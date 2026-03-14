Guardian: Επτά συμβουλές για σωστή ούρηση

Η ούρηση είναι μια ζωτική ανθρώπινη λειτουργία και συχνά συμβαίνει χωρίς ιδιαίτερη προσοχή ή σκέψη – όμως η ηλικία, το φύλο, τυχόν φάρμακα και πολλοί άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που επισκεπτόμαστε την τουαλέτα.

Η Dr Vannita Simma-Chiang, πιστοποιημένη ουρολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Icahn School of Medicine at Mount Sinai στη Νέα Υόρκη, τονίζει τη σημασία που πρέπει να δίνουμε σε ο,τιδήποτε δεν μοιάζει φυσιολογικό για το σώμα μας και να επικοινωνούμε το συντομότερο με τον γιατρό μας.

Τυχόν προβλήματα μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές φάσεις της ουροδόχου κύστης, όπως η αποθήκευση ούρων, η απέκκριση και τα υπολείμματα που μένουν μετά, εξηγεί η Dr Aqsa Khan, πιστοποιημένη ουρολόγος στη Mayo Clinic στο Φοίνιξ της Αριζόνα.

Παρακάτω ακολουθούν μερικές συμβουλές για σωστή ούρηση:

Έλεγχος του χρώματος των ούρων σας

Η ενυδάτωση είναι απαραίτητη για τη συνολική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πέψης, του μεταβολισμού και της γνωστικής λειτουργίας. Όταν είστε αφυδατωμένοι, τα ούρα είναι πιο συμπυκνωμένα, κάτι που μπορεί να ερεθίσει την ουροδόχο κύστη και να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων του ουροποιητικού.

Ίσως έχετε ακούσει ότι πρέπει να πίνετε οκτώ έως δέκα ποτήρια νερό την ημέρα. Ωστόσο, η ακριβής ποσότητα που χρειάζεται κάποιος είναι αντικείμενο συζήτησης. Η Simma-Chiang, μιλώντας στον Guardian, λέει ότι το χρώμα των ούρων είναι καλύτερος δείκτης των επιπέδων ενυδάτωσης. «Μπορεί να σας πει πολλά για την υγεία σας», εξηγεί.

Θέλετε τα ούρα σας να είναι ανοιχτό κίτρινο. Το σκούρο κίτρινο υποδηλώνει αφυδάτωση, ενώ το διάφανο σημαίνει ότι καταναλώνετε υπερβολικό νερό, προσθέτει. Αν παρατηρήσετε ορατό αίμα στα ούρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας.

Μην συγκρατείτε τα ούρα υπερβολικά

Ο γενικός κανόνας είναι να ουρείτε τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις έως τέσσερις ώρες. Αν αγνοείτε την ανάγκη για ούρηση, με την πάροδο του χρόνου ο εγκέφαλος μπορεί να αρχίσει να αγνοεί τα σήματα που δείχνουν ότι ήρθε η ώρα να πάτε στην τουαλέτα. Μακροπρόθεσμα, η συνεχής αγνόηση των σημάτων της κύστης μπορεί επίσης να προκαλέσει αύξηση του μεγέθους της, καθιστώντας τη λιγότερο αποδοτική.

Ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς σε αυτό λόγω απαιτητικών επαγγελματικών καθηκόντων. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και οι εκπαιδευτικοί συχνά ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, λέει η Simma-Chiang.

Η συχνή συγκράτηση των ούρων αυξάνει επίσης τον κίνδυνο λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος, εξηγεί η Simma-Chiang. Η ούρηση βοηθά να ξεπλένονται τα βακτήρια, και όταν τα ούρα συγκρατούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται ευκολότερα.

Οποιοσδήποτε πόνος σχετίζεται με την ούρηση – είτε κατά τη συγκράτηση, είτε κατά την ούρηση, είτε μετά από αυτή – δεν πρέπει να αγνοείται, λέει η Dr Rosanne Leipzig.

