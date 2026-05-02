Γονίδια ή περιβάλλον; Τι καθορίζει τελικά την προσωπικότητά μας

Η προσωπικότητα του ανθρώπου διαμορφώνεται μέσα από έναν σύνθετο συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.

Αν και για δεκαετίες η συζήτηση επικεντρωνόταν στο αν τα γονίδια ή το περιβάλλον έχουν τον καθοριστικό ρόλο, οι σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η απάντηση δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά πολυπαραγοντική.

Συγκεκριμένα, η ιδέα ότι η συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί από ένα και μόνο γονίδιο έχει πλέον εγκαταλειφθεί. Χαρακτηριστική, σύμφωνα με το BBC, είναι η περίπτωση του λεγόμενου «γονιδίου του πολεμιστή», μιας παραλλαγής του γονιδίου MAOA που τη δεκαετία του 1990 συνδέθηκε με επιθετική συμπεριφορά. Παρότι αρχικά θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να εξηγήσει βίαιες πράξεις, σήμερα οι επιστήμονες συμφωνούν ότι τέτοιες απλοποιήσεις είναι παραπλανητικές.

Η εκτίμηση των επιστημόνων για την προσωπικότητα του ανθρώπου

«Στην αρχή πιστεύαμε ότι λίγα γονίδια έχουν μεγάλη επίδραση στη συμπεριφορά. Αυτό έχει πλέον καταρριφθεί», σημειώνουν ερευνητές της γενετικής συμπεριφοράς. Η σύγχρονη επιστήμη δείχνει ότι η προσωπικότητα είναι αποτέλεσμα χιλιάδων μικρών γενετικών επιδράσεων, που δρουν συνδυαστικά.

Παράλληλα, μελέτες σε δίδυμα έχουν προσφέρει σημαντικές ενδείξεις για τον ρόλο της κληρονομικότητας. Έρευνες που συγκρίνουν μονοζυγωτικούς διδύμους, οι οποίοι μοιράζονται το 100% του DNA τους, με διζυγωτικούς, δείχνουν ότι οι πρώτοι εμφανίζουν μεγαλύτερες ομοιότητες στην προσωπικότητα. Ωστόσο, αυτές οι ομοιότητες δεν είναι απόλυτες.

Ενδεικτικά, μεγάλη μετα-ανάλυση που εξέτασε περισσότερες από 2.500 μελέτες κατέληξε ότι περίπου το 40% έως 50% των διαφορών στην προσωπικότητα μπορεί να αποδοθεί σε γενετικούς παράγοντες. Το υπόλοιπο οφείλεται στο περιβάλλον, δηλαδή στις εμπειρίες, τις συνθήκες ζωής και τις κοινωνικές επιρροές.

Η γενετική έρευνα, «λύση» στην προσωπικότητα του ανθρώπου

Η εικόνα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο με την πρόοδο της γενετικής έρευνας. Τα τελευταία χρόνια, οι λεγόμενες «μελέτες συσχέτισης σε όλο το γονιδίωμα» (genome-wide association studies) επιτρέπουν στους επιστήμονες να εξετάζουν εκατομμύρια γενετικές παραλλαγές ταυτόχρονα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι «πολυγονιδιακά», δηλαδή επηρεάζονται από μεγάλο αριθμό γονιδίων, καθένα από τα οποία έχει πολύ μικρή επίδραση.

Ωστόσο, παρά τα νέα δεδομένα, οι γενετικές μελέτες φαίνεται να εξηγούν μικρότερο ποσοστό της προσωπικότητας απ' ό,τι οι μελέτες σε δίδυμα. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «χαμένη κληρονομικότητα» και υποδηλώνει ότι υπάρχουν ακόμη άγνωστοι μηχανισμοί που επηρεάζουν τη συμπεριφορά.

Αν όμως τα γονίδια δεν είναι καθοριστικά, θα περίμενε κανείς ότι το περιβάλλον παίζει κυρίαρχο ρόλο. Και εδώ, όμως, η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Μεγάλες αλλαγές στη ζωή, όπως ένα τραυματικό γεγονός ή μια σημαντική επιτυχία, φαίνεται να έχουν μικρότερη επίδραση στην προσωπικότητα από ό,τι θα περίμενε κανείς.

Τα γεγονότα στην ενήλικη ζωή δεν αφήνουν έντονο αποτύπωμα στον χαρακτήρα

Αν και εμπειρίες όπως η παιδική κακοποίηση μπορεί να επηρεάσουν την ψυχική υγεία και να αυξήσουν χαρακτηριστικά όπως ο νευρωτισμός, τα περισσότερα γεγονότα της ενήλικης ζωής δεν αφήνουν τόσο έντονο αποτύπωμα στον χαρακτήρα.

Ακόμη και γεγονότα όπως ο γάμος ή η γέννηση ενός παιδιού έχουν περιορισμένη επίδραση όταν εξετάζονται μεμονωμένα.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η προσωπικότητα διαμορφώνεται μέσα από τη συσσώρευση πολλών μικρών εμπειριών, και όχι από μεμονωμένα γεγονότα. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει ένας καθοριστικός παράγοντας που «μας φτιάχνει» όπως είμαστε.

Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι ενδείξεις ότι το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα γονίδια. Μέσω επιγενετικών μηχανισμών, παράγοντες όπως το άγχος ή οι συνθήκες της εγκυμοσύνης μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του ατόμου πριν ακόμη γεννηθεί.

Έρευνες δείχνουν, για παράδειγμα, ότι υψηλά επίπεδα στρες στη μητέρα κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να συνδέονται με μεγαλύτερη ευαισθησία ή φόβο στα βρέφη. Αν και οι ακριβείς μηχανισμοί δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, φαίνεται ότι η ανάπτυξη της προσωπικότητας ξεκινά πολύ νωρίτερα από ό,τι θεωρούσαμε.

Σήμερα, η επιστημονική κοινότητα συγκλίνει στην άποψη ότι η προσωπικότητα είναι ταυτόχρονα «πολυγονιδιακή» και «πολυ-περιβαλλοντική». Δηλαδή, διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση πολλών γονιδίων και πολλών εμπειριών, που μαζί δημιουργούν το τελικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η σχέση ανάμεσα σε γονίδια και περιβάλλον δεν είναι μονοσήμαντη. Οι γενετικές προδιαθέσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να κατασταλούν ανάλογα με τις συνθήκες ζωής, γεγονός που εξηγεί γιατί άνθρωποι με παρόμοιο γενετικό υπόβαθρο μπορεί να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να ερευνούν το ζήτημα, αξιοποιώντας όλο και μεγαλύτερα δείγματα πληθυσμού και πιο εξελιγμένες μεθόδους ανάλυσης.

Με πληροφορίες από BBC