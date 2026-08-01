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Γιατί υιοθετούμε συνήθειες «ντόπιων» μετά από ένα ταξίδι; Η ψυχολογία δίνει απαντήσεις

Η σύνδεση του ταξιδιού με τα συναισθήματα

The LiFO team
The LiFO team
ΤΑΞΙΔΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΤΟΠΙΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Facebook Twitter
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Ένα ταξίδι, πόσω μάλλον αυτό στο εξωτερικό, είναι γνωστό πως προσφέρει ευχάριστες -κυρίως- αναμνήσεις που μνημονεύονται για αρκετά χρόνια.

Παρόλο που οι περισσότεροι επιστρέφουν από ένα ταξίδι με πάμπολλες φωτογραφίες και αναμνηστικά κάθε είδους, υπάρχουν -και- οι κατηγορίες ανθρώπων που γυρνούν με καινούργιες συνήθειες, συμβατές με το μέρος που έχουν επισκεφθεί.

Για παράδειγμα, άλλοι υιοθετούν λέξεις από τη γλώσσα της χώρας που επισκέφθηκαν, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που αλλάζουν ακόμη και τον τρόπο που μιλούν, ντύνονται ή χειρονομούν. Το φαινόμενο συχνά γίνεται αντικείμενο χλευασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως οι ψυχολόγοι και οι ανθρωπολόγοι υποστηρίζουν ότι πίσω του κρύβονται βαθύτεροι μηχανισμοί.

Τι πιστεύουν οι ειδικοί για τους ανθρώπους που αλλάζουν μετά από ένα ταξίδι

Το BBC, στο σχετικό του άρθρο, παραθέτει ως παραδείγματα τους ανθρώπους που γυρνούν από ένα ταξίδι στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν συχνά το «παρακαλώ», καθώς και όλους όσοι ταξιδεύουν στην Ιταλία, και «συνοδεύουν» τις προτάσεις τους με έντονες χειρονομίες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτές οι αλλαγές δεν είναι απαραίτητα προσποιητές, καθώς η ανθρώπινη ομιλία και η συμπεριφορά επηρεάζονται διαρκώς από το περιβάλλον.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι μιμούνται ασυνείδητα τον τρόπο ομιλίας των συνομιλητών τους, προσαρμόζοντας την προφορά, τον ρυθμό ή ακόμη και τον τόνο της φωνής τους. Ένα ταξίδι, ιδιαίτερα όταν διαρκεί αρκετές ημέρες ή εβδομάδες, μπορεί να ενισχύσει αυτή τη φυσική τάση.

Η σύνδεση του ταξιδιού με τα συναισθήματα

Η κλινική ψυχολόγος Σάρλοτ Ράσελ, ιδρύτρια του The Travel Psychologist, εξηγεί ότι πολλοί ταξιδιώτες υιοθετούν στοιχεία της χώρας που επισκέφθηκαν επειδή θέλουν να διατηρήσουν ζωντανή τη σύνδεση με την εμπειρία που έζησαν.

Όπως αναφέρει, ένα ταξίδι μπορεί να δημιουργήσει έντονα συναισθήματα και αναμνήσεις, γι' αυτό και ορισμένες συνήθειες λειτουργούν ως ένας τρόπος να παρατείνεται αυτή η αίσθηση ακόμη και μετά την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Η ίδια φέρνει ως παράδειγμα τη σχέση της με την ελληνική λέξη «παρακαλώ». Δεν τη χρησιμοποιεί επειδή θέλει να δείξει ότι γνωρίζει ελληνικά, αλλά επειδή συνδέει τη λέξη με τις εμπειρίες της στην Ελλάδα και με Έλληνες φίλους της. Όπως λέει, επιλέγει να τη χρησιμοποιεί μόνο όταν βρίσκεται στην Ελλάδα ή όταν συνομιλεί με ανθρώπους που γνωρίζουν τη σημασία της.

