Γιατρός του Harvard: «Ο κακός ύπνος μπορεί να καταστρέψει το έντερό σας»

Οι περισσότεροι αποδίδουν τον κακό ύπνο στο άγχος, στις πολλές ώρες μπροστά σε οθόνες ή στην υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης.

Σύμφωνα όμως με τη γαστρεντερολόγο και καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Harvard, Trisha Pasricha, μπορεί να υπάρχει ένας λιγότερο προφανής παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά τόσο την ποιότητα του ύπνου όσο και τα επίπεδα ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σε μία ανάρτηση που έκανε πρόσφατα μέσω Instagram, αναφέρει ότι: «Ένα προβληματικό έντερο καταστρέφει τον ύπνο σας. Ο κακός ύπνος βλάπτει το έντερό σας. Είναι ένας φαύλος κύκλος για τον οποίο πιθανότατα δεν έχετε ακούσει ποτέ».

«Ο κακός ύπνος μπορεί να βλάψει το έντερό σας και, στη συνέχεια, το έντερο, όταν διαταραχθεί ο κιρκάδιος ρυθμός του, μπορεί με τη σειρά του να καταστρέψει τον ύπνο σας», λέει η γιατρός σε βίντεο που ανήρτησε πρόσφατα.

Η ίδια εξηγεί στην λεζάντα του post, ότι «οι άνθρωποι εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν πόση συγκέντρωση και ενέργεια μπορούν να απελευθερώσουν μέσω του εντέρου. Συγκεκριμένα βακτήρια του εντέρου βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου μέσω της παραγωγής βασικών νευροδιαβιβαστών - και η μεγαλύτερη ποικιλία του μικροβιώματος συνδέεται άμεσα με μεγαλύτερο συνολικό χρόνο ύπνου και καλύτερη αποτελεσματικότητα ύπνου».

Οι «βασικές αρχές» της γιατρού του Harvard σε θέματα διατροφής

Τέλος, η γιατρός προτείνει τις «βασικές αρχές» που ακολουθεί στο πρόγραμμα της διατροφής της.

«Έτσι, 1) η κατανάλωση περισσότερων φυτικών ινών, 2) η κατανάλωση ποικιλίας φυτών κάθε εβδομάδα και 3) η κατανάλωση ζυμωμένων τροφών όπως το ελληνικό γιαούρτι -οι τρεις βασικές αρχές γύρω από τις οποίες οργανώνω τα γεύματά μου- δεν είναι απλώς "καλές για την υγεία του εντέρου". Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της υγείας, τελεία και παύλα.

Και όταν έχετε ένα έντερο που λειτουργεί άψογα, μπορείτε να αρχίσετε να σπάτε αυτόν τον φαύλο κύκλο ύπνου-μικροβιώματος και να απολαμβάνετε τον αναζωογονητικό ύπνο που χρειάζεστε».