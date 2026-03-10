Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Αθλητής κέρδισε το αργυρό μετάλλιο έχοντας για προπονητή το ChatGPT

Η ομάδα της Ουκρανίας ξεκίνησε δυναμικά στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον πίνακα μεταλλίων μετά από τρεις ημέρες αγώνων.

Η αποφασιστικότητα και η θέλησή τους έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλούς, αλλά ένας αθλητής αποκάλυψε ένα «μυστικό όπλο» στην προσπάθειά του για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο Maksym Murashkovskyi, που κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο δίαθλο ανδρών για άτομα με προβλήματα όρασης και δεν έχασε ούτε ένα σουτ, έχει συνεργαστεί με το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο της OpenAI.

«Τους τελευταίους έξι μήνες, προπονούμαι με το ChatGPT», είπε. «Δεν ήταν μόνο τακτική. Ήταν το μισό του προπονητικού μου προγράμματος, η κινητοποίησή μου... Ήταν λοιπόν ένα τεράστιο μέρος της προπόνησής μου. Το χρησιμοποίησα ως ψυχολόγο, προπονητή και μερικές φορές ως γιατρό».

«Πιστεύω σε αυτήν, είναι μια επαναστατική τεχνολογία»

Ο Murashkovskyi ήταν εξαιρετικά ψύχραιμος μετά την άνετη δεύτερη θέση που κατέκτησε στον δεύτερο μόνο αγώνα του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. «Ξέρω ότι ακούγεται παράξενο, αλλά προετοιμαζόμουν για αυτόν τον αγώνα εδώ και πολλά χρόνια», είπε.

Ο 25χρονος τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη του επέτρεψε να προπονηθεί με νέους τρόπους. «Πιστεύω σε αυτήν, είναι μια επαναστατική τεχνολογία», είπε, προσθέτοντας ότι αντικατέστησε την “κλασική” προπόνηση όπως την είχε συνηθίσει με ανθρώπους.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, για εντοπισμό στόχων και ανάλυση δορυφορικών εικόνων. «Δυστυχώς, τη βλέπεις στον στρατιωτικό τομέα και σε κακές χρήσεις», είπε. «Αλλά είναι όπως η χημεία ή η βιολογία: κάποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για καλό, κάποιος για κακό. Εγώ τη χρησιμοποιώ για μάθηση, για γλώσσες, για κάποια από τα project μου, στη χημεία, στη βιολογία και στον αθλητισμό.»

Η Ουκρανία έχει ήδη κατακτήσει 10 μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, και ο Murashkovskyi θα αγωνιστεί ξανά στο σκί αντοχής για άτομα με προβλήματα όρασης την Τρίτη. Δύο από τους έξι προσκεκλημένους Ρώσους αθλητές συμμετέχουν επίσης στην πίστα Tesero, αλλά σε διαφορετικές κατηγορίες.

Με πληροφορίες από Guardian