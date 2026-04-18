Γιατί τρεντάρει το λάχανο φέτος;

Σε μια ανατροπή που λίγοι θα περίμεναν για το 2026, το λάχανο γίνεται trend και γίνεται όλο και πιο δημοφιλές σε πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok.

Μάλιστα, το Pinterest το ανέδειξε ως το «it» λαχανικό της χρονιάς, προβλέποντας ότι συνταγές και δημιουργίες με βάση το λάχανο θα κυριαρχήσουν.

Παρά τη φήμη του ως ένα «ταπεινό» λαχανικό, η δημοτικότητά του έχει λογική βάση. «Το λάχανο είναι οικονομικό, ευέλικτο, νόστιμο και χορταστικό, αλλά για χρόνια δεν είχε την προσοχή που του άξιζε», εξηγεί ο Nate Wood από τη Σχολή Ιατρικής του Yale.

Το σημαντικότερο: μπορεί να προσφέρει εντυπωσιακά οφέλη στο μικροβίωμα του εντέρου - δηλαδή την κοινότητα δισεκατομμυρίων μικροοργανισμών που ζουν στο πεπτικό σύστημα.

Πλούσιο σε φυτικές ίνες

Ένα φλιτζάνι ωμό λάχανο περιέχει περίπου 2 γραμμάρια φυτικών ινών. Μπορεί να φαίνεται μικρή ποσότητα, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καλύπτουν τις ημερήσιες ανάγκες τους (περίπου 28 γραμμάρια σε δίαιτα 2.000 θερμίδων).

Οι φυτικές ίνες του λάχανου είναι κυρίως αδιάλυτες, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργία του εντέρου και στο αίσθημα κορεσμού. Περιέχει όμως και διαλυτές ίνες, που βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης και στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου.

Επιπλέον, μέρος των ινών λειτουργεί ως πρεβιοτικό, «τροφή» για τα καλά βακτήρια του εντέρου, ενισχύοντας την πέψη, το ανοσοποιητικό και την απορρόφηση μετάλλων.

Ιδανικό για ζύμωση

Σε μορφές όπως το ξινολάχανο (sauerkraut) και το kimchi, το λάχανο αποτελεί εξαιρετική πηγή προβιοτικών. Τα τρόφιμα αυτά ενισχύουν την ποικιλία του μικροβιώματος, κάτι που συνδέεται με καλύτερη υγεία και ισχυρότερο ανοσοποιητικό.

«Τρώγοντας ζυμωμένο λάχανο, λαμβάνεις τόσο τα καλά βακτήρια όσο και την "τροφή" τους», σημειώνει ο Wood.

Ωστόσο, η κατανάλωση πρέπει να γίνεται με μέτρο - ειδικά αν δεν είσαι συνηθισμένος σε τροφές με πολλές ίνες - καθώς μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα. Η σύσταση είναι να αυξάνεται σταδιακά η ποσότητα.

Πλούσιο σε μικροθρεπτικά συστατικά

Το λάχανο περιέχει σημαντικά θρεπτικά στοιχεία, όπως βιταμίνη C, βιταμίνη K, βιταμίνη B6 και φυλλικό οξύ. Ένα φλιτζάνι ωμό λάχανο προσφέρει περίπου 36 mg βιταμίνης C - σχεδόν τη μισή ημερήσια ανάγκη.

Παράλληλα, όπως πολλά φυτικά τρόφιμα, περιέχει αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα και συνδέονται με χαμηλότερη φλεγμονή και πιθανώς μειωμένο κίνδυνο χρόνιων νοσημάτων.

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα ενυδατικό, καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και χαμηλά επίπεδα νατρίου, λιπαρών και θερμίδων.

Πώς να το εντάξεις στη διατροφή σου

Το λάχανο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές συνταγές:

Φτιάξε μια απλή σαλάτα coleslaw και πρόσθεσέ τη σε tacos, burgers ή σάντουιτς

Χρησιμοποίησε ψιλοκομμένο λάχανο αντί για μαρούλι σε σαλάτες ή bowls. Πρόσθεσε ξινολάχανο ή kimchi για έντονη γεύση

Ψήσε το στον φούρνο με ελαιόλαδο και μυρωδικά

Δοκίμασε κοκκινιστό λάχανο για πιο «μαλακή» υφή

Ακόμη κι αν δεν σου αρέσει, οι ειδικοί προτείνουν να του δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία — αλλάζοντας ποικιλία ή τρόπο μαγειρέματος μπορεί να το δεις με άλλο μάτι.

Με πληροφορίες από The Washington Post