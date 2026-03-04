Το Χ θα απαγορεύσει στους χρήστες να έχουν έσοδα αν δημοσιεύουν μη επισημασμένα βίντεο πολέμου από ΑΙ

Το X του Έλον Μασκ θα απαγορεύσει στους χρήστες να κερδίζουν χρήματα από την πλατφόρμα αν δημοσιεύουν επανειλημμένα μη επισημασμένα βίντεο πολέμου που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Το τελευταίο διάστημα τα social media έχουν γεμίσει με ψεύτικα βίντεο από τη σύγκρουση στο Ιράν.

Η νέα απαγόρευση του Χ

Η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων, η οποία έχει περίπου μισό δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες κάθε μήνα, θα απαγορεύσει στους χρήστες να κερδίζουν χρήματα από αναρτήσεις για 90 ημέρες, εάν δημοσιεύουν βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζουν ένοπλες συγκρούσεις, χωρίς να προσθέτουν την ένδειξη ότι έχουν δημιουργηθεί με ΑΙ.

Μια δεύτερη παράβαση θα οδηγήσει σε μόνιμη απαγόρευση, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το βράδυ, μετά τις πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν, οι οποίες σημαδεύτηκαν από μια πληθώρα ψεύτικων βίντεο στο διαδίκτυο.

Το X, καθώς και το Instagram και το Facebook, τα οποία διαχειρίζεται η Meta, έχουν μεταδώσει πολλά ψεύτικα βίντεο, συμπεριλαμβανομένων ιρανικών πυραύλων που καταδιώκουν και καταρρίπτουν ένα αμερικανικό τζετ – το οποίο προβλήθηκε 70 εκατομμύρια φορές, σύμφωνα με ελέγχους του BBC Verify – και ένα άλλο βίντεο που χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να αντικαταστήσει τον καπνό που ανέβαινε από το σημείο μιας πραγματικής πυραυλικής επίθεσης με μια ψεύτικη πυρκαγιά πολλές φορές μεγαλύτερη.

Οι χρήστες μπορούν να κερδίζουν εκατοντάδες δολάρια το μήνα στο X ως μέρος του διαφημιστικού μοντέλου της πλατφόρμας, αν συγκεντρώσουν σημαντικό αριθμό ακολούθων που πλησιάζει τις 100.000 άτομα, κάτι που ενθαρρύνει τη δημιουργία σοκαριστικών δημοσιεύσεων που γίνονται viral.

Η Νικίτα Μπίερ, υπεύθυνη προϊόντων στο X, δήλωσε: «Σε περιόδους πολέμου, είναι ζωτικής σημασίας οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε αυθεντικές πληροφορίες από το πεδίο της μάχης. Με τις σημερινές τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί περιεχόμενο που μπορεί να παραπλανήσει τους ανθρώπους. Από τώρα και στο εξής, οι χρήστες που δημοσιεύουν βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και αφορούν ένοπλες συγκρούσεις – χωρίς να αναφέρουν ότι έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη – θα αποκλείονται από την κατανομή των εσόδων των δημιουργών για 90 ημέρες. Επακόλουθες παραβιάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα τον μόνιμο αποκλεισμό από το πρόγραμμα».

Άλλα ψεύτικα βίντεο του πολέμου έχουν επιτύχει τεράστια απήχηση. Ένα κλιπ που κυκλοφορεί στο Instagram και υποτίθεται ότι δείχνει μια τεράστια πυρκαγιά μετά την «καταστροφή της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Ριάντ από το Ιράν» ήταν ψεύτικο και έχει αναγνωριστεί ως 18 μηνών παλιό υλικό από τις συνέπειες μιας ισραηλινής επίθεσης σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην Υεμένη.

Με πληροφορίες από Guardian