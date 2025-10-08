Google: Εισάγει το AI Mode στην Ελλάδα - Όσα αλλάζουν στην αναζήτηση

Tη διάθεση της λειτουργίας AI Mode στην Αναζήτηση Google σε 36 νέες γλώσσες και σχεδόν 50 νέες χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας ανακοίνωσε η Google.

Έτσι, η λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως ανακοίνωσε, το AI Mode αποτελεί την πιο ισχυρή εμπειρία αναζήτησης με Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) της Google, με πιο προηγμένη συλλογιστική ικανότητα και πολυτροπικότητα, καθώς και τη δυνατότητα να εμβαθύνει μέσα από συμπληρωματικές ερωτήσεις (follow-up) και χρήσιμους συνδέσμους προς τον ιστό.

Είτε πρόκειται για αναζήτηση προϊόντων, προγραμματισμό ενός ταξιδιού ή εξερεύνηση ενός νέου θέματος, το AI Mode έχει σχεδιαστεί για να κατανοεί τι ακριβώς ζητάει ο χρήστης και να βοηθά στον εντοπισμό της σωστής πληροφορίας.

Ξεκινώντας από σήμερα 8 Οκτωβρίου, η λειτουργία θα διατίθεται πλέον και στην ελληνική γλώσσα στην Ελλάδα, και θα εμφανίζεται ως ξεχωριστή καρτέλα στη σελίδα αποτελεσμάτων Αναζήτησης καθώς και στην εφαρμογή Google για Android και iOS.

Η λειτουργία AI Mode, όπως επισημάνθηκε, αποτελεί έναν νέο, διαισθητικό τρόπο για να απαντηθούν οι πιο σύνθετες, πολυδιάστατες ερωτήσεις των χρηστών και οι follow-up ερωτήσεις στην Αναζήτηση Google, ικανοποιώντας την περιέργειά τους με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο.

Xρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη έκδοση των προηγμένων μοντέλων Gemini της Google για την Αναζήτηση, επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις που στο παρελθόν θα απαιτούσαν πολλαπλές αναζητήσεις.

To AI Mode είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για διερευνητικές ερωτήσεις και για πιο περίπλοκες εργασίες, όπως η αναζήτηση πληροφοριών, ο σχεδιασμός ενός ταξιδιού ή η κατανόηση σύνθετων οδηγιών. Μάλιστα, η Google έχει διαπιστώσει ότι οι πρώτοι χρήστες της Λειτουργίας ΑΙ Mode θέτουν ερωτήσεις που είναι δύο ή τρεις φορές μεγαλύτερες σε μήκος από τις παραδοσιακές αναζητήσεις.

Σε επίπεδο παρασκηνίου, το AI Mode χρησιμοποιεί την τεχνική "query fan-out" (διασπορά ερωτημάτων) της Google. Αυτή η τεχνική αναλύει την ερώτηση των χρηστών σε επιμέρους θέματα και εκτελεί ταυτόχρονα πληθώρα αναζητήσεων για λογαριασμό του. Αυτό επιτρέπει στην Αναζήτηση Google να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στον ιστό, βοηθώντας τους χρήστες να ανακαλύψουν περισσότερο περιεχόμενο και να εντοπίσουν απίστευτα, εξαιρετικά σχετικά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στην ερώτησή τους.

Η λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης έχει σχεδιαστεί για να είναι πραγματικά πολυτροπική. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις με όποιον τρόπο αισθάνονται πιο φυσικό, είτε αυτό είναι μέσω κειμένου, φωνής ή ακόμα και με την κάμερά τους. Στο AI Mode, αρκεί ένα πάτημα στο εικονίδιο του μικροφώνου για να γίνει η ερώτηση.

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα λήψης φωτογραφίας ή μεταφόρτωσης εικόνας και διατύπωσης ερωτήματος, χάρη στις προηγμένες πολυτροπικές δυνατότητες του AI Mode.

Η ανακάλυψη περιεχομένου από ολόκληρο τον ιστό παραμένει κεντρικό στοιχείο της αποστολής της Google.

Με το AI Mode, οι χρήστες μπορούν να εκφράσουν με ακρίβεια τι αναζητούν και να λάβουν το κατάλληλο διαδικτυακό περιεχόμενο σε διάφορες μορφές, με εμφανείς συνδέσμους για εύκολη πρόσβαση. Με την επέκταση των τύπων ερωτήσεων που μπορούν να τεθούν, η Αναζήτηση Google ανοίγει νέες ευκαιρίες για την ανακάλυψη περιεχομένου.

Καθώς η Google, όπως επισημάνθηκε, συνεχίζει να εξελίσσει την εμπειρία της Αναζήτησης με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης, παραμένει επικεντρωμένη στο να βοηθά τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και απόψεις από ένα ποικίλο φάσμα πηγών.

Για παράδειγμα, με τα AI Overviews, παρατηρείται ότι οι χρήστες επισκέπτονται μεγαλύτερη ποικιλία ιστοσελίδων για να λάβουν βοήθεια σε πιο σύνθετες ερωτήσεις.

Επιπλέον, όταν οι χρήστες κάνουν κλικ από σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης με AI Overviews, αυτά τα κλικ έχουν υψηλότερη ποιότητα για τις ιστοσελίδες, δηλαδή οι χρήστες είναι πιο πιθανό να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις σελίδες που επισκέπτονται.

Το AI Mode βασίζεται στα κύρια συστήματα ποιότητας και κατάταξης της Google, και χρησιμοποιούνται νέες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών.

Η Google στοχεύει στο να εμφανίζει απαντήσεις με Τεχνητή Νοημοσύνη όσο το δυνατόν συχνότερα, αλλά στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υψηλή εμπιστοσύνη, θα εμφανίζεται ένα σύνολο αποτελεσμάτων αναζήτησης από τον ιστό.

Τέλος, η Google αναφέρει ότι, όπως συμβαίνει με κάθε προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης σε πρώιμο στάδιο, δεν θα είναι πάντα απόλυτα ακριβής, αλλά δηλώνει ότι δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