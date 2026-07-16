Google: Η ΕΕ την αναγκάζει να μοιράζεται τα δεδομένα αναζήτησης με ανταγωνιστές - Πρέπει να «ανοίξει» και το Android

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε την Google να μοιραστεί τα δεδομένα της με ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης και να επιτρέψει σε άλλες εταιρείες ΑΙ να έχουν πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα Android.

«Χάρη σε αυτά τα μέτρα, ελπίζουμε να δούμε να αναδύονται εναλλακτικές λύσεις απέναντι στο Google Search και τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, όπως το Gemini. Στόχος μας είναι οι χρήστες στην ΕΕ να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής», δήλωσε η επικεφαλής της ΕΕ για θέματα τεχνολογίας, Χένα Βίρκουνεν.

Today, we issued 2 sets of binding specification measures to Google under the DMA.



With these measures, we aim to support innovation & diversity in the EU by enabling fair competition in the markets for AI assistants on Android devices & search engines.https://t.co/4Z1p6p5yMb pic.twitter.com/p5rCD8v9gY — Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) July 16, 2026

Από την πλευρά του ο αμερικανικός κολοσσός υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα θα θέσουν σε κίνδυνο την ιδωτικότητα των χρηστών.

Η εντολή εκδόθηκε στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), του νόμου της ΕΕ που αναγκάζει τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου να ανοίξουν τον δρόμο στον ανταγωνισμό, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Για παράδειγμα, η ΕΕ σημείωσε ότι οι χρήστες Android θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της προτίμησής τους για φωνητικές εντολές. Η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές έχει δεχθεί έντονη κριτική από την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία κατηγορεί τις Βρυξέλλες ότι στοχοποιούν άδικα τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Οι Βρυξέλλες δήλωσαν ότι η Google πρέπει να αρχίσει να κοινοποιεί δεδομένα αναζήτησης από τον Ιανουάριο του 2027 και ότι οι χρήστες θα αρχίσουν να επωφελούνται από τις αλλαγές στο Android από τον Ιούλιο του 2027.

ΕΕ:Η απόφαση θα κάνει καλό στην αγορά - Τι απαντά η Google

Η ΕΕ υποστήριξε ότι η υποχρέωση της Google να μοιράζεται δεδομένα αναζήτησης θα βοηθήσει να «αποκατασταθούν οι ισορροπίες στην αγορά». Από την πλευρά της, η εταιρεία αντέτεινε ότι τα μέτρα αυτά «θα προκαλέσουν πρωτοφανείς κινδύνους για την ιδιωτικότητα των χρηστών, την ασφάλεια των συσκευών, αλλά και την εθνική ασφάλεια».

Ο επικεφαλής διεθνών υποθέσεων της Google, Κεντ Γουόκερ, δήλωσε ότι οι κινήσεις της ΕΕ κινδυνεύουν «να υπονομεύσουν ζωτικές δικλίδες ασφαλείας και προστασίας της ιδιωτικότητας για εκατομμύρια Ευρωπαίους».

Ο Γουόκερ ισχυρίστηκε ότι οι ψηφιακοί βοηθοί AI έχουν ήδη πρόσβαση στο Android και πρόσθεσε πως, με τον διαμοιρασμό των δεδομένων, «οι προσωπικές αναζητήσεις των Ευρωπαίων θα εκτεθούν σε άγνωστες εταιρείες, χωρίς επαρκή ανωνυμία και χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του χρήστη».

Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος επέμεινε ότι η ΕΕ «έλαβε σοβαρά υπόψη της την ακεραιότητα, την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα», ενώ οι Βρυξέλλες διαβεβαίωσαν ότι η απόφαση εγγυάται την ανωνυμία των δεδομένων αναζήτησης.

Περισσότερα προβλήματα για την Google

Τα μέτρα είναι νομικά δεσμευτικά βάσει μιας διαδικασίας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, αν και δεν αποτελούν μέρος επίσημης έρευνας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόστιμα.

Παρ' όλα αυτά, η Google ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με περαιτέρω κυρώσεις. Η ΕΕ θα μπορούσε να της επιβάλει πρόστιμο την ερχόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής έρευνας για παραβίαση της DMA, όπως επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, επαληθεύοντας σχετικό δημοσίευμα των Financial Times.

Η ΕΕ έχει το δικαίωμα να επιβάλει πρόστιμα που αγγίζουν έως και το 10% του συνολικού παγκόσμιου τζίρου μιας εταιρείας για παραβίαση της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές.

Σημειώνεται ότι οι Βρυξέλλες είχαν επιβάλει στην εταιρεία πρόστιμα συνολικού ύψους 8,2 δισ. ευρώ μεταξύ 2017 και 2019, βάσει διαφορετικών κανόνων ανταγωνισμού.

Επιπλέον, τον περασμένο Σεπτέμβριο, η ΕΕ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2,95 δισ. ευρώ σε μια ξεχωριστή αντιμονοπωλιακή υπόθεση.

Με πληροφορίες από το Euronews