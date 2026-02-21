To Χ ασκεί έφεση κατά του προστίμου που του επέβαλε η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ποινή 120 εκατομμυρίων ευρώ στο Χ τον Δεκέμβριο για παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης της υποχρέωσης διαφάνειας, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η X δήλωσε ότι υπέβαλε έφεση στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ αμφισβητώντας το πρόστιμο της Επιτροπής, η οποία ενεργεί ως ψηφιακός φύλακας της ΕΕ.

Η υπόθεση κατά της Χ

Το πρόστιμο ήταν το πρώτο που επιβλήθηκε στο πλαίσιο του ιστορικού νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) της ΕΕ, ο οποίος έχει δεχτεί σφοδρές επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών ότι επιτρέπει τη λογοκρισία.

Η X καταγγέλλει την Παρασκευή αυτό που αποκαλεί «ατελή και επιφανειακή έρευνα» της ΕΕ.

Η ομάδα της Χ για τις παγκόσμιες κυβερνητικές υποθέσεις δήλωσε στην πλατφόρμα ότι η έρευνα της ΕΕ περιλάμβανε «σοβαρά διαδικαστικά σφάλματα, μια παραμορφωμένη ερμηνεία των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον DSA και συστηματικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων υπεράσπισης και των βασικών απαιτήσεων της δίκαιης διαδικασίας, που υποδηλώνουν μεροληψία της εισαγγελίας».

«Αυτή η ιστορική υπόθεση είναι η πρώτη δικαστική αμφισβήτηση ενός προστίμου DSA», πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος της ΕΕ δήλωσε στο AFP ότι η Επιτροπή έχει λάβει γνώση της έφεσης και «είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την απόφασή της στο δικαστήριο».

Οι παραβιάσεις

Η ΕΕ δήλωσε πέρυσι ότι η X ήταν ένοχη για παραβίαση της υποχρέωσης διαφάνειας του DSA στο πλαίσιο μιας έρευνας που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2023.

Η επιτροπή δήλωσε επίσης ότι οι παραβιάσεις της X περιελάμβαναν τον παραπλανητικό σχεδιασμό του «μπλε εικονιδίου ελέγχου» για υποτιθέμενα επαληθευμένους λογαριασμούς και την αποτυχία της να παρέχει πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές.

Ο Έλον Μασκ αντέδρασε τότε λέγοντας ότι η ΕΕ πρέπει να «καταργηθεί».

Λίγες εβδομάδες αργότερα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε κυρώσεις σε πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην επίτροπος της ΕΕ Τιερί Μπρετόν.

Ο Μπρετόν, πρώην ανώτερος ρυθμιστής τεχνολογίας στην Επιτροπή, συχνά ερχόταν σε σύγκρουση με μεγιστάνες της τεχνολογίας, όπως ο Μασκ, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους να τηρούν τους κανόνες της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας DSA, οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ εξακολουθούν να διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο το X αντιμετωπίζει τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και τη χειραγώγηση πληροφοριών.

