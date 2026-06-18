GTA 6: Αυτό είναι το εξώφυλλο του παιχνιδιού - Ανοίγουν οι προπαραγγελίες

Η Rockstar Games ανακοίνωσε την ημερομηνία έναρξης των προπαραγγελιών για το Grand Theft Auto VI (GTA 6), ενώ παράλληλα αποκάλυψε και το επίσημο εξώφυλλο του πολυαναμενόμενου παιχνιδιού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι προπαραγγελίες θα ξεκινήσουν στις 25 Ιουνίου μέσω των ψηφιακών καταστημάτων, όπως το PlayStation Store, αλλά και από επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.

Το GTA 6 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου για PlayStation 5 και Xbox Series X/S, έπειτα από δύο αναβολές. Αρχικά είχε προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2025 και στη συνέχεια μετατέθηκε για τον Μάιο του 2026, πριν πάρει την τελική ημερομηνία κυκλοφορίας.

GTA 6: Άγνωστη η τιμή του νέου παιχνιδιού

Το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, το GTA 5, κυκλοφόρησε το 2013 και παραμένει μέχρι σήμερα το δεύτερο πιο εμπορικό βιντεοπαιχνίδι όλων των εποχών.

Η Rockstar δεν αποκάλυψε ακόμη την τιμή του νέου τίτλου, ένα θέμα που συνεχίζει να απασχολεί έντονα τόσο τους παίκτες όσο και τους αναλυτές της βιομηχανίας.

Ήδη από το 2025, έκθεση της εταιρείας συμβούλων Epyllion είχε εκτιμήσει ότι το GTA 6 ενδέχεται να γίνει το πρώτο μεγάλο παιχνίδι που θα κυκλοφορήσει στην τιμή των 100 δολαρίων, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τη Rockstar.

Μαζί με την ανακοίνωση των προπαραγγελιών, η εταιρεία δημοσίευσε και ένα σύντομο βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων, στο οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά το επίσημο εξώφυλλο του παιχνιδιού.

GTA 6 pre-order date and cover art revealed by Rockstar https://t.co/CuD99L1gW5 — BBC News (UK) (@BBCNews) June 18, 2026

GTA 6: Τι δείχνει το επίσημο εξώφυλλο

Στο κέντρο του εξωφύλλου βρίσκονται οι δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας, η Λουσία και ο Τζέισον, οι οποίοι είχαν ήδη παρουσιαστεί στα προηγούμενα τρέιλερ του παιχνιδιού.

Το εξώφυλλο περιλαμβάνει επίσης διάφορους χαρακτήρες που θα εμφανιστούν στην ιστορία, καθώς και στοιχεία από τον φανταστικό κόσμο της πολιτείας Λεονίντα, η οποία είναι εμπνευσμένη από τη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Φλαμίνγκο, αλιγάτορες, γρήγορα αυτοκίνητα, ελικόπτερα και μοτοσικλέτες συνθέτουν την εικόνα, η οποία ακολουθεί το χαρακτηριστικό πολύχρωμο pop-art ύφος που έχει καθιερώσει η σειρά Grand Theft Auto εδώ και δεκαετίες.

Παρά την ανακοίνωση, οι φίλοι του GTA εξακολουθούν να περιμένουν ένα νέο τρέιλερ, το οποίο θα παρουσιάζει εκτενέστερα το παιχνίδι. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει δύο μεγάλα τρέιλερ, το 2023 και το 2025, τα οποία επικεντρώθηκαν στην ιστορία και στους πρωταγωνιστές.

Τα δύο βίντεο έχουν συγκεντρώσει συνολικά περισσότερες από 446 εκατομμύρια προβολές, επιβεβαιώνοντας ότι το GTA 6 παραμένει μία από τις πιο αναμενόμενες κυκλοφορίες στην ιστορία της βιομηχανίας των videogames.

Με πληροφορίες από BBC