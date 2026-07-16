Χάκερ αποκάλυψε πώς η μουσική εφαρμογή Suno “τάισε” την AI της με εκατομμύρια τραγούδια

Μια διαρροή χακαρισμένου πηγαίου κώδικα φέρνει τη Suno, μία από τις πιο γνωστές πλατφόρμες παραγωγής μουσικής με τεχνητή νοημοσύνη, ξανά στο κέντρο της μεγάλης σύγκρουσης ανάμεσα στην AI και τη μουσική βιομηχανία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του 404 Media, ένας χάκερ που παραβίασε την εταιρεία μοιράστηκε αρχεία τα οποία φέρονται να δείχνουν πώς η Suno μάζευε υλικό από το διαδίκτυο για την εκπαίδευση των μοντέλων της. Τα αρχεία περιλαμβάνουν κώδικα και οδηγίες scraping από το 2023 και το 2024, με αναφορές σε YouTube Music, Deezer, Genius, Pond5, Jamendo, Freesound, International Music Score Library Project, καθώς και σε podcast μέσω ροών RSS.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι απλώς ότι η Suno είχε εκπαιδευτεί σε τεράστιες ποσότητες μουσικής, κάτι που η ίδια είχε ήδη παραδεχτεί σε δικαστικά έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι η εκπαίδευση πάνω σε διαθέσιμο υλικό του ανοιχτού διαδικτύου καλύπτεται από το fair use. Είναι ότι η διαρροή φέρεται να δείχνει πολύ πιο συγκεκριμένα από πού ήρθε αυτό το υλικό και με ποιον τρόπο συγκεντρώθηκε.

Σε ένα αρχείο με τίτλο «youtube_music», σύμφωνα με το 404 Media, καταγράφεται ότι είχαν ήδη ληφθεί 2.013.545 μουσικά αποσπάσματα. Άλλο αρχείο περιγράφει σύνολα δεδομένων με δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ώρες ηχητικού υλικού: 113.879 ώρες από YouTube Music, 17.615 ώρες από Genius, 12.287 ώρες από Deezer, 62.117 ώρες από Pond5 και 152.162 ώρες από ένα ακόμη σύνολο δεδομένων με υλικό του YouTube Music. Η εικόνα που προκύπτει δεν είναι εκείνη μιας αφηρημένης «εκπαίδευσης» πάνω στο ίντερνετ, αλλά μιας βιομηχανικής συλλογής μουσικής, στίχων και ήχων.

Η Suno απάντησε ότι τον Νοέμβριο του 2025 εντόπισε ένα περιορισμένο περιστατικό ασφαλείας, το οποίο, όπως υποστηρίζει, περιορίστηκε γρήγορα. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι το περιστατικό αφορούσε κυρίως παλιό πηγαίο κώδικα που δεν χρησιμοποιείται πλέον και ότι δεν παραβιάστηκαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι δεν έχει πρόσβαση στους πλήρεις αριθμούς πιστωτικών καρτών των πελατών της μέσω Stripe.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο βάρος επειδή η Suno βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με αγωγές από μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες. Η Universal Music Group και η Sony Music Entertainment συνεχίζουν τη δικαστική τους διαμάχη με την εταιρεία, κατηγορώντας τη ότι εκπαίδευσε τα μοντέλα της πάνω σε εκατομμύρια ηχογραφήσεις χωρίς άδεια. Η Warner Music Group, που είχε επίσης κινηθεί νομικά εναντίον της Suno, αποσύρθηκε από την υπόθεση μετά από συμφωνία αδειοδότησης με την εταιρεία.

Αυτό που κάνει τη νέα διαρροή σημαντική δεν είναι μόνο το μέγεθος των αριθμών. Είναι ότι μετατρέπει μια συζήτηση που συχνά μένει θεωρητική —τι σημαίνει «εκπαίδευση» μιας AI, τι είναι fair use, ποιος πληρώνεται και ποιος εξαφανίζεται μέσα στο dataset— σε κάτι πολύ πιο υλικό: αρχεία, λίστες, οδηγίες, ώρες μουσικής, πλατφόρμες, στίχους, φωνές.

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Για τη μουσική βιομηχανία, η Suno είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας εποχής: ένα εργαλείο που μπορεί να παράγει τραγούδια μέσα σε δευτερόλεπτα, αλλά του οποίου η ίδια η ύπαρξη ακουμπά πάνω στο ερώτημα αν η τεχνητή νοημοσύνη «μαθαίνει» από την κουλτούρα ή αν την αντιγράφει πριν την πουλήσει ξανά ως υπηρεσία.

Η διαρροή δεν δίνει ακόμη δικαστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Δίνει όμως κάτι που μέχρι τώρα έλειπε από τη δημόσια συζήτηση: μια σπάνια ματιά στο παρασκήνιο της μηχανής.

με στοιχεία από 404 Media