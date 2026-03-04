HPV και καρκίνος: Οι τύποι «υψηλού κινδύνου», το εμβόλιο και το DNA test

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων, HPV, επανέρχεται η σημασία που έχει ο έγκαιρος εμβολιασμός.

Ο HPV, που συχνά ευθύνεται όχι μόνο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, αλλά και για άλλους καρκίνους όπως του στόματος, του φάρυγγα, του λάρυγγα, της κεφαλής, του τραχήλου και άλλους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνεται αντιληπτός μέσω αλλοιώσεων που γίνονται αισθητές με το μάτι. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν HPV δεν το συνειδητοποιούν και δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα, που θα τους ανησυχήσει όπως τονίζουν οι ειδικοί.

Η επιλογή του έγκαιρου εμβολιασμού και του σύγχρονου προσυμπτωματικού ελέγχου αποτελούν σήμερα τα ισχυρότερα όπλα έναντι του ιού των Ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV).

Μιλώντας στην ΕΡΤ3, ο Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Ιατρικής ΑΠΘ, Θεόδωρος Αγοραστός σχολίασε: «Το 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξήγγειλε τρεις στόχους προς όλα τα κράτη, οι οποίοι εάν είχαν επιτευχθεί μέχρι το 2030, τότε θα μπορούσε να επιτευχθεί ο στόχος της εξάλειψης του καρκίνου τραχήλου μήτρας γιατί ο ιός HPV είναι αυτός, που προκαλεί τόσο αυτόν τον καρκίνο όσο και περίπου δέκα άλλους σε άνδρες και γυναίκες».

«Οι τρεις στόχοι αυτοί θα ήταν πρώτον να έχουν εμβολιαστεί πλήρως τα κοριτσάκια μέχρι 15 ετών σε ποσοστό 90%, οι γυναίκες άνω των 30 ετών σε ποσοστό 70% να κάνουν το καινούργιο HPV DNA test και το 90% των γυναικών με πρόβλημα να θεραπευτούν όπως πρέπει» πρόσθεσε.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΟΥ αναφέρεται ότι «τουλάχιστον 13 από τους περισσότερους από 100 γνωστούς γονότυπους HPV μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και σχετίζονται με άλλους καρκίνους του πρωκτού και των γεννητικών οργάνων» καθώς και άλλους καρκίνους και πως οι δύο πιο συνηθισμένοι γονότυποι «υψηλού κινδύνου» (HPV 16 και 18) προκαλούν περίπου το 70% όλων των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας.



