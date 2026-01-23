Γρίπη: Στη ΜΕΘ δύο παιδιά - Το ένα είναι διασωληνωμένο

Με γρίπη στη ΜΕΘ νοσηλεύονται δύο παιδιά.

Η αύξηση των ιογενών λοιμώξεων, αποτυπώθηκε εκτός από το πεδίο της στατιστικής και στην εισαγωγή δύο παιδιών ηλικίας 3 και 6 ετών, που νοσηλεύονται με γρίπη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, με το δεύτερο να είναι διασωληνωμένο.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, παρατηρείται ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων και των εισαγωγών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαϊα Κυριακού λόγω της γρίπης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο νοσοκομεία επισκέπτονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις στις εφημερίες και εισάγονται για νοσηλεία περισσότερα από 50. Η αύξηση υπερβαίνει το 30%.

Ματίνα Παγώνη για γρίπη: «Το στέλεχος Κ μεταδίδεται από τη μια στιγμή στην άλλη»

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Ματίνα Παγώνη σχετικά με το στέλεχος Κ της γρίπης, το οποίο μέχρι τέλος Μάρτη και αρχές Απρίλη θα βρίσκεται σε έξαρση. Παράλληλα, η Ματίνα Παγώνη τόνισε ότι το συγκεκριμένο στέλεχος είναι ιδιαίτερα μεταδοτικό.

«Τα περιμέναμε, ήταν και οι γιορτές, μαζεύτηκε ο κόσμος, εσωτερικοί χώροι, όμως το πρόβλημα είναι ότι το στέλεχος Κ έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα, έχει τρελή μεταδοτικότητα, μεταδίδεται από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορεί να είσαι σε μια αίθουσα και να κολλήσουν όλοι, με τα άλλα στελέχη της γρίπης δεν το είχαμε αυτό» ανέφερε η γιατρός μιλώντας στον ΣΚΑΪ, πριν από μερικές ημέρες.

«Επειδή είναι ιδιαίτερο το στέλεχος αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να εμβολιαστούμε, ιδιαίτερα οι ομάδες με τα υποκείμενα νοσήματα. Οι μεγάλοι σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα ανεμβολίαστοι μπήκαν εισαγωγή, οι υπόλοιποι δώσαμε οδηγίες πήραν αντιικά φάρμακα και πήγανε στο σπίτι. Αυτοί που είχαν προβλήματα και δεν εμβολιάστηκαν είχαν 40 πυρετό. Ο οργανισμός ταλαιπωρείται πάρα πολύ, ειδικά τα παιδάκια…όταν το παιδί το πρωί έχει πυρετό μην το στέλνεις στο σχολείo», τόνισε η ίδια.

Αναφερόμενη σε όσους αρνούνται να εμβολιαστούν η κυρία Παγώνη είπε: «Εγώ σέβομαι τις αποφάσεις των ανθρώπων για το αν θα κάνουν το εμβόλιο όμως παίρνουν και την ευθύνη για τον εαυτό τους, για τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους».

Αναφορικά με την αποδοτικότητα του εμβολίου είπε: «Αυτό το εμβόλιο είναι δοκιμασμένο 70 χρόνια δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το συγκεκριμένο στέλεχος από την αρχή το είπαμε ότι καλύπτει στα παιδιά λίγο παραπάνω 60% στους μεγάλους γύρω στο 45-50%, αυτό σημαίνει ότι η κλινική σου εικόνα δεν θα είναι με 41 πυρετό αλλά με 37, 38, θα είσαι μια δυο μέρες και μετά θα αρχίσεις να συνέρχεσαι γιατί αλλιώς καταπονείς τον οργανισμό σου».

«Δεν ισχύει ότι θα δυναμώσει ο οργανισμός αν το παλέψεις μόνο σου, δεν μπορείς να παλέψεις ένα στέλεχος που είναι τόσο επιθετικό», τόνισε.

«Δεν δίνουμε από μόνοι μας αντιβιώσεις παίρνουμε οδηγίες από τον γιατρό», συμπλήρωσε τέλος η κα Παγώνη λέγοντας ότι «προχωρούμε με τις επιστημονικές απόψεις, τα επιστημονικά δεδομένα».

Περιμένουν νέο κύμα γρίπης

Έκκληση στους πολίτες για εμβολιασμό κατά της γρίπης, έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος φιλοξενήθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Σαββατοκύριακο από τις 5».

«Φέτος η γρίπη έχει έρθει με πολύ ισχυρό κύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οι ειδικοί λένε ότι θα έρθει δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο. Εμβόλια υπάρχουν, το εμβόλιο είναι δωρεάν. Πηγαίνεις στο φαρμακείο σου, δίνεις το ΑΜΚΑ σου, το κάνεις και φεύγεις. Θα προλάβεις το κύμα του Φεβρουαρίου. Να εμβολιαστείτε, είναι η τελευταία εβδομάδα που προλαβαίνετε να κάνετε το εμβόλιο για να προλάβετε το δεύτερο κύμα που έρχεται».

Ο υπουργός σημείωσε επίσης, πως «έχουμε κάνει πρόσκληση για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό», ενώ τόνισε ότι οι συμβασιούχοι επικουρικοί θα ανανεώνονται κάθε χρόνο. «Οι επικουρικοί συμβασιούχοι θα ανανεώνονται στο διηνεκές. Όσο είμαι εγώ υπουργός δεν πρόκειται να φύγουν οι επικουρικοί. Και όταν κάνουμε τις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν τα χαρτιά τους για να μεταπηδήσουν από τη θέση του επικουρικού στη θέση του μονίμου. Φέτος θα κάνουμε 5.000 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού».

«Αν έπρεπε να επιλέξουμε σε σπουδαιότητα μεταξύ προσωπικού και υποδομών, το προσωπικό προηγείται», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Αλλά το ένα δεν αντιστρατεύεται το άλλο. Το σωστό είναι να έχεις και το ένα και το άλλο. Κι εμείς αξιοποιούμε το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανθεκτικότητας. Ό,τι έχουμε να παραδώσουμε, θα τα παραδώσουμε όλα δεν θα χάσουμε ούτε ευρώ».