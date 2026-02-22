Χλωρίνη στο σπίτι: Πώς να τη χρησιμοποιείτε σωστά, σύμφωνα με ειδικούς - Ποιοι οι κίνδυνοι

Η χλωρίνη θεωρείται ευρέως ως ένα από τα πιο ισχυρά απολυμαντικά, με τη φήμη ότι εξουδετερώνει σχεδόν όλα τα βακτήρια.

Ωστόσο, δεν αισθάνονται όλοι άνετα με τη χρήση της, καθώς μπορεί να αντιδράσει επικίνδυνα με άλλα κοινά χημικά και γι΄ αυτό απαιτείται ένας προσεκτικός χειρισμός. Για αυτούς τους λόγους, πολλοί την αποφεύγουν εντελώς, σημειώνει δημοσίευμα του περιοδικού Time, σύμφωνα με το οποίο: «Οι ειδικοί λένε ότι, παρότι υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου η χλωρίνη είναι χρήσιμη, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται ως τακτικό καθαριστικό προϊόν στο σπίτι».

Στο δημοσίευμα φιλοξενείται η γνώμη ειδικών για τη σωστή χρήση της χλωρίνης και εναλλακτικές λύσεις.

Τι είναι τελικά η χλωρίνη;

Η χλωρίνη, δηλαδή η χημική ένωση υποχλωριώδες νάτριο, είναι απολυμαντικό. Υπάρχει διαφορά μεταξύ καθαρισμού και απολύμανσης, εξηγεί η Katie Sullivan, διευθύντρια επικοινωνίας θεμάτων στο American Cleaning Institute. «Ο καθαρισμός είναι η φυσική απομάκρυνση βρωμιάς, μικροβίων και υπολειμμάτων με τρίψιμο, πλύσιμο και ξέβγαλμα», σημειώνει. Η απολύμανση περιλαμβάνει την εξόντωση των μικροβίων που παραμένουν σε μια επιφάνεια μετά τον καθαρισμό.

Για τον τακτικό καθαρισμό του σπιτιού, το σαπούνι και το ζεστό νερό είναι σχεδόν πάντα επαρκή, λέει η Rebecca Fuoco, διευθύντρια επιστημονικής επικοινωνίας στο Green Science Policy Institute, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προωθεί την ασφαλή χρήση χημικών ουσιών. «Με απλά λόγια, συχνά δεν χρειάζεται να απολυμαίνετε το σπίτι σας», λέει. «Αρκεί να το καθαρίζετε».

Πότε να χρησιμοποιείται η χλωρίνη

Σύμφωνα με τη Fuoco, η απολύμανση με χλωρίνη είναι απαραίτητη για την απολύμανση επιφανειών που έχουν μολυνθεί με σωματικά υγρά, περιττώματα ή εμετό από κάποιον που ήταν άρρωστος.

Το ζεστό νερό με σαπούνι είναι γενικά επαρκές για τον καθαρισμό καθημερινών ρύπων σε πάγκους κουζίνας, επιφάνειες κοπής και νεροχύτες, λέει η Taylor Dunivin, τοξικολόγος στο Environmental Working Group, έναν οργανισμό για την περιβαλλοντική υγεία.

Πολύ αραιωμένη χλωρίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση επιφανειών όπου έχουν προετοιμαστεί τρόφιμα με δυνητικά επιβλαβή βακτήρια, όπως ωμό κοτόπουλο, ωστόσο η Dunivin προτείνει τη χρήση άλλων απολυμαντικών κατάλληλων για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Προσθέτει ότι πρέπει να αποφεύγεται η χρήση γενικών οικιακών απολυμαντικών που δεν προορίζονται για επιφάνειες τροφίμων, καθώς μπορεί να αφήσουν επιβλαβή υπολείμματα.

Η χλωρίνη δεν είναι απαραίτητη - ούτε συνιστάται - για τον καθαρισμό του μπάνιου ή της ντουζιέρας. «Αν παρατηρήσετε λίγη μούχλα στη ντουζιέρα, μπορείτε να τρίψετε την περιοχή με απορρυπαντικό και νερό· δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε χλωρίνη», λέει η Dunivin. Για την τουαλέτα, προτείνει προϊόντα καθαρισμού με γαλακτικό οξύ.

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε χλωρίνη, αποφύγετε να τη χρησιμοποιείτε κοντά σε παιδιά και άτομα με άσθμα, σημειώνει η Dunivin. «Οι πνεύμονες των παιδιών βρίσκονται ακόμη σε φάση ανάπτυξης και μπορεί να είναι πιο ευαίσθητοι στην εισπνοή αναθυμιάσεων χλωρίνης». Ακόμη, τα άτομα που χρησιμοποιούν συχνά χλωρίνη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν άσθμα και άλλα αναπνευστικά προβλήματα, τονίζει.

Εάν θέλετε να απολυμαίνετε μια επιφάνεια, η χλωρίνη δεν είναι η μόνη επιλογή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απολυμαντικά με κιτρικό οξύ, αιθανόλη ή οξικό οξύ ως δραστικά συστατικά, λέει η Dunivin. Ο Fuoco συνιστά να αποφεύγετε προϊόντα που περιέχουν τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου, καθώς έχουν συνδεθεί με διάφορα προβλήματα υγείας.

Πώς να χρησιμοποιείτε τη χλωρίνη με ασφάλεια

Η χλωρίνη μπορεί να είναι ισχυρό απολυμαντικό, λέει η Sullivan. «Απλώς πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά».

Όταν χρησιμοποιείτε χλωρίνη, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες βέλτιστες πρακτικές:

Μην τη συνδυάζετε με άλλα χημικά. Δεν πρέπει ποτέ να αναμειγνύετε χλωρίνη με άλλα καθαριστικά ή απολυμαντικά, ιδιαίτερα με ξίδι και αμμωνία, καθώς το μείγμα μπορεί να απελευθερώσει τοξικό αέριο.

Φυλάσσετέ τη με ασφάλεια. Όπως όλα τα οικιακά καθαριστικά, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Προστατευτείτε. Η χλωρίνη μπορεί να ερεθίσει τα μάτια και το δέρμα. Αν τη χρησιμοποιήσετε, οι ειδικοί προτείνουν να ανοίξετε παράθυρα ή πόρτες, να ενεργοποιήσετε ανεμιστήρες, να φορέσετε γάντια και ακόμη και προστατευτικά γυαλιά.

Χρησιμοποιήστε πρώτα σαπούνι και νερό. Αν απολυμαίνετε επιφάνεια με χλωρίνη, πρέπει πρώτα να την καθαρίσετε με σαπούνι και νερό. Διαφορετικά, η απολύμανση δεν θα είναι αποτελεσματική.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα του προϊόντος. Η χλωρίνη συνήθως πρέπει να αραιώνεται με συγκεκριμένη ποσότητα νερού πριν από τη χρήση. «Προτρέπω τους ανθρώπους να διαβάζουν πάντα την ετικέτα, γιατί διαφορετικές μάρκες μπορεί να έχουν διαφορετικές συγκεντρώσεις», λέει η Lillian Nabwiire, εκπαιδεύτρια ασφάλειας τροφίμων στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι Urbana-Champaign.

Μην την αποθηκεύετε μετά την αραίωση. Πρέπει να απορρίπτετε τη χλωρίνη που έχετε αραιώσει αμέσως μετά τη χρήση — όχι μόνο επειδή είναι τοξική, αλλά και επειδή με τον χρόνο χάνει την αποτελεσματικότητά της, λέει η Nabwiire.

Με πληροφορίες από Time