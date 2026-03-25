H OpenAI δεσμεύει 1 δισ. δολάρια για AI που θα «ωφελεί όλη την ανθρωπότητα»

Το OpenAI Foundation, το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ελέγχει την OpenAI και το ChatGPT, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 1 δισ. δολάρια μέσα στον επόμενο χρόνο για δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύοντας σημαντικά τον φιλανθρωπικό του ρόλο.

Η δέσμευση αυτή σηματοδοτεί μια στροφή προς πιο ενεργή παρουσία του ιδρύματος, το οποίο είχε περιορίσει τις δραστηριότητές του τα τελευταία χρόνια καθώς η OpenAI ανέπτυσσε το εμπορικό της σκέλος. Παράλληλα, δίνει μια πιο σαφή εικόνα για το πώς η εταιρεία σκοπεύει να υλοποιήσει τον αρχικό της στόχο, δηλαδή την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα κονδύλια θα κατευθυνθούν κυρίως σε έρευνα στις βιοεπιστήμες και την υγεία, αλλά και σε πρωτοβουλίες που θα αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, την οικονομία και την ψυχική υγεία, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης δέσμευσης για συνολική διάθεση 25 δισ. δολαρίων σε αντίστοιχες δράσεις, χωρίς όμως τότε να έχει προσδιοριστεί χρονοδιάγραμμα. Το ίδρυμα ανακοίνωσε επίσης ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη νέου εκτελεστικού διευθυντή για τον συντονισμό των επιχορηγήσεων.

Η OpenAI ιδρύθηκε το 2015 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ισχυρή εμπορική δραστηριότητα, με το ChatGPT και τις σχετικές τεχνολογίες να την κατατάσσουν στις πιο πολύτιμες εταιρείες του κλάδου. Από το 2019, όταν δημιουργήθηκε το κερδοσκοπικό σκέλος, οι δραστηριότητες του ιδρύματος περιορίστηκαν σημαντικά, όπως προκύπτει και από τα οικονομικά του στοιχεία.

Το 2024, το ίδρυμα έλαβε μόλις 4.433 δολάρια σε δωρεές και διέθεσε 7,6 εκατ. δολάρια σε επιχορηγήσεις, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία. Αναλυτές σημειώνουν ωστόσο ότι τα στοιχεία αυτά δεν αποτυπώνουν πλήρως το εύρος της δραστηριότητάς του ούτε τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τη συνολική αποστολή της OpenAI.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του ιδρύματος. Το 2025 συγκρότησε συμβουλευτική επιτροπή, η οποία εισηγήθηκε την αύξηση των πόρων προς το μη κερδοσκοπικό σκέλος και μεγαλύτερη διαβούλευση με τις κοινωνίες για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών για τις συνέπειες της AI, από την κατανάλωση ενέργειας των data centers έως τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και τη χρήση της τεχνολογίας σε στρατιωτικές εφαρμογές.

Με πληροφορίες από Associated Press