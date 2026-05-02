H σπάνια περίπτωση δύο διδύμων: Γεννήθηκαν με διαφορά λεπτών αλλά έχουν διαφορετικούς πατέρες

Μία απρόσμενη αποκάλυψη από τεστ DNA ανέτρεψε όσα γνώριζαν για την οικογένειά τους δύο δίδυμες αδελφές στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες, στα 49 τους χρόνια, διαπίστωσαν ότι δεν έχουν τον ίδιο πατέρα. Παρότι γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών και κυοφορήθηκαν ταυτόχρονα από την ίδια μητέρα, είναι στην πραγματικότητα ετεροθαλείς αδελφές.

Η περίπτωση των Michelle και Lavinia Osbourne αποδίδεται σε ένα εξαιρετικά σπάνιο βιολογικό φαινόμενο, γνωστό ως ετεροπατρική υπεργονιμοποίηση. Πρόκειται για διαδικασία κατά την οποία μία γυναίκα απελευθερώνει περισσότερα από ένα ωάρια στον ίδιο κύκλο και αυτά γονιμοποιούνται από σπερματοζωάρια διαφορετικών ανδρών. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν καταγραφεί μόλις περίπου 20 ανάλογες περιπτώσεις, ενώ σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για ραδιοφωνική εκπομπή του BBC, πρόκειται για την πρώτη τεκμηριωμένη περίπτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αποκάλυψη ήρθε το 2022, όταν η Michelle πραγματοποίησε πρώτη τεστ DNA, το οποίο έδειξε ότι ο άνδρας που θεωρούσαν πατέρα τους, ο James, δεν είχε βιολογική σχέση μαζί της. Η εξέλιξη αυτή συνέπεσε με τον θάνατο της μητέρας τους, η οποία έπασχε από πρώιμη άνοια και δεν μπορούσε πλέον να δώσει απαντήσεις.

Μετά από προσωπική έρευνα, η Michelle εντόπισε τον βιολογικό της πατέρα, έναν άνδρα με το όνομα Alex, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης και ζούσε σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Όπως ανέφερε η ίδια, η ανάγκη της περιοριζόταν στο να μάθει την αλήθεια και όχι να αναπτύξει σχέση μαζί του.

Η Lavinia, ωστόσο, ακολούθησε διαφορετική διαδρομή. Αν και αρχικά δεν αμφισβητούσε τη συγγένειά της με την αδελφή της, αποφάσισε να κάνει και η ίδια τεστ DNA, καθώς δεν ένιωθε καμία σύνδεση με την οικογένεια που είχε εντοπίσει η Michelle. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι ούτε εκείνη είχε ως πατέρα τον James, αλλά έναν διαφορετικό άνδρα, τον Arthur.

Η πληροφορία αυτή την συγκλόνισε βαθιά. «Ήταν το ένα πράγμα για το οποίο ήμουν βέβαιη στη ζωή μου, και τελικά δεν ίσχυε», ανέφερε. Παρά το αρχικό σοκ, η Lavinia ήρθε σε επαφή με τον Arthur και ανέπτυξε στενή σχέση μαζί του, τον οποίο πλέον θεωρεί σημείο αναφοράς στη ζωή της.

Οι δύο αδελφές γεννήθηκαν το 1976 στο Nottingham από μία μητέρα που, όπως περιγράφουν, είχε βιώσει κακοποίηση και μεγάλωσε σε ασταθές περιβάλλον. Η παιδική τους ηλικία χαρακτηρίστηκε από συνεχείς μετακινήσεις μεταξύ συγγενών και δομών φροντίδας, με μοναδικό σταθερό στοιχείο τη σχέση τους μεταξύ τους.

Παρά τις διαφορές που ανέδειξε το DNA, οι ίδιες τονίζουν ότι ο δεσμός τους παραμένει αδιατάρακτος. «Είμαστε δίδυμες. Αυτό δεν αλλάζει», δήλωσε η Michelle, υπογραμμίζοντας ότι η κοινή τους πορεία υπερβαίνει τη βιολογική συγγένεια.

Το ερώτημα αν η μητέρα τους γνώριζε την αλήθεια παραμένει αναπάντητο. Οι ίδιες εκτιμούν ότι ενδεχομένως να είχε υποψίες, χωρίς όμως να τις επιβεβαιώσει ποτέ.

Με πληροφορίες από BBC