Γυναίκα με τρία σοβαρά αυτοάνοσα παρουσιάζει «εντυπωσιακή» βελτίωση μετά από κυτταρική θεραπεία

Μια 47χρονη που έπασχε από τρία σοβαρά αυτοάνοσα νοσήματα παρουσίασε εντυπωσιακή βελτίωση αφού υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή κυτταρική θεραπεία, η οποία φαίνεται να «επαναπρογραμμάτισε» το ανοσοποιητικό της σύστημα.

Η ασθενής, η οποία νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Έρλανγκεν στη Γερμανία, είχε υποβληθεί σε εννέα διαφορετικές θεραπείες χωρίς να δει μόνιμο αποτέλεσμα. Μέχρι πρόσφατα, χρειαζόταν σχεδόν καθημερινές μεταγγίσεις αίματος και μόνιμη αγωγή με αντιπηκτικά για τον έλεγχο της κατάστασής της.

Λίγες εβδομάδες μετά τη χορήγηση της θεραπείας, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι και τα τρία νοσήματα της ασθενούς ανταποκρίθηκαν ταυτόχρονα, σε μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται πρωτογφανής. Για περισσότερους από 14 μήνες, η ασθενής παραμένει χωρίς θεραπεία και έχει επιστρέψει σε μια σχεδόν φυσιολογική καθημερινότητα.

Η κύρια νόσος από την οποία έπασχε ήταν η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, μια σπάνια και δυνητικά θανατηφόρα πάθηση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα καταστρέφει τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Σε περιόδους έξαρσης απαιτούνται ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και συχνές μεταγγίσεις, όμως στην περίπτωσή της οι διαθέσιμες θεραπείες είχαν πάψει να είναι αποτελεσματικές.

Παράλληλα, έπασχε από ανοσολογική θρομβοπενία, που αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας, καθώς και από αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, το οποίο συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων. Και τα τρία νοσήματα σχετίζονταν με δυσλειτουργία των Β-λεμφοκυττάρων, τα οποία παράγουν αντισώματα.

Η θεραπεία που «επανεκκίνησε» το ανοσοποιητικό σύστημα της γυναίκας

Χωρίς άλλες θεραπευτικές επιλογές, οι γιατροί προχώρησαν σε θεραπεία CAR-T, μια μέθοδο που χρησιμοποιείται κυρίως σε ορισμένες μορφές καρκίνου. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη λήψη λευκών αιμοσφαιρίων από τον ασθενή, την τροποποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων στο εργαστήριο ώστε να αναγνωρίζουν συγκεκριμένα κύτταρα και την επαναχορήγησή τους στον οργανισμό.

Στην περίπτωση αυτή, τα τροποποιημένα κύτταρα στόχευσαν τα Β-λεμφοκύτταρα που έφεραν πρωτεΐνη CD19 και τα κατέστρεψαν. Η ασθενής χρειάστηκε την τελευταία της μετάγγιση μία εβδομάδα μετά τη θεραπεία και δύο εβδομάδες αργότερα ήταν σε θέση να επιστρέψει σε βασικές καθημερινές δραστηριότητες.

Με την πάροδο των μηνών, τα Β-λεμφοκύτταρα επανεμφανίστηκαν, αλλά, σύμφωνα με τους γιατρούς, αυτή τη φορά φαίνεται να λειτουργούν φυσιολογικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα έχει «επανεκκινηθεί». Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Med.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η ασθενής εξακολουθεί να παρουσιάζει ορισμένες εργαστηριακές αποκλίσεις, όπως χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων και αυξημένα ηπατικά ένζυμα, τα οποία αποδίδονται κυρίως στις προηγούμενες θεραπείες.

Αν και η εξέλιξη χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ενθαρρυντική, οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτούνται κλινικές μελέτες για να διαπιστωθεί η διάρκεια της ανταπόκρισης και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε ευρύτερο πληθυσμό ασθενών.

Με πληροφορίες από Guardian