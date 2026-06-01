Γιατί πρέπει να έχουμε μαζί ένα μπαλάκι τένις όταν πετάμε με αεροπλάνο

Ένα απρόσμενο και φθηνό αντικείμενο, φαίνεται πως είναι το απόλυτο travel hack για τα ταξίδια με αεροπλάνο, ειδικά για τις πολύωρες και υπερατλαντικές πτήσεις.

Σύμφωνα με εργαζόμενους στις αεροπορικές εταιρείες, αλλά και ειδικούς, το μπαλάκι του τένις θα «πρέπει» να βρίσκεται σε κάθε χειραποσκευή, ειδικά σε μεγάλα ταξίδια.

Η Άρτεμις Μπαϊμπού, αεροσυνοδός, μίλησε στο Action24, παρουσιάζοντας τα οφέλη του να έχεις μαζί σου ένα μπαλάκι τένις όσο πετάς με αεροπλάνο: «στις πολύωρες πτήσεις, πάρα πολλοί επιβάτες παίρνουν πλέον μαζί ένα μπαλάκι του τένις και το χρησιμοποιούν για να καταπολεμήσουν τη δυσφορία, το στρες και τους σωματικούς πόνους».

«Το μπαλάκι του τένις, με το να το τοποθετείς στο σημείο που νιώθεις ενόχληση και κάνοντας αργές και σταθερές κυκλικές κινήσεις σαν το μασάζ, σε βοηθάει στο να απαλλαγείς από πόνους σε πλάτη, αυχένα, πατούσες και πόδια. Συμβάλει στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος» είπε μεταξύ άλλων η αεροσυνοδός.

Μπαλάκι τένις σε αεροπλάνο: Τι λένε ο ειδικοί

Η παρατεταμένη ακινησία κατά τη διάρκεια μιας πτήσης μπορεί να προκαλέσει δυσκαμψία, μυϊκή ένταση και αίσθημα κόπωσης. Οι ειδικοί συνιστούν στους επιβάτες να σηκώνονται κατά διαστήματα, να περπατούν στον διάδρομο και να κάνουν ελαφριές διατάσεις, ώστε να μειώνεται η επιβάρυνση του σώματος.

Από την άλλη, ο ορθοπεδικός χειρουργός Άλι Γκιοζ από τη London Orthopaedic Clinic εξηγεί ότι ένα μπαλάκι του τένις ή μια μικρή μπάλα μασάζ μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Μια μπάλα του τένις μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος», αναφέρει. Συνιστά να τη χρησιμοποιεί κανείς κάνοντάς την να κυλά πάνω στους ώμους, στη μέση, στα πόδια και στα πέλματα, ώστε να ενεργοποιούνται οι μύες και να διευκολύνεται η ροή του αίματος.

Για όσους δεν διαθέτουν αρκετό χώρο στις αποσκευές τους, ο ειδικός προτείνει μια πιο απλή λύση, να κάνουν μασάζ στα πόδια τους ξεκινώντας από τους αστραγάλους και κινούμενοι προς τα πάνω. Η κίνηση αυτή βοηθά το αίμα να επιστρέφει ευκολότερα προς την καρδιά και μπορεί να περιορίσει το αίσθημα βάρους ή πρηξίματος που συχνά εμφανίζεται στις μεγάλες πτήσεις.

Όσο για όσους ανησυχούν μήπως τραβήξουν τα βλέμματα των υπόλοιπων επιβατών, ο Γκιοζ εμφανίζεται καθησυχαστικός. Όπως σημειώνει, ένα σύντομο μασάζ με μια μπάλα του τένις δύσκολα θα προκαλέσει περισσότερη προσοχή από άλλες συνήθειες που συναντά κανείς συχνά μέσα σε ένα αεροπλάνο.

Με πληροφορίες από Action24, Time