε να μιλήσει πάνω από το κοινό, επιμένοντας ότι οι νέοι μπορούν πλέον να φτιάξουν «μια ομάδα από AI agents» για όσα δεν θα μπορούσαν να κάνουν μόνοι τους. Όμως σε εκείνη την αίθουσα, η υπόσχεση της τεχνολογίας δεν φάνηκε να ακούγεται σαν απελευθέρωση.

Η αντίδραση δεν σημαίνει ότι η AI έχει γίνει ανεπιθύμητη σε κάθε πανεπιστημιακή σκηνή. Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μίλησε πρόσφατα στην αποφοίτηση του Carnegie Mellon χωρίς αντίστοιχες αποδοκιμασίες, όταν είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει «επανεφεύρει το computing». Όμως το κλίμα γύρω από την AI δεν είναι πια ουδέτερο.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Gallup που επικαλείται το TechCrunch, μόνο το 43% των Αμερικανών ηλικίας 15 έως 34 ετών θεωρεί ότι είναι καλή περίοδος για να βρει κανείς δουλειά στην περιοχή του. Το 2022, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 75%. Η αγωνία αυτή δεν αφορά μόνο την AI, αλλά για πολλούς νέους η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο μιας αγοράς εργασίας που αλλάζει πριν προλάβουν να μπουν σε αυτήν.

Στο UCF, ένας απόφοιτος είπε στους New York Times ότι το γιουχάρισμα δεν ξεκίνησε από έναν άνθρωπο. Ήταν, όπως το περιέγραψε, μια συλλογική αντίδραση: «This sucks». Για μια γενιά που βγαίνει τώρα από το πανεπιστήμιο, η AI δεν ακούγεται πάντα σαν το μέλλον. Μερικές φορές ακούγεται σαν κάτι που έφτασε πριν από αυτήν.

με στοιχεία από Techcrunch, NYT