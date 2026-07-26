Google: Αυξάνει τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη στα 205 δισ. δολάρια

Στα 195 έως 205 δισ. δολάρια εκτιμά πλέον η Alphabet, μητρική της Google, ότι θα διαμορφωθούν οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες της για το 2026, ανεβάζοντας ακόμη ψηλότερα τον πήχη των επενδύσεων στην προσπάθειά της να αποκτήσει προβάδισμα στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Την αναθεώρηση ανακοίνωσε η οικονομική διευθύντρια (CFO) του ομίλου, Ανάτ Ασκενάζι, την Τετάρτη, κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου. Υπενθυμίζεται ότι μόλις τον Απρίλιο, η μητρική της Google υπολόγιζε πως οι φετινές επενδύσεις της θα φτάσουν έως και τα 190 δισ. δολάρια, ποσό που ήδη ξεπερνούσε κατά πολύ το διπλάσιο των δαπανών του 2025.

Google: Ακόμα πιο υψηλές δαπάνες και το 2027

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι επενδύσεις της Alphabet άγγιξαν τα 44,92 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας ελαφρώς τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 44,15 δισ. δολάρια. Όπως διευκρίνισε η CFO της εταιρείας, το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων αυτών διοχετεύθηκε στις τεχνικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ασκενάζι επανέλαβε ότι οι σχετικές δαπάνες το 2027 θα κινηθούν «σημαντικά υψηλότερα», καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός κατασκευάζει νέα κέντρα δεδομένων και προμηθεύεται με περισσότερους προηγμένους υπολογιστές για την υποστήριξη των έργων και των μοντέλων AI που αναπτύσσει.

Με πληροφορίες από το Bloomberg