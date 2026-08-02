Η αερόβια άσκηση δεν ενδυναμώνει απλώς την καρδιά, αλλά αναδιαμορφώνει το νευρικό της δίκτυο

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο του Μπρίστολ στην Αγγλία, «έδειξε» ότι η συστηματική σωματική άσκηση ωφελεί την καρδιά με έναν διαφορετικό, από τον αναμενόμενο, τρόπο.

Από τη νέα επιστημονική έρευνα προέκυψε ότι η αερόβια άσκηση δεν βελτιώνει απλώς την καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση, αλλά αναδιαμορφώνει, επανακαλωδιώνει όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, τα νεύρα που ρυθμίζουν την καρδιακή λειτουργία.

Τα ευρήματα αυτά ενδέχεται μελλοντικά να βοηθήσουν τους γιατρούς να αναπτύξουν πιο στοχευμένες και ακριβείς θεραπείες για κοινές καρδιακές παθήσεις.

Exercise doesn't just make the heart stronger. It also rewires the nerves that regulate it, a discovery that could pave the way for more personalized treatments for common heart conditions such as arrhythmias and angina.https://t.co/l7XunbMQBo — Michael W. Deem (@Michael_W_Deem) July 14, 2026

Τι έδειξε η έρευνα για την αερόβια και την καρδιά

Όσον αφορά το ερευνητικό πλαίσιο, οι συμμετέχοντες, στην έρευνα, επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του Μπρίστολ στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακάλυψαν για πρώτη φορά ότι η συστηματική αερόβια άσκηση επιφέρει αλλαγές στα νεύρα, που ελέγχουν την καρδιά, με εντελώς διαφορετικό τρόπο στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του σώματος.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Autonomic Neuroscience, αποκάλυψε μεταξύ άλλων μία διαφοροποίηση μεταξύ αριστερής και δεξιάς πλευράς. Η ιδιαιτερότητα αυτή μπορεί μελλοντικά να βελτιώσει τις θεραπευτικές στρατηγικές για τις καρδιακές αρρυθμίες, τη στηθάγχη και το σύνδρομο της «ραγισμένης καρδιάς» που προκαλείται από έντονο στρες.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Dr. Augusto Coppi, επικεφαλής λέκτορας Κτηνιατρικής Ανατομίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, δήλωσε: «Η ανακάλυψη αυτή αναδεικνύει ένα άγνωστο μέχρι σήμερα ασύμμετρο μοτίβο στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, κοινώς τον "αυτόματο πιλότο" του σώματος που ρυθμίζει την καρδιά».

«Αυτά τα νευρικά πλέγματα λειτουργούν σαν ρυθμιστές έντασης dimmers για την καρδιακή λειτουργία. Αποδείξαμε ότι η συστηματική, μέτρια -σε ένταση- άσκηση αναδιαμορφώνει αυτούς τους "διακόπτες" με τρόπο που διαφέρει ανά πλευρά. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί ορισμένες θεραπείες αποδίδουν καλύτερα όταν εφαρμόζονται στη μία πλευρά του σώματος σε σχέση με την άλλη, βοηθώντας τους γιατρούς στο μέλλον να κατευθύνουν τις θεραπείες με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα» πρόσθεσε.

🚨 NEW SCIENCE: Researchers discover why exercise can actually REVERSE muscle aging



This isn't just about burning calories.



Scientists identified a gene called DEAF1 that increases as anybody ages. As it rises, our muscles become less able to clear away damaged proteins,… pic.twitter.com/Jl21dLemf3 — Suneel Dhand MD (@DrSuneelDhand) July 13, 2026

Πώς η άσκηση τροποποιεί τα νεύρα της καρδιάς

Το ερευνητικό έργο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Λονδίνου (UCL), το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο (USP) και το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο (UNIFESP) στη Βραζιλία. Χρησιμοποιώντας μια προηγμένη τρισδιάστατη τεχνική απεικόνισης που ονομάζεται στερεολογία, η επιστημονική ομάδα εξέτασε πώς η άσκηση επηρεάζει τα νευρικά πλέγματα που ρυθμίζουν την καρδιά.

Έπειτα από 10 εβδομάδες αερόβιας προπόνησης σε πειραματόζωα (επίμυες), οι ερευνητές παρατήρησαν ότι στη δεξιά πλευρά της καρδιάς, τα ζώα που γυμνάζονταν, εμφάνισαν περίπου τετραπλάσιο αριθμό νευρώνων στο καρδιαγγειακό νευρικό πλέγμα σε σύγκριση με την αριστερή πλευρά, αλλά και σε σχέση με τα ζώα που δεν γυμνάζονταν.

Αντίστοιχα, στην αριστερή πλευρά, διαπίστωσαν ότι οι νευρώνες διπλασιάστηκαν σχεδόν σε μέγεθος, ενώ στη δεξιά πλευρά έγιναν ελαφρώς μικρότεροι.

Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι η σωματική άσκηση αναδομεί το νευρικό δίκτυο της καρδιάς με εντελώς διαφορετικό, ασύμμετρο τρόπο σε κάθε πλευρά.

Ο Δρ. Κόπι εξήγησε τις κλινικές προεκτάσεις της ανακάλυψης: Οι διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, όπως οι αρρυθμίες, το σύνδρομο της "ραγισμένης καρδιάς" λόγω στρες και ορισμένοι τύποι στηθάγχης αντιμετωπίζονται συχνά ιατρικά με την καταστολή των υπερδραστήριων αστεροειδών γαγγλίων. Πρόκειται για δύο μικρά, συμμετρικά νευρικά κέντρα στη βάση του αυχένα και το επάνω μέρος του θώρακα, τα οποία στέλνουν σήματα "επιτάχυνσης" στην καρδιά».

«Χαρτογραφώντας πώς η άσκηση αλλάζει αυτά τα γάγγλια σε κάθε πλευρά, η μελέτη μάς δίνει στοιχεία που θα μπορούσαν μελλοντικά να βελτιώσουν διαδικασίες όπως οι νευρικοί αποκλεισμοί ή η απονεύρωση, στοχεύοντας απευθείας στην πλευρά που θα προσφέρει το μέγιστο όφελος στον ασθενή. Φυσικά, τα ευρήματα είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο και αφορούν πειραματόζωα, επομένως πρέπει να ακολουθήσουν κλινικές μελέτες σε ανθρώπους».

Με πληροφορίες από πανεπιστήμιο του Μπρίστολ