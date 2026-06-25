H Κέιτ Μπλάνσετ και o Χαβιέρ Μπαρδέμ φέρνουν τη μάχη με την AI στην Ευρώπη

Η Κέιτ Μπλάνσετ έφερε τη μάχη του Χόλιγουντ με την τεχνητή νοημοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσιάζοντας ένα νέο δωρεάν εργαλείο που επιτρέπει σε κάθε άνθρωπο να δηλώσει πώς μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ταυτότητά του από συστήματα AI.

Το εργαλείο ονομάζεται Human Consent Registry και ανήκει στη RSL Media, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει συνιδρύσει η Μπλάνσετ. Η παρουσίασή του έγινε την Τρίτη 23 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, σε εκδήλωση που φιλοξένησε η Βουλγάρα ευρωβουλευτής Εύα Μάιντελ. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Στίβεν Σόντερμπεργκ, ο οποίος στηρίζει την πρωτοβουλία.

Facebook Twitter Η Κέιτ Μπλάνσετ κατά την άφιξή της στην εκδήλωση για το Human Consent Registry στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φωτ.: Nicolas Tucat

Η βασική ιδέα είναι απλή: κάθε χρήστης μπορεί να δηλώσει αν επιτρέπει, επιτρέπει υπό όρους ή απαγορεύει τη χρήση του ονόματος, της εικόνας, της φωνής, της ομοιότητας, της κίνησης και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών του από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η RSL Media περιγράφει το σύστημα ως ένα είδος φωτεινού σηματοδότη. Πράσινο σημαίνει ότι η χρήση επιτρέπεται, κίτρινο ότι επιτρέπεται υπό όρους και κόκκινο ότι απαγορεύεται. Στόχος είναι η συναίνεση να μη μένει σε μια γενική δήλωση, αλλά να γίνεται ένα αναγνωρίσιμο σήμα που μπορούν να διαβάζουν και οι ίδιες οι πλατφόρμες.

Facebook Twitter Η Κέιτ Μπλάνσετ μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάγκη συναίνεσης στη χρήση ανθρώπινης ταυτότητας από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Φωτ.: Nicolas Tucat

«Η ταυτότητά σου είναι η πνευματική σου ιδιοκτησία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε η Μπλάνσετ, τονίζοντας ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει πώς μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την τεχνολογία.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους διάσημους. Αφορά, όπως είπε, οποιονδήποτε έχει φωτογραφηθεί ή έχει ζήσει έστω ένα κομμάτι της ζωής του online. Με άλλα λόγια, αφορά σχεδόν όλους.

Στην πρωτοβουλία έχουν εκφράσει στήριξη μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ και της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας, ανάμεσά τους ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, η Μέριλ Στριπ, η Έμα Τόμσον, η Έλεν Μίρεν, η Κρίστεν Στιούαρτ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Βαϊόλα Ντέιβις και ο Τομ Χανκς.

Facebook Twitter Η Κέιτ Μπλάνσετ και η ευρωβουλευτής Εύα Μάιντελ στην παρουσίαση του Human Consent Registry στις Βρυξέλλες. Φωτ.: Nicolas Tucat

Το Human Consent Registry δεν είναι νόμος και δεν υποχρεώνει αυτόματα τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να ακολουθούν τις δηλώσεις των χρηστών. Η RSL Media ελπίζει ότι οι εταιρείες θα συμβουλεύονται εθελοντικά το μητρώο πριν χρησιμοποιήσουν εικόνες, φωνές ή άλλα στοιχεία ταυτότητας.

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ το περιέγραψε ως έναν «πειστικό μηχανισμό» που μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες και τη δημιουργική κοινότητα να κινηθούν με πιο καθαρούς κανόνες. Δεν πρόκειται, είπε, για απαγόρευση, αλλά για έναν απλό τρόπο να γίνεται το σωστό.

Η παρουσίαση στις Βρυξέλλες δεν ήταν τυχαία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη υιοθετήσει το AI Act, το πρώτο μεγάλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη διεθνώς. Η Μάιντελ, που είχε ενεργό ρόλο στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις για την AI, χαρακτήρισε το νέο μητρώο ένα εργαλείο που κάνει τα δικαιώματα πιο ορατά και κρατά την ανθρώπινη δημιουργικότητα στο κέντρο της τεχνολογικής προόδου.

Σε δεύτερη φάση, η RSL Media σχεδιάζει να επεκτείνει το εργαλείο ώστε να καλύπτει όχι μόνο την ταυτότητα ενός ανθρώπου, αλλά και έργα τέχνης, χαρακτήρες και εμπορικά σήματα.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντονης σύγκρουσης ανάμεσα σε καλλιτέχνες και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Η Μπλάνσετ είχε ήδη συνυπογράψει ανοιχτή επιστολή μαζί με εκατοντάδες δημιουργούς, κατηγορώντας μεγάλες εταιρείες AI ότι χρησιμοποιούν έργα χωρίς άδεια για την εκπαίδευση των μοντέλων τους.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιεί πρόσωπα, φωνές και εικόνες. Αυτό ήδη συμβαίνει. Το ερώτημα είναι αν οι άνθρωποι θα έχουν έναν σαφή τρόπο να λένε «ναι», «ναι, αλλά με όρους» ή «όχι» πριν η εικόνα τους γίνει υλικό για μια μηχανή.

με στοιχεία από Le Monde