Δεν συμβαίνει όμως πάντα το ίδιο. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η υιοθέτηση μιας ξένης συμπεριφοράς λειτουργεί ως μήνυμα προς τους άλλους.

Η Ράσελ σημειώνει ότι κάποιοι χρησιμοποιούν λέξεις, εκφράσεις ή συνήθειες που απέκτησαν στα ταξίδια τους για να δείξουν πως είναι έμπειροι ταξιδιώτες ή ότι διαθέτουν μεγαλύτερη εξοικείωση με άλλους πολιτισμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να συνοδεύεται ακόμη και από μια υποσυνείδητη αίσθηση ανωτερότητας.

Η «μιμητική επιθυμία» και η σύνδεσή της με τα ταξίδια

Μάλιστα, ο καθηγητής Ανθρωπολογίας και Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Puget Sound, Γκάρεθ Μπάρκιν, προσεγγίζει το φαινόμενο από διαφορετική σκοπιά. Βασίζεται στη θεωρία του Γάλλου φιλοσόφου Ρενέ Ζιράρ περί «μιμητικής επιθυμίας», σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι δεν επιθυμούν μόνο να γνωρίσουν έναν τόπο, αλλά και να αποκτήσουν κάτι από την ταυτότητά του.

Όπως εξηγεί, όταν ταξιδεύουμε δεν αρκούμαστε μόνο στα αξιοθέατα ή στη γαστρονομία. Συχνά επιχειρούμε, συνειδητά ή ασυνείδητα, να αφομοιώσουμε στοιχεία της κουλτούρας που θεωρούμε πιο αυθεντική ή πιο ενδιαφέρουσα από τη δική μας. Η μίμηση της προφοράς, των κινήσεων ή ακόμη και του τρόπου ντυσίματος αποτελεί έναν τρόπο να αισθανθούμε ότι ανήκουμε, έστω προσωρινά, σε αυτό το νέο περιβάλλον.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι δεν προκαλούν όλες οι χώρες την ίδια επιθυμία μίμησης. Στην κοινωνιογλωσσολογία υπάρχει η έννοια του «prestige bias», δηλαδή η τάση να υιοθετούμε συμπεριφορές ανθρώπων ή κοινωνιών που θεωρούμε ότι έχουν υψηλό κύρος.

Για πολλούς Δυτικούς ταξιδιώτες, χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία ή η Ελλάδα συνδέονται με την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση. Έτσι, η υιοθέτηση της τοπικής προφοράς ή ορισμένων χειρονομιών λειτουργεί, έστω και ασυνείδητα, ως ένας τρόπος να δανειστούν μέρος αυτού του κοινωνικού κύρους.

Τα τελευταία χρόνια, πάντως, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πως έχουν αλλάξει το τοπίο, αναφέρει στο ίδιο δημοσίευμά του το BBC.

Σύμφωνα με τον Μπάρκιν, πολλοί ταξιδιώτες αναζητούν πλέον πιο «εναλλακτικούς» προορισμούς, θέλοντας να διαφοροποιηθούν από τον μαζικό τουρισμό. Έτσι, επιστρέφουν από απομακρυσμένες περιοχές της Γουατεμάλας, του Λάος ή της Ινδίας έχοντας υιοθετήσει λέξεις, ενδυματολογικά στοιχεία ή καθημερινές συνήθειες που προβάλλουν στη συνέχεια στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αλλαγή δεν αφορά μόνο τη σύνδεση με έναν τόπο, αλλά και την εικόνα που θέλει να παρουσιάσει κανείς στους άλλους.

Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι τις περισσότερες φορές οι αλλαγές αυτές είναι προσωρινές. Όσο περνούν οι εβδομάδες και ο ταξιδιώτης επιστρέφει στους γνώριμους ρυθμούς της καθημερινότητας, η νέα προφορά, οι ξένες εκφράσεις ή οι ιδιαίτερες χειρονομίες συνήθως υποχωρούν σταδιακά.

Με πληροφορίες από BBC

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