Μην πιέζεστε υπερβολικά και μην αιωρείστε πάνω από τη λεκάνη

«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που βλέπω στους ασθενείς είναι ότι σπρώχνουν για να βγάλουν κάθε τελευταία σταγόνα», λέει η Simma-Chiang.

Η υπερβολική πίεση στο πυελικό έδαφος μπορεί με τον καιρό να αδυνατίσει αυτή την ομάδα μυών, εξηγεί. Το να ουρείτε «για παν ενδεχόμενο» περιστασιακά δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά αν το κάνετε τόσο συχνά που δεν βγαίνει τίποτα, δεν συνιστάται, καθώς το συνεχές σπρώξιμο μπορεί να καταπονήσει τους μυς. Πολλοί αιωρούνται πάνω από τη λεκάνη για να αποφύγουν την επαφή, αλλά αυτό μπορεί να ασκήσει υπερβολική πίεση στο πυελικό έδαφος.

Το καλύτερο είναι να χαλαρώνετε και να ουρείτε όσο μπορείτε. Αν μείνει λίγη ποσότητα, δεν πειράζει. «Δεν χρειάζεται να είστε εμμονικοί με το να μη μείνει τίποτα», λέει η Simma-Chiang.

Είναι φυσιολογικές οι συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα;

Ορισμένες ιατρικές καταστάσεις, όπως η πέτρα στην κύστη ή ο διαβήτης, μπορεί να προκαλέσουν ούρηση περισσότερες από μία φορές κάθε τρεις έως τέσσερις ώρες.

Ορισμένα τρόφιμα και ποτά που ερεθίζουν την κύστη μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε συχνή ούρηση. Αν σας ανησυχεί πόσο συχνά χρειάζεται να ουρείτε, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

Αν όμως είστε γενικά υγιείς και τα ούρα βγαίνουν εύκολα, «πιθανότατα είναι εντάξει να πηγαίνετε όσο συχνά θέλετε», λέει η Khan. Αν νιώθετε την ανάγκη να ουρείτε πάνω από οκτώ φορές την ημέρα, και αυτό είναι φυσιολογικό για εσάς, είναι απίθανο η συχνή ούρηση να βλάπτει την κύστη σας.

Ωστόσο, η συνήθης ούρηση μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα αν επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Η Khan έχει παρατηρήσει ότι μπορεί να γίνει πηγή άγχους. Για παράδειγμα, κάποιοι που χρειάζεται να ουρούν συχνά μπορεί να αποφεύγουν να πάνε στη δουλειά ή να κάνουν ταξίδια μακριά από το σπίτι.

Η καλή υγεία του εντέρου είναι κρίσιμη

«Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι η υγεία του εντέρου και της ουροδόχου κύστης είναι πολύ συνδεδεμένη», επισημαίνει η Simma-Chiang.

Για παράδειγμα, όσοι υποφέρουν από συχνή δυσκοιλιότητα είναι πιο επιρρεπείς στο σύνδρομο υπερδραστήριας κύστης, λέει η Khan. Μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολία στην πλήρη κένωση της κύστης, ακράτεια ή επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του ουροποιητικού.

Η ενυδάτωση αποτελεί βασικό θεμέλιο για την υγεία τόσο της κύστης όσο και του εντέρου. Η σωστή ποσότητα νερού διαφέρει για κάθε άτομο, αλλά ένας καλός κανόνας είναι να πίνετε όταν διψάτε, αντί να στοχεύετε σε συγκεκριμένη ποσότητα.

Καταναλώστε τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες

Δεδομένου ότι η υγεία του εντέρου και της κύστης είναι συνδεδεμένη, η κατανάλωση τροφών που υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου – όπως φρούτα και λαχανικά πλούσια σε φυτικές ίνες – συνιστάται πάντα, λέει η Simma-Chiang.

