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Google: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελβετίας ξεκινά έρευνα για λειτουργία προεπιλεγμένης αναζήτησης στο Android

Η εν λόγω λειτουργία της Google επέτρεπε στους χρήστες να επιλέγουν αν θα χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησης της ως προεπιλεγμένη, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια αρχή

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελβετίας (COMCO) ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα σχετικά με την απόφαση της Google να καταργήσει μία λειτουργία στους χρήστες κινητών τηλεφώνων.

Η εν λόγω λειτουργία επέτρεπε στους χρήστες να επιλέγουν αν θα χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησης της ως προεπιλεγμένη, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η αρμόδια αρχή.

Google: Η λειτουργία «Choice Screen»

Η λειτουργία «Choice Screen» δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέγουν ποια μηχανή αναζήτησης θα οριστεί ως προεπιλεγμένη κατά την αρχική ρύθμιση μίας νέας συσκευής Android.

Σύμφωνα με την COMCO, η Google αφαίρεσε τη συγκεκριμένη λειτουργία στην Ελβετία, παρότι εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ως αποτέλεσμα, η μηχανή αναζήτησης της Google επιβάλλεται ως προεπιλεγμένη επιλογή για τους χρήστες στην Ελβετία.

Τι απαντά η Google

Η Google δήλωσε ότι γνωρίζει για την έρευνα. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε πλήρως με την αρχή, προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά της», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η COMCO επισήμανε ότι στις ψηφιακές αγορές οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, ενώ η κατάργηση της συγκεκριμένης επιλογής περιορίζει την προβολή άλλων μηχανών αναζήτησης που ανταγωνίζονται την Google κατά τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης των συσκευών από τους χρήστες.

«Η νέα αυτή πρακτική της Google ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα των παρόχων μηχανών αναζήτησης, αλλά και ευρύτερα άλλων παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών, να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά», ανέφερε η COMCO.

«Παράλληλα, δημιουργεί άνιση μεταχείριση μεταξύ των χρηστών στην Ελβετία και εκείνων που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο», πρόσθεσε.

Η προκαταρκτική έρευνα θα εξετάσει εάν υπάρχουν ενδείξεις παράβασης της ελβετικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, βάσει του Ελβετικού Νόμου περί Καρτέλ.

Η Google κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελβετική αγορά διαδικτυακής αναζήτησης, συγκεντρώνοντας μερίδιο 82% στην αγορά αναζήτησης της χώρας, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης διαδικτυακής κίνησης Statcounter.

Με πληροφορίες από Reuters

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