Το Grindr δεν θέλει πια να είναι μόνο για hook ups

Το Grindr δεν θέλει πια να είναι απλώς η εφαρμογή που ανοίγεις για ένα γρήγορο hook up.

Η πλατφόρμα που από το 2009 άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι gay άνδρες γνωρίζονται, φλερτάρουν και συναντιούνται, επιχειρεί τώρα να ξανασυστήσει τον εαυτό της ως κάτι μεγαλύτερο: ένα ψηφιακό κέντρο queer κουλτούρας, υγείας, ταξιδιών, γνωριμιών και κοινότητας.

Η πιο θεαματική ένδειξη αυτής της αλλαγής ήρθε μέσα στον Ιούνιο, όταν η Μαντόνα εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην Τάιμς Σκουέρ για την προώθηση του νέου της άλμπουμ. Λίγο πριν από το live, το Grindr έστειλε ειδοποίηση στους χρήστες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, ενώ η εμφάνιση μεταδόθηκε αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα στους 15 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες της.

Για τον Τζορτζ Άρισον, διευθύνοντα σύμβουλο του Grindr, η συνεργασία με τη Μαντόνα δεν ήταν απλώς μια επιτυχημένη διαφημιστική κίνηση. Ήταν σημάδι ότι το brand έχει αρχίσει να αφήνει πίσω του το παλιό στίγμα του «hookup app» και να διεκδικεί έναν πιο κεντρικό ρόλο στην queer κουλτούρα.

Ο Άρισον περιγράφει το νέο όραμα του Grindr ως ένα «παγκόσμιο gayborhood στην τσέπη σου». Με άλλα λόγια, μια εφαρμογή που δεν περιορίζεται στη γνωριμία ή στο σεξ, αλλά λειτουργεί σαν ψηφιακή γειτονιά για queer ανθρώπους, ειδικά για όσους δεν έχουν κοντά τους πραγματικούς χώρους συνάντησης, κοινότητας ή ασφάλειας.

Ήδη, οι χρήστες του Grindr μπορούν να βρίσκουν άλλους ανθρώπους στην πλατφόρμα, αλλά και πληροφορίες υγείας, προϊόντα ευεξίας και εκδηλώσεις. Σύμφωνα με τον Άρισον, η εταιρεία σχεδιάζει να επεκταθεί περισσότερο στην πρόληψη και τη θεραπεία του HIV, αλλά και σε υπηρεσίες όπως κρατήσεις ξενοδοχείων και αναζήτηση gay-friendly γιατρών.«Το να βρεις gay γιατρούς είναι πολύ δύσκολο, ακόμη και σε μέρη όπως η Bay Area, όπου θα έπρεπε να είναι πολύ εύκολο», είπε ο Άρισον, εξηγώντας ότι η υγεία αποτελεί ένα από τα πεδία στα οποία η εταιρεία βλέπει μεγάλη προοπτική.

Το Grindr εξετάζει επίσης λειτουργίες που θα βοηθούν τους χρήστες να βρίσκουν πιο γρήγορα αυτό που αναζητούν, από κάτι περιστασιακό μέχρι μια πιο μακροχρόνια σχέση. Μία από τις ιδέες που συζητά η εταιρεία είναι και μια λειτουργία που θα επιτρέπει σε κάποιον να αναζητά ανθρώπους που ίσως θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια.

Η στροφή αυτή δεν είναι άσχετη με την προσωπική διαδρομή του Άρισον, ο οποίος γεννήθηκε στη Γεωργία, στην πρώην Σοβιετική Ένωση, και πήγε στις ΗΠΑ ως έφηβος, μεταξύ άλλων επειδή ήθελε να ζήσει πιο ανοιχτά ως gay άνδρας. Ο ίδιος έχει αποκτήσει δύο παιδιά μέσω παρένθετης μητρότητας και λέει ότι θεωρεί κρίσιμο να γίνει πιο εύκολο για gay άνδρες και ζευγάρια να κάνουν παιδιά.

Στο νέο Grindr, η τεχνητή νοημοσύνη παίζει κεντρικό ρόλο. Η εταιρεία έχει ήδη παρουσιάσει συνδρομητικές λειτουργίες AI που μπορούν να συνοψίζουν παλιές συνομιλίες, να επαναφέρουν προηγούμενες επαφές και να δίνουν πληροφορίες για το πόσο πιθανό είναι κάποιος να απαντήσει. Η εταιρεία λέει επίσης ότι η χρήση AI βοήθησε την ομάδα της να χτίσει γρήγορα την πλατφόρμα για το livestream της Μαντόνα.

Την ίδια στιγμή, η αγορά γύρω από τα gay apps γίνεται πιο ανταγωνιστική. Το Sniffies, που στηρίζεται σε χάρτη πραγματικού χρόνου για άμεσες συναντήσεις, έχει περίπου 3 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες και τον Απρίλιο δέχθηκε επένδυση 100 εκατ. δολαρίων από τον όμιλο Match Group. Νεότερες πλατφόρμες όπως το Gaydar, το MeetMarket και το Goose προσπαθούν επίσης να εκμεταλλευτούν την κόπωση πολλών χρηστών από το Grindr, προτείνοντας λιγότερες διαφημίσεις, επαληθευμένα προφίλ ή περισσότερη αίσθηση κοινότητας.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει αν οι χρήστες που γκρινιάζουν για το Grindr είναι πράγματι έτοιμοι να φύγουν από αυτό. Η εφαρμογή παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης στην αγορά, με τεράστια αναγνωρισιμότητα και κοινό που συνεχίζει να επιστρέφει, ακόμη κι όταν παραπονιέται για την εμπειρία του.

Αυτό που αλλάζει είναι η φιλοδοξία. Το Grindr δεν θέλει πια να είναι μόνο το grid της επιθυμίας. Θέλει να γίνει μια πλατφόρμα όπου ο gay χρήστης θα μπορεί να βρει σώμα, πληροφορία, γιατρό, ξενοδοχείο, κοινότητα, σχέση ή, ίσως, οικογένεια.

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Το αν αυτό είναι απελευθερωτικό, εμπορικό ή και τα δύο μαζί, θα φανεί. Αλλά η μετατόπιση είναι ήδη εδώ: το app που κάποτε πολλοί χρησιμοποιούσαν κρυφά θέλει τώρα να γίνει δημόσια υποδομή της queer ζωής.

με στοιχεία από Queerty