Χιλιάδες περιστατικά καρκίνου θα μπορούσαν να προληφθούν με περισσότερες επεμβάσεις αφαίρεσης μαστού

Χιλιάδες περιστατικά καρκίνου του μαστού θα μπορούσαν να προληφθούν κάθε χρόνο εάν περισσότερες γυναίκες είχαν πρόσβαση σε προληπτική αφαίρεση μαστού, σύμφωνα με νέα βρετανική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA Oncology.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Queen Mary University of London και της London School of Hygiene and Tropical Medicine, εκτιμά ότι περίπου 6.538 περιπτώσεις καρκίνου του μαστού θα μπορούσαν να αποτραπούν ετησίως στο Ηνωμένο Βασίλειο – δηλαδή περίπου το 11% των 59.000 διαγνώσεων κάθε χρόνο – αν οι γυναίκες ηλικίας 30 έως 55 ετών με εκτιμώμενο κίνδυνο 35% ή περισσότερο υποβάλλονταν σε προφυλακτική μαστεκτομή (Risk-Reducing Mastectomy – RRM).

Μέχρι σήμερα, τέτοιου είδους επεμβάσεις προτείνονται κυρίως σε γυναίκες που φέρουν τις γονιδιακές μεταλλάξεις BRCA1, BRCA2 και PALB2, οι οποίες συνδέονται με αυξημένο γενετικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Ωστόσο, η μελέτη επισημαίνει ότι και γυναίκες με άλλες γονιδιακές μεταλλάξεις – όπως ATM, CHEK2, RAD51C και RAD51D – ενδέχεται να ωφεληθούν από προφυλακτική επέμβαση, εφόσον συνυπάρχουν επιπλέον παράγοντες κινδύνου όπως οικογενειακό ιστορικό, υψηλή πυκνότητα μαστών σε μαστογραφίες, ιστορικό θηλασμού και αριθμός παιδιών.

Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής γυναικολογικής ογκολογίας Ranjit Manchanda, σημείωσε πως «για πρώτη φορά καθορίστηκε ένας παράγοντας κινδύνου για την πρόταση προφυλακτικής μαστεκτομής σε γυναίκες πέραν όσων φέρουν γνωστές μεταλλάξεις υψηλής διεισδυτικότητας». Όπως πρόσθεσε, η μελέτη έχει «σημαντικές κλινικές επιπτώσεις» και συνιστά περαιτέρω έρευνα για την αποδοχή, την αποτελεσματικότητα και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτής της παρέμβασης.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο εντοπισμός γυναικών υψηλού κινδύνου μπορεί να γίνει μέσω των λεγόμενων «δοκιμών καταρράκτη» (cascade testing), δηλαδή της γενετικής εξέτασης συγγενών ασθενών που έχουν ήδη διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού.

Παράλληλα, η οικονομική ανάλυση των ερευνητών έδειξε ότι η στρατηγική αυτή είναι κοστολογικά αποδοτική, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή εφαρμογή σε επίπεδο δημόσιας υγείας.

«Πολύτιμα δεδομένα, αλλά απαιτείται εξατομίκευση»

Σχολιάζοντας τη μελέτη, η Λουίζ Γκρίμσντελ (Louise Grimsdell), ανώτερη κλινική νοσηλεύτρια της οργάνωσης Breast Cancer Now, δήλωσε πως «η μοντελοποίηση προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την οικονομική αποδοτικότητα της προφυλακτικής μαστεκτομής», τονίζοντας όμως πως «η επιλογή της επέμβασης είναι μια σύνθετη και βαθιά προσωπική απόφαση με συναισθηματικές και σωματικές συνέπειες».

Η ίδια επισήμανε πως είναι απαραίτητο οι γυναίκες να ενημερώνονται για όλες τις διαθέσιμες επιλογές διαχείρισης κινδύνου, όπως ο τακτικός προληπτικός έλεγχος και η φαρμακευτική πρόληψη, ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με τη στήριξη των ιατρών τους.

Η Γκρίμσντελ κάλεσε επίσης τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν επειγόντως τις «απαράδεκτα μεγάλες καθυστερήσεις» που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες που επιλέγουν την προφυλακτική χειρουργική επέμβαση.

Με πληροφορίες από SkyNews