Google: Στα 94,1 δισ. δολάρια η αξία του μεριδίου της στην SpaceX

Στα 94,1 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχεται πλέον η αξία του μεριδίου που κατέχει η Google στη SpaceX, μετά την εντυπωσιακή πρώτη δημόσια προσφορά της εταιρείας του Έλον Μασκ, όπως ανακοίνωσε η μητρική της, Alphabet.

Ο τεχνολογικός κολοσσός είχε επενδύσει από πολύ νωρίς στη SpaceX, μια κίνηση που τα τελευταία τρίμηνα ενισχύει αισθητά την κερδοφορία του, ακολουθώντας την αλματώδη αύξηση της αποτίμησής της.

Μετά από μια δημόσια εγγραφή, πάντως, οι επενδυτές υπόκεινται συνήθως σε περιορισμούς ως προς το πότε μπορούν να ρευστοποιήσουν τις μετοχές τους.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την τριμηνιαία έκθεση της εταιρείας, μετοχές αξίας 80 δισ. δολαρίων υπόκεινται σε βραχυπρόθεσμους περιορισμούς πώλησης, ενώ τα υπόλοιπα 14,1 δισ. δολάρια εμπίπτουν σε μακροπρόθεσμους περιορισμούς έως το τρίτο τρίμηνο του 2027.

Σε ποιες άλλες εταιρείες έχει επενδύσει η Google

Παράλληλα, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Alphabet περιλαμβάνει σημαντική επένδυση στην Anthropic, μία από τις πλέον υποσχόμενες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι υπεραξίες από τις επενδύσεις του ομίλου άγγιξαν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, εκτινάσσοντας τα καθαρά του κέρδη, όπως γνωστοποίησε η διοίκηση την Τετάρτη.

Με πληροφορίες από Bloomberg