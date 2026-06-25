ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

H Κέιτ Μπλάνσετ και o Χαβιέρ Μπαρδέμ φέρνουν τη μάχη με την AI στην Ευρώπη

Η Κέιτ Μπλάνσετ παρουσίασε στις Βρυξέλλες ένα δωρεάν εργαλείο συναίνεσης για τη χρήση προσώπου, φωνής, εικόνας και κίνησης από την τεχνητή νοημοσύνη. Στο πλευρό της βρίσκονται ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, η Μέριλ Στριπ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Τομ Χανκς.

The LiFO team
The LiFO team
Η Κέιτ Μπλάνσετ θέλει να βάλει όρια στην AI πριν αντιγράψει το πρόσωπό μα Facebook Twitter
Η Κέιτ Μπλάνσετ στην παρουσίαση του RSL Media Human Consent Registry στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2026. Φωτογραφία: Nicolas Tucat
0

Η Κέιτ Μπλάνσετ έφερε τη μάχη του Χόλιγουντ με την τεχνητή νοημοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσιάζοντας ένα νέο δωρεάν εργαλείο που επιτρέπει σε κάθε άνθρωπο να δηλώσει πώς μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ταυτότητά του από συστήματα AI.

Το εργαλείο ονομάζεται Human Consent Registry και ανήκει στη RSL Media, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει συνιδρύσει η Μπλάνσετ. Η παρουσίασή του έγινε την Τρίτη 23 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, σε εκδήλωση που φιλοξένησε η Βουλγάρα ευρωβουλευτής Εύα Μάιντελ. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Στίβεν Σόντερμπεργκ, ο οποίος στηρίζει την πρωτοβουλία.

H Κέιτ Μπλάνσετ και o Χαβιέρ Μπαρδέμ φέρνουν τη μάχη με την AI στην Ευρώπη Facebook Twitter
Η Κέιτ Μπλάνσετ κατά την άφιξή της στην εκδήλωση για το Human Consent Registry στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φωτ.: Nicolas Tucat

Η βασική ιδέα είναι απλή: κάθε χρήστης μπορεί να δηλώσει αν επιτρέπει, επιτρέπει υπό όρους ή απαγορεύει τη χρήση του ονόματος, της εικόνας, της φωνής, της ομοιότητας, της κίνησης και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών του από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η RSL Media περιγράφει το σύστημα ως ένα είδος φωτεινού σηματοδότη. Πράσινο σημαίνει ότι η χρήση επιτρέπεται, κίτρινο ότι επιτρέπεται υπό όρους και κόκκινο ότι απαγορεύεται. Στόχος είναι η συναίνεση να μη μένει σε μια γενική δήλωση, αλλά να γίνεται ένα αναγνωρίσιμο σήμα που μπορούν να διαβάζουν και οι ίδιες οι πλατφόρμες.

H Κέιτ Μπλάνσετ και o Χαβιέρ Μπαρδέμ φέρνουν τη μάχη με την AI στην Ευρώπη Facebook Twitter
Η Κέιτ Μπλάνσετ μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάγκη συναίνεσης στη χρήση ανθρώπινης ταυτότητας από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Φωτ.: Nicolas Tucat

«Η ταυτότητά σου είναι η πνευματική σου ιδιοκτησία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε η Μπλάνσετ, τονίζοντας ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει πώς μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την τεχνολογία.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους διάσημους. Αφορά, όπως είπε, οποιονδήποτε έχει φωτογραφηθεί ή έχει ζήσει έστω ένα κομμάτι της ζωής του online. Με άλλα λόγια, αφορά σχεδόν όλους.

Στην πρωτοβουλία έχουν εκφράσει στήριξη μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ και της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας, ανάμεσά τους ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, η Μέριλ Στριπ, η Έμα Τόμσον, η Έλεν Μίρεν, η Κρίστεν Στιούαρτ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Βαϊόλα Ντέιβις και ο Τομ Χανκς.

H Κέιτ Μπλάνσετ και o Χαβιέρ Μπαρδέμ φέρνουν τη μάχη με την AI στην Ευρώπη Facebook Twitter
Η Κέιτ Μπλάνσετ και η ευρωβουλευτής Εύα Μάιντελ στην παρουσίαση του Human Consent Registry στις Βρυξέλλες. Φωτ.: Nicolas Tucat

Το Human Consent Registry δεν είναι νόμος και δεν υποχρεώνει αυτόματα τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να ακολουθούν τις δηλώσεις των χρηστών. Η RSL Media ελπίζει ότι οι εταιρείες θα συμβουλεύονται εθελοντικά το μητρώο πριν χρησιμοποιήσουν εικόνες, φωνές ή άλλα στοιχεία ταυτότητας.

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ το περιέγραψε ως έναν «πειστικό μηχανισμό» που μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες και τη δημιουργική κοινότητα να κινηθούν με πιο καθαρούς κανόνες. Δεν πρόκειται, είπε, για απαγόρευση, αλλά για έναν απλό τρόπο να γίνεται το σωστό.

Η παρουσίαση στις Βρυξέλλες δεν ήταν τυχαία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη υιοθετήσει το AI Act, το πρώτο μεγάλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη διεθνώς. Η Μάιντελ, που είχε ενεργό ρόλο στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις για την AI, χαρακτήρισε το νέο μητρώο ένα εργαλείο που κάνει τα δικαιώματα πιο ορατά και κρατά την ανθρώπινη δημιουργικότητα στο κέντρο της τεχνολογικής προόδου.

