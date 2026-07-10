Google και OpenAI πουλάνε τα μοντέλα τους σε κινεζικές εταιρείες που είναι στη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου

H OpenAI και η Google έχουν πουλήσει προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τους Financial Times και φανερώνει ότι οι προσπάθειες τον ΗΠΑ να περιορίσουν την πρόσβαση στα προηγμένα μοντέλα AI σε εταιρείες από την Κίνα δεν έχουν αποτέλεσμα. Μάλιστα, η Βρετανική εφημερίδα επικοινώνησε με την OpenAI και την Google οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι παρέχουν υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης σε θυγατρικές των Alibaba, Baidu και Tencent με έδρα τη Σινγκαπούρη.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει κατηγορήσει αυτές τις κινεζικές εταιρείες ότι έχουν στενή συνεργασία με τον στρατό της Κίνας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η OpenAI ισχυρίστηκε ότι τον περασμένο μήνα έκοψε την πρόσβαση των χρηστών που σχετίζονται με την Alibaba στο API της, δηλαδή στο ψηφιακό κανάλι μέσω του οποίου οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν εξ αποστάσεως τα μοντέλα AI. Η OpenAI προχώρησε σε αυτή την κίνηση λόγω ανησυχιών για παράνομη χρήση του λογισμικού της.

Φωνές για πιο αυστηρό έλεγχο στην τεχνητή νοημοσύνη

Παρόλο που οι πωλήσεις αυτές είναι νόμιμες, έχουν αναζωπυρώσει εκ νέου τη συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης από τις ΗΠΑ, στα πρότυπα των περιορισμών που ισχύουν για τις εξαγωγές των μικροτσίπ. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί για να ελέγξει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα προηγμένα μοντέλα, όπως το Mythos και το Fable της Anthropic, καθώς και το GPT-5.6 της OpenAI.

Ωστόσο, δεν έχει απαγορεύσει γενικά τη χρήση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης αιχμής από εταιρείες και ομάδες με έδρα την Κίνα. Αυτό ισχύει ακόμη και για εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λεγόμενη λίστα «1260H», μια «μαύρη λίστα» του Κογκρέσου για κινεζικές επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονται με τον στρατό της Κίνας.

Η OpenAI διαπίστωσε ύποπτες κινήσεις

Το πρόσφατο «μπλόκο» της OpenAI σε χρήστες της Alibaba επιβλήθηκε μετά από υποψίες για «απόσταξη». Πρόκειται για μια πρακτική κατά την οποία οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν τις απαντήσεις και τα δεδομένα ενός έτοιμου μοντέλου AI για να βελτιώσουν δικά τους, ανταγωνιστικά συστήματα. Μάλιστα, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι η δραστηριότητα αυτή γνωστοποιήθηκε στην αμερικανική κυβέρνηση.

Η OpenAI διευκρίνισε ότι απαγορεύει την πρόσβαση στα μοντέλα της εντός της Κίνας, αλλά επιβεβαίωσε ότι επιτρέπει σε «ορισμένες εταιρείες» κινεζικών συμφερόντων να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της για δραστηριότητες σε «χώρες όπου μπορούμε να εφαρμόσουμε δικλίδες ασφαλείας και να ελέγχουμε για τυχόν προσπάθειες υποκλοπής δεδομένων».

Τι λέει η πλευρά της Google

Από την πλευρά της, η Google ανέφερε ότι οι υπηρεσίες AI που διαθέτει είναι προσβάσιμες στο Χονγκ Κονγκ και τη Σινγκαπούρη, σύμφωνα πάντα με την πολιτική χρήσης της εταιρείας. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι γεωγραφικοί περιορισμοί στις πωλήσεις δεν αρκούν για να εκμηδενίσουν τον κίνδυνο, καθώς μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν.

Οι κινεζικές εταιρείες που αναφέρθηκαν στο δημοσίευμα αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο επί του θέματος.

Με πληροφορίες από τους Financial Times