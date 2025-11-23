Γιατρός εξηγεί τι να κάνουμε για να μην αρρωστήσουμε αν κάποιος βήξει ή φτερνιστεί πάνω μας

Με την εποχή του κρυολογήματος και της γρίπης να έχει ήδη ξεκινήσει, πολλοί είναι εκείνοι που σκέφτονται πως δεν θα «κολλήσουν» αν κάποιος βήξει ή φτερνιστεί κοντά τους.

Η Δρ. Τζέσικα Κις, πιστοποιημένη οικογενειακή γιατρός στο Τόρανς της Καλιφόρνια, ανέβασε βίντεο στο TikTok, εξηγώντας ότι «δεν είστε απαραίτητα καταδικασμένοι να υποφέρετε από μια λοίμωξη, ειδικά αν κινηθείτε γρήγορα».

Στη συνέχεια, η γιατρός μοιράστηκε τις δικές της συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουμε αμέσως μετά την έκθεση σε κρυολόγημα, γρίπη ή κάποια άλλη αναπνευστική ασθένεια αυτό το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Τι κάνουμε για να μην αρρωστήσουμε αν κάποιος βήξει ή φτερνιστεί πάνω μας

Όπως υποστηρίζει:

Πρώτον, δεν αγγίζουμε το πρόσωπό μας. «Αυτό είναι το κλειδί», είπε. «Αποφύγετε αυτή την παρόρμηση μέχρι να βρεθείτε κάπου που μπορείτε πραγματικά να το καθαρίσετε». Εξήγησε ότι το άγγιγμα του προσώπου μετά από φτέρνισμα ή βήχα μεταδίδει τα μικρόβια πιο γρήγορα, επιτρέποντας να εισέλθουν από τη μύτη, το στόμα, τα μάτια ή τα αυτιά.

Πλένουμε τα χέρια μας. Μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης βακτηρίων ή ιών πλένοντας πρώτα τα χέρια και στη συνέχεια «χρησιμοποιώντας αυτά τα καθαρά χέρια, πλένουμε το πρόσωπο». Συνιστά να γίνει αυτό, το συντομότερο δυνατό, ακόμη και σε δημόσια τουαλέτα.

Ξεπλένουμε τη μύτη με φυσιολογικό ορό ή αποστειρωμένο νερό το συντομότερο δυνατό. Μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση τυχόν βακτηρίων ή ιών που παραμένουν εκεί πάνω. «Θέλετε να απαλλαγείτε από αυτά τα μικρόβια όσο το δυνατόν περισσότερο, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, πριν αρχίσουν να αναπαράγονται», είπε η Κις. Από τη μύτη προς τα κάτω, μέσω του λαιμού, «συμβαίνει η μαγεία», που σημαίνει ότι τα βακτήρια μπορούν εύκολα να πολλαπλασιαστούν και να αναπτυχθούν στο υγρό περιβάλλον της μύτης, του στόματος και του λαιμού. Έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι τα ρινικά σπρέι ή οι πλύσεις μπορούν να μειώσουν τα συμπτώματα του κρυολογήματος, όπως ο βήχας, ο πονόλαιμος και η καταρροή. Ένα καλό ρινικό ξέπλυμα μπορεί ακόμη και να μειώσει τη διάρκεια ασθενειών όπως το κοινό κρυολόγημα.

Παίρνουμε συμπληρώματα. «Αυτό δεν είναι τόσο σίγουρο, αλλά αν θέλετε να δοκιμάσετε κάθε πιθανή λύση, συμπληρώματα όπως η βιταμίνη C, η βιταμίνη D και ο ψευδάργυρος μπορεί να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ανοσίας κατά των κρυολογημάτων». Η λήψη βιταμίνης C δεν σταματά τα κρυολογήματα, αλλά ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι θα μπορούσε να μειώσει τα συμπτώματα. Η έρευνα είναι επίσης, αμφιλεγόμενη σχετικά με το αν η βιταμίνη D και ο ψευδάργυρος κάνουν πραγματικά κάτι για τα κρυολογήματα, αν και ορισμένες μελέτες υποστηρίζουν ότι μπορεί να μειώσουν τη συχνότητα με την οποία αρρωσταίνουν οι άνθρωποι και τη σοβαρότητα της ασθένειας.

Κοιμόμαστε περισσότερο. «Κυριολεκτικά όλες οι λειτουργίες του σώματος είναι καλύτερα όταν το σώμα είναι ξεκούραστο. Είναι καλύτερα όταν δεν είστε κουρασμένοι σε σημείο που έχετε σακούλες κάτω από τα μάτια σας στις οποίες θα μπορούσατε να κοιμηθείτε» εξήγησε η γιατρός. Και ο άφθονος ύπνος- οι συνιστώμενες επτά έως εννέα ώρες για τους ενήλικες- έχει αποδειχθεί ότι βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα, επομένως είναι λιγότερο πιθανό να κρυώσει κανείς.

Φοράμε μάσκα. Η τελευταία συμβουλή της Κις για να μην αρρωστήσει κάποιος, είναι να φορά μάσκα για να είναι λιγότερο πιθανό να εισπνεύσει αυτά τα μικρόβια εξαρχής.

Με πληροφορίες από New York Post