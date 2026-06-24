GTA 6: Ανακοινώθηκε η τιμή του, αλλά η φυσική έκδοση δεν θα περιλαμβάνει δίσκο

Η Rockstar Games αποκάλυψε την τιμή του Grand Theft Auto 6 στις ΗΠΑ, με τη βασική έκδοση να κοστολογείται στα 79,99 δολάρια. Η ευρωπαϊκή τιμή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στα 90 ευρώ, ακολουθώντας τη συνήθη τιμολογιακή πολιτική της βιομηχανίας.

Οι προπαραγγελίες θα ανοίξουν τα μεσάνυχτα της 25ης Ιουνίου, ενώ η κυκλοφορία του παιχνιδιού έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου σε PlayStation 5 και Xbox Series X/S.

Η τιμή του GTA 6 βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ παικτών και αναλυτών της βιομηχανίας, καθώς είναι κατά 10 δολάρια υψηλότερη από την τιμή που έχουν συνήθως οι μεγάλες παραγωγές της κατηγορίας AAA κατά την κυκλοφορία τους.

Παράλληλα, η Rockstar επιβεβαίωσε ότι οι φυσικές εκδόσεις του παιχνιδιού δεν θα περιλαμβάνουν δίσκο. Αντί αυτού, στο κουτί θα υπάρχει κωδικός για ψηφιακή λήψη του τίτλου.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις σε μερίδα των παικτών, ιδιαίτερα μεταξύ όσων εξακολουθούν να συλλέγουν φυσικές εκδόσεις παιχνιδιών ή συνηθίζουν να μεταπωλούν τους τίτλους που ολοκληρώνουν.

Η δημοσιογράφος βιντεοπαιχνιδιών Βικ Χουντ χαρακτήρισε την τιμή της βασικής έκδοσης «σχετικά λογική» για το μέγεθος και τη σημασία της παραγωγής, σημειώνοντας ωστόσο ότι η απουσία δίσκου ενδέχεται να απογοητεύσει αρκετούς συλλέκτες.

Σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση της Rockstar πιθανόν συνδέεται με την προσπάθεια περιορισμού της μεταπώλησης αντιτύπων αλλά και της διαρροής περιεχομένου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του παιχνιδιού.

Θα γίνει το GTA 6 το νέο σημείο αναφοράς για τις τιμές;

Πέρα από την εμπορική επιτυχία που αναμένεται να σημειώσει, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι το GTA 6 θα αποτελέσει και ένα τεστ για ολόκληρη τη βιομηχανία των videogames.

Τα τελευταία χρόνια το κόστος ανάπτυξης των μεγάλων παραγωγών έχει αυξηθεί σημαντικά, με ορισμένους αναλυτές να εκτιμούν ότι το GTA 6 συγκαταλέγεται στα ακριβότερα παιχνίδια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ.

Ο Τζουστ βαν Ντρέουνεν, καθηγητής επιχειρηματικής στρατηγικής στη βιομηχανία των videogames στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU Stern), χαρακτήρισε την τιμολογιακή πολιτική της Rockstar «έξυπνη στρατηγική».

Όπως σημείωσε, η εταιρεία επιχειρεί να διατηρήσει τη βασική έκδοση σε επίπεδο που παραμένει προσιτό για το ευρύτερο κοινό, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μια ακριβότερη έκδοση για τους πιο αφοσιωμένους παίκτες.

Η Ultimate Edition, η οποία θα κοστίζει 99,99 δολάρια στις ΗΠΑ, θα περιλαμβάνει επιπλέον οχήματα, όπλα και ρούχα για τους χαρακτήρες.

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι αν το κοινό αποδεχθεί χωρίς σημαντικές αντιδράσεις τη νέα τιμολόγηση του GTA 6, δεν αποκλείεται και άλλοι μεγάλοι εκδότες να ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια, οδηγώντας σταδιακά σε υψηλότερες τιμές για τις κορυφαίες παραγωγές της βιομηχανίας.

Με πληροφορίες από BBC