Σε δεύτερη φάση, η RSL Media σχεδιάζει να επεκτείνει το εργαλείο ώστε να καλύπτει όχι μόνο την ταυτότητα ενός ανθρώπου, αλλά και έργα τέχνης, χαρακτήρες και εμπορικά σήματα.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντονης σύγκρουσης ανάμεσα σε καλλιτέχνες και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Η Μπλάνσετ είχε ήδη συνυπογράψει ανοιχτή επιστολή μαζί με εκατοντάδες δημιουργούς, κατηγορώντας μεγάλες εταιρείες AI ότι χρησιμοποιούν έργα χωρίς άδεια για την εκπαίδευση των μοντέλων τους.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιεί πρόσωπα, φωνές και εικόνες. Αυτό ήδη συμβαίνει. Το ερώτημα είναι αν οι άνθρωποι θα έχουν έναν σαφή τρόπο να λένε «ναι», «ναι, αλλά με όρους» ή «όχι» πριν η εικόνα τους γίνει υλικό για μια μηχανή.

με στοιχεία από Le Monde

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Cate Blanchett, George Clooney και Meryl Streep στηρίζουν νέο σύστημα συναίνεσης για την AI

Τech & Science / Η Κέιτ Μπλάνσετ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Μέριλ Στριπ στηρίζουν νέο σύστημα συναίνεσης για την AI

Η Κέιτ Μπλάνσετ συνιδρύει το RSL Media, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που θέλει να δώσει σε δημιουργούς και απλούς χρήστες έναν τρόπο να δηλώνουν αν επιτρέπουν ή απαγορεύουν τη χρήση της εικόνας, της φωνής και των έργων τους από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
THE LIFO TEAM
Η πρώτη πλήρως AI ταινία του Tribeca δοκίμασε να κάνει σινεμά το τραύμα του Ιράν

Τech & Science / Η πρώτη πλήρως AI ταινία του Tribeca δοκίμασε να κάνει σινεμά το τραύμα του Ιράν

Το Dreams of Violets παρουσιάστηκε ως τεχνολογικό ορόσημο, αλλά το θέμα του έκανε το πείραμα πολύ πιο σκοτεινό: μπορεί μια μηχανή να αναπαραστήσει κρατική βία, νεκρούς διαδηλωτές και ανθρώπινο φόβο χωρίς να τα μετατρέψει σε άδειες εικόνες;
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Κέιτ Μπλάνσετ θέλει να βάλει όρια στην AI πριν αντιγράψει το πρόσωπό μα

Τech & Science / H Κέιτ Μπλάνσετ και o Χαβιέρ Μπαρδέμ φέρνουν τη μάχη με την AI στην Ευρώπη

Η Κέιτ Μπλάνσετ παρουσίασε στις Βρυξέλλες ένα δωρεάν εργαλείο συναίνεσης για τη χρήση προσώπου, φωνής, εικόνας και κίνησης από την τεχνητή νοημοσύνη. Στο πλευρό της βρίσκονται ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, η Μέριλ Στριπ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Τομ Χανκς.
THE LIFO TEAM
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΑΛΑΞΙΑΣ MILKY WAY

Τech & Science / Η μεγαλύτερη και πιο λεπτομερής εικόνα της καρδιάς του Milky Way αποκαλύπτει εκατομμύρια άστρα

Η νέα παρατήρηση αποκαλύπτει με πρωτοφανή λεπτομέρεια την πυκνότερη περιοχή του Milky Way και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αναζήτηση πλανητών πέρα από το ηλιακό μας σύστημα
THE LIFO TEAM
Η φωνή του Μάικλ Κέιν διαβάζει την Οδύσσεια χωρίς τον Μάικλ Κέιν

Τech & Science / Η φωνή του Μάικλ Κέιν διαβάζει την Οδύσσεια χωρίς τον Μάικλ Κέιν

Η ElevenLabs κυκλοφόρησε μια 13ωρη ηχητική Οδύσσεια με επίσημα αδειοδοτημένη AI ρέπλικα της φωνής του Μάικλ Κέιν, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το τι μένει από έναν ηθοποιό όταν η φωνή του μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει χωρίς εκείνον.
THE LIFO TEAM
Μπορείς να ερωτευτείς ένα chatbot; Μια συγγραφέας δοκίμασε και βρήκε κάτι πιο τρομακτικό από τη μοναξιά

Τech & Science / Μπορείς να ερωτευτείς ένα chatbot; Μια συγγραφέας δοκίμασε και βρήκε κάτι πιο τρομακτικό από τη μοναξιά

Η Lauren Oyler απέκτησε έναν ai σύντροφο για να γράψει ένα κείμενο. Αυτό που συνάντησε δεν ήταν έρωτας, αλλά μια παράξενη απομίμηση οικειότητας που δείχνει πόσο δύσκολο είναι να αντικατασταθεί ο πραγματικός άλλος.
THE LIFO TEAM
Ο Cory Doctorow δεν φοβάται την AI. Φοβάται αυτούς που τη πουλάνε

Τech & Science / Ο Cory Doctorow δεν φοβάται την AI. Φοβάται αυτούς που τη πουλάνε

Στο The Reverse Centaur’s Guide to Life After AI, ο συγγραφέας και κριτικός της Big Tech δεν επιτίθεται στην τεχνολογία, αλλά στο επιχειρηματικό μοντέλο που τη μετατρέπει σε εργαλείο εργασιακής πίεσης, επενδυτικού θορύβου και οικονομικής φούσκας.
THE LIFO TEAM
 
 