Οι τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες μειώνουν επίσης τον κίνδυνο διαβήτη, κάτι που είναι σημαντικό καθώς ο διαβήτης μπορεί με την πάροδο του χρόνου να προκαλέσει προβλήματα στην κύστη, όπως ακράτεια, εξηγεί η Khan.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ούρησης, η Simma-Chiang συνιστά να μειώσετε τους παράγοντες που ερεθίζουν την κύστη, όπως ο καφές, τα αναψυκτικά και το κρασί. Σοκολάτα, εσπεριδοειδή, τεχνητά γλυκαντικά, ωμά κρεμμύδια, καυτερά φαγητά και επεξεργασμένα τρόφιμα με τεχνητές γεύσεις μπορούν επίσης να ερεθίσουν την κύστη, λέει η Leipzig.

Ορισμένες έρευνες υποδηλώνουν ότι οι άνδρες που καταναλώνουν περισσότερο κόκκινο κρέας έχουν υψηλότερο κίνδυνο διευρυμένου προστάτη. Αυτή η κατάσταση σχετίζεται με διάφορα προβλήματα της κύστης, όπως ατελής κένωση, μειωμένη ροή ούρων και συχνή ανάγκη ούρησης. Παρόλο που η αδύναμη ροή μπορεί να φαίνεται κάτι που μπορεί να αγνοηθεί, η Leipzig ενθαρρύνει τους άνδρες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα να μιλήσουν με τον γιατρό τους.

Ασκήσεις πυελικού εδάφους

Μερικές φορές, όταν η ούρηση είναι επώδυνη, αυτό μπορεί να υποδηλώνει λοίμωξη, εξηγεί η Khan. Ωστόσο, ο πόνος μπορεί επίσης να δείχνει πρόβλημα με το πυελικό έδαφος.

«Πολλοί γαστρεντερολόγοι στέλνουν τους ασθενείς τους σε θεραπεία πυελικού εδάφους, επειδή οι μύες του πυελικού εδάφους δεν χαλαρώνουν με τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη διέλευση των κοπράνων», λέει η Khan.

Το πυελικό έδαφος είναι μια ομάδα μυών που εκτείνεται από το ηβικό οστό μέχρι το κόκκυγα και στηρίζει τα πυελικά όργανα, όπως η κύστη. Υποστηρίζει επίσης τον κόλπο και τη μήτρα ή τον προστάτη.

Οι ασκήσεις για το πυελικό έδαφος μπορούν να βοηθήσουν σε προβλήματα ακράτειας ούρων, δηλαδή την ακούσια διαρροή ούρων. Τέτοιες ασκήσεις περιλαμβάνουν τα Kegel, ενεργοποίηση του πυελικού εδάφους κατά την άρση βαρών, γέφυρες, καθίσματα και διαφραγματική αναπνοή. Δεδομένου ότι είναι εύκολο να εκτελεστούν λάθος οι ασκήσεις Kegel, οι ειδικοί συνιστούν να μιλήσετε πρώτα με τον γιατρό ή φυσιοθεραπευτή σας.

Ο τοκετός μπορεί να προκαλέσουν καταπόνηση και ρήξη των μυών του πυελικού εδάφους. Αν σκέφτεστε εγκυμοσύνη, μπορεί να είναι χρήσιμο να ξεκινήσετε αυτές τις ασκήσεις ενδυνάμωσης πριν μείνετε έγκυος, λέει η Khan.

Κατά την εμμηνόπαυση, οι ορμονικές αλλαγές μπορεί να αδυνατίσουν τους μυς του πυελικού εδάφους. Επειδή η πτώση των επιπέδων οιστρογόνων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην κύστη, η Khan τονίζει επίσης τη σημασία της έγκαιρης τοπικής θεραπείας με οιστρογόνα στον κόλπο μετά την εμμηνόπαυση.

Τα προβλήματα του πυελικού εδάφους στους άνδρες μπορεί να εκδηλωθούν ως ακράτεια, στυτική δυσλειτουργία και χρόνιος πόνος. Στους άνδρες, υπερβολικό άγχος, ποδηλασία, βαριά άρση βαρών και δυσκοιλιότητα μπορούν να οδηγήσουν σε υπερσφίξιμο των μυών του πυελικού εδάφους.

Με πληροφορίες από Guardian