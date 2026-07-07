Χρησιμοποιεί η Google τις αναζητήσεις σας για να εκπαιδεύσει τα AI μοντέλα της;

Η Google επεκτείνει τα δεδομένα που συλλέγει μέσω των υπηρεσιών αναζήτησής της - συμπεριλαμβανομένων εικόνων, αρχείων και ηχογραφήσεων - τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI) της.

Ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι τους επόμενους μήνες θα ενημερώσει σταδιακά τις ρυθμίσεις απορρήτου των υπηρεσιών Google Search, στις οποίες περιλαμβάνονται τα: Αναζήτηση, Maps, Shopping, Flights, Hotels, Translate και News.

Η Google Photos εξαιρείται ρητά από τη συγκεκριμένη πολιτική.

Η αλλαγή ενσωματώθηκε ως ενημέρωση των ρυθμίσεων απορρήτου των υπηρεσιών αναζήτησης της Google, με την εταιρεία να επισημαίνει ότι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν (opt out), εάν το επιθυμούν.

Πλέον, η πλατφόρμα μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα όπως το ιστορικό αναζητήσεων των χρηστών, πληροφορίες από ιστοσελίδες που επισκέφθηκαν μέσω των υπηρεσιών της, καθώς και τις απαντήσεις που δημιουργούνται από την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI). Επιπλέον, είναι δυνατόν να αποθηκεύεται υλικό που ανεβάζουν οι χρήστες, όπως εικόνες, αρχεία, καθώς και ηχητικές και βιντεοσκοπημένες εγγραφές.

«Η Google χρησιμοποιεί επίσης το ιστορικό σας για να παρέχει, να αναπτύσσει και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της (όπως την εκπαίδευση μοντέλων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης) και για να προστατεύει την Google, τους χρήστες της και το κοινό με τη βοήθεια ανθρώπων που αναλαμβάνουν τον έλεγχο», ανέφερε η εταιρεία στην τεκμηρίωση βοήθειας.

Οι αλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη τάση στον κλάδο της τεχνολογίας. Αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε δεδομένα που συλλέγονται από το διαδίκτυο, οι εταιρείες αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τις ψηφιακές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάλογες πρακτικές ακολουθούν και άλλες εταιρείες του χώρου. Η OpenAI αναφέρει ότι για τους λογαριασμούς καταναλωτών η κοινοποίηση δεδομένων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, ωστόσο οι χρήστες μπορούν να την απενεργοποιήσουν.

Αντίστοιχα, η Anthropic ζητά τη συναίνεση των χρηστών ώστε το chatbot Claude να μπορεί να χρησιμοποιεί τις συνομιλίες και τις συνεδρίες προγραμματισμού για τη βελτίωση των μοντέλων της, εκτός αν η σχετική επιλογή απενεργοποιηθεί.

Πέρυσι, η Meta ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τις δημόσιες αναρτήσεις Ευρωπαίων χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο, όπως ανέφερε, «την ανάπτυξη και τη βελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης». Η εταιρεία έχει επίσης δεχθεί κριτική για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί το περιεχόμενο που καταγράφεται μέσω των έξυπνων γυαλιών της με δυνατότητες AI.

Η χρήση της δραστηριότητας των χρηστών για τη βελτίωση των τεχνολογικών υπηρεσιών δεν αποτελεί νέα πρακτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Google reCAPTCHA, το οποίο στο παρελθόν δεν χρησιμοποιούνταν μόνο για την αποτροπή ανεπιθύμητων αυτοματοποιημένων ενεργειών (spam), αλλά και για την ψηφιοποίηση βιβλίων και εφημερίδων, ζητώντας από τους χρήστες να αναγνωρίζουν λέξεις που οι υπολογιστές δυσκολεύονταν να διαβάσουν.

Με πληροφορίες από euronews.com