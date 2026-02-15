Χημικές ουσίες σε πρόσθετα μαλλιών: Πώς απορροφώνται και ποιοι εκτίθενται περισσότερο

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι σε ορισμένα πρόσθετα μαλλιών, όπως περούκες, τρέσες και υλικά για πλεξούδες, υπάρχουν χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές, από σταθεροποιητές πλαστικών μέχρι φυτοφάρμακα και επιβραδυντικά φλόγας.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο επιστημονικό περιοδικό Environment and Health και έγινε από το Silent Spring Institute, ερευνητικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό στη Μασαχουσέτη. Οι επιστήμονες αγόρασαν 43 προϊόντα για πρόσθετα μαλλιών μέσω διαδικτύου και από καταστήματα ειδών ομορφιάς και εντόπισαν συνολικά 169 χημικές ουσίες. Σύμφωνα με την ομάδα, 41 από τα 43 προϊόντα περιείχαν ενώσεις που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες.

Η επικεφαλής συγγραφέας, Ελίσια Φράνκλιν, ανέφερε ότι μόνο δύο προϊόντα δεν εμφάνισαν τέτοια ευρήματα και είχαν στη συσκευασία ενδείξεις τύπου non toxic ή toxic free. Παράλληλα, η μελέτη σημειώνει ότι σε αυτά τα προϊόντα σπάνια αναγράφονται αναλυτικά τα χημικά συστατικά.

Πρόσθετα μαλλιών: Που εντοπίστηκαν επικίνδυνες χημικές ουσίες

Από τις ουσίες που βρέθηκαν, δώδεκα περιλαμβάνονται στη λίστα της Πολιτείας της Καλιφόρνια Proposition 65, η οποία αφορά χημικά που έχουν συνδεθεί με καρκίνο, γενετικές βλάβες ή προβλήματα αναπαραγωγής. Επιπλέον, οι ερευνητές αναφέρουν ότι 17 χημικές ενώσεις που έχουν συσχετιστεί με καρκίνο του μαστού εντοπίστηκαν σε 36 από τα δείγματα.

Η μελέτη εξέτασε προϊόντα από συνθετικές ίνες, προϊόντα από ανθρώπινη τρίχα και προϊόντα που συνδυάζουν τα δύο. Στα ανθρώπινα μαλλιά περιλαμβάνονταν κατηγορίες που πωλούνται ως ακατέργαστες ή ελάχιστα επεξεργασμένες, καθώς και άλλες πιο επεξεργασμένες. Οι ερευνητές συνέκριναν επίσης τα ευρήματά τους με τη βάση PlastChem, μια διεθνή επιστημονική βάση δεδομένων που ταξινομεί χημικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πλαστικά και παρόμοια υλικά. Όπως αναφέρεται, ουσίες που η PlastChem κατατάσσει ως επικίνδυνες εμφανίστηκαν κυρίως σε προϊόντα ανθρώπινης τρίχας και σε μίγματα ανθρώπινης και συνθετικής ίνας.

Μεταξύ των ουσιών που επισημαίνονται είναι το benzyl chloride, μια ένωση που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές διαδικασίες και έχει χαρακτηριστεί ως πιθανώς καρκινογόνος. Η μελέτη εντόπισε επίσης φθαλικές ενώσεις όπως dibutyl phthalate και DEHP, που χρησιμοποιούνται για να κάνουν τα πλαστικά πιο εύκαμπτα και έχουν συνδεθεί με κινδύνους για την υγεία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η παρουσία οργανικών ενώσεων κασσίτερου σε τέσσερα δείγματα συνθετικών προϊόντων. Πρόκειται για χημικά που χρησιμοποιούνται ως σταθεροποιητές σε υλικά όπως το PVC και έχουν συνδεθεί με ορμονικές διαταραχές, ενώ αναφέρονται και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι οδηγίες προς τους καταναλωτές

Η γιατρός Κρις Πέρνελ, επικεφαλής του Κέντρου Ισότητας στην Υγεία της NAACP, σημείωσε ότι ορισμένες χημικές ουσίες μπορεί να απορροφηθούν από το τριχωτό, προκαλώντας ερεθισμό, κάψιμο ή κοκκινίλα. Ανέφερε επίσης ότι μπορεί να εισπνευστούν, ειδικά όταν τα μαλλιά θερμαίνονται στο styling, ή να περάσουν στο σώμα μέσω των χεριών. Κατά την ίδια, μεγαλύτερη έκθεση ενδέχεται να έχουν όσοι δουλεύουν καθημερινά με αυτά τα προϊόντα, όπως κομμωτές και braiders.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να αποσαφηνιστεί ο βαθμός έκθεσης και οι επιπτώσεις σε βάθος χρόνου, όμως υπογραμμίζουν ότι η παρουσία τέτοιων ουσιών σε τόσο διαδεδομένα προϊόντα απαιτεί προσοχή και πιο αυστηρό έλεγχο. Για τους καταναλωτές που ανησυχούν, η ομάδα προτείνει να αναζητούν προϊόντα που δηλώνουν ρητά ότι δεν περιέχουν τοξικές ουσίες. Αναφέρει επίσης, με επιφύλαξη, ότι ένα καλό ξέβγαλμα πριν από τη χρήση μπορεί να μειώσει μέρος των ουσιών που μένουν στην επιφάνεια του υλικού, χωρίς όμως τα διαθέσιμα στοιχεία να επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα.

Με πληροφορίες από NBC News