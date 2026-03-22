Google Chrome: Αποσύρεται επέκταση με πάνω από 1 εκατ. χρήστες λόγω ύποπτης δραστηριότητας

Η Google απενεργοποίησε και αφαίρεσε από το Chrome Web Store μια δημοφιλή επέκταση περιήγησης με περισσότερους από ένα εκατομμύριο χρήστες, λόγω ανησυχιών για ζητήματα ασφάλειας και ύποπτη συμπεριφορά.

Πρόκειται για το εργαλείο «Save image as Type», το οποίο επέτρεπε στους χρήστες να αποθηκεύουν εύκολα εικόνες από το διαδίκτυο σε διαφορετικές μορφές αρχείων, όπως PNG, JPG ή WebP, μέσω ενός απλού δεξιού κλικ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως ποια ακριβώς κακόβουλη δραστηριότητα εντοπίστηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές χρηστών σε διαδικτυακές κοινότητες, η επέκταση φέρεται να τροποποιούσε συνδέσμους σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου, αντικαθιστώντας affiliate codes και αποκομίζοντας προμήθειες εις βάρος των χρηστών.

Όπως ανέφερε χρήστης που εξέτασε τον κώδικα της εφαρμογής, η επέκταση φόρτωνε ιστοσελίδες στο παρασκήνιο μέσω κρυφών πλαισίων και παρενέβαινε στους υπάρχοντες συνδέσμους, αλλάζοντας τα σχετικά αναγνωριστικά συνεργατών.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επέκταση απέσπασε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Παρόμοιες καταγγελίες είχαν διατυπωθεί και στο παρελθόν, καθώς η ίδια επέκταση είχε επισημανθεί για αντίστοιχη συμπεριφορά και στον περιηγητή Microsoft Edge πριν από περίπου έναν χρόνο.

Παρά τα ζητήματα αυτά, η επέκταση παρέμενε διαθέσιμη στο Chrome Web Store και είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 1.700 αξιολογήσεις, με μέση βαθμολογία 4,2 στα 5.

Δεν είναι σαφές αν και υπό ποιες προϋποθέσεις η Google θα επιτρέψει την επιστροφή της επέκτασης στο κατάστημά της.

Με πληροφορίες από Mashable