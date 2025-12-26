Gmail: Οι χρήστες σύντομα θα μπορούν να αλλάξουν την διευθυνσή e-mail τους

Η Google φέρεται να ξεκινά την πολυαναμενόμενη δυνατότητα αλλαγής διεύθυνσης Gmail χωρίς δημιουργία νέου λογαριασμού, επιτρέποντας στους χρήστες να αντικαθιστούν το υπάρχον @gmail.com με νέο, διατηρώντας παράλληλα όλα τα δεδομένα και τις υπηρεσίες τους.

Η αλλαγή προκύπτει από ενημέρωση σε σελίδα υποστήριξης της Google για τη διαχείριση λογαριασμού. Ωστόσο, το σχετικό κείμενο εμφανίζεται, τουλάχιστον προς το παρόν, μόνο στη έκδοση της σελίδας στα χίντι, ένδειξη ότι η διάθεση του νέου εργαλείου μπορεί να ξεκινά από την Ινδία ή αγορές όπου η γλώσσα χρησιμοποιείται ευρέως. Στην αγγλόφωνη σελίδα εξακολουθεί να αναφέρεται ότι οι διευθύνσεις @gmail.com «συνήθως δεν μπορούν να αλλάξουν».

Σύμφωνα με την ίδια οδηγία, όποιος αλλάξει διεύθυνση θα κρατήσει αυτόματα την παλιά ως ψευδώνυμο (alias). Τα μηνύματα που θα αποστέλλονται στην αρχική διεύθυνση θα συνεχίσουν να καταλήγουν στα εισερχόμενα, ενώ η παλιά διεύθυνση θα παραμένει ενεργή και για σύνδεση σε υπηρεσίες όπως Drive, Maps και YouTube.

Μέχρι σήμερα, όσοι ήθελαν νέο Gmail έπρεπε να ανοίξουν νέο λογαριασμό και να μεταφέρουν δεδομένα χειροκίνητα, διαδικασία που συχνά δημιουργούσε προβλήματα σε συνδέσεις με εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων. Με τη νέα δυνατότητα, η Google αναφέρει ότι το περιεχόμενο του λογαριασμού (φωτογραφίες, μηνύματα και ηλεκτρονική αλληλογραφία) δεν θα αλλάζει μετά την ενημέρωση της διεύθυνσης.

Υπάρχουν, πάντως, περιορισμοί. Μετά την αλλαγή, ο χρήστης δεν θα μπορεί να δημιουργήσει νέα διεύθυνση Gmail για τους επόμενους 12 μήνες και δεν θα μπορεί να διαγράψει τη νέα διεύθυνση που επέλεξε.

Η Google δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τη μεταβολή. Η πληροφορία φαίνεται ότι εντοπίστηκε αρχικά σε φόρουμ χρηστών και τεχνολογικές κοινότητες, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιες περιοχές θα την αποκτήσουν πρώτες.

Με πληροφορίες από CNBC