Γιατί οι σεισμοί μπορούν να καταστρέψουν πόλεις που βρίσκονται μακριά από το επίκεντρο

Οι ιζηματογενείς λεκάνες, δηλαδή οι μεγάλες γεωλογικές κοιλότητες που δημιουργούνται από τεκτονικές διεργασίες και γεμίζουν με ιζήματα, αποτελούν συχνά ιδανικά σημεία για την ανάπτυξη πόλεων και, σύμφωνα με νέα έρευνα, φαίνεται να επηρεάζονται από τους σεισμούς.

Οι ιζηματογενείς λεκάνες είναι συνήθως επίπεδες και ευνοούν την αστική δόμηση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού σεισμού μπορούν να λειτουργήσουν σαν τεράστιοι φυσικοί θάλαμοι ηχούς, ενισχύοντας επικίνδυνα τις σεισμικές δονήσεις.

Συγκεκριμένα, νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Βικτόρια του Ουέλινγκτον στη Νέα Ζηλανδία δείχνει ότι οι σεισμικές δονήσεις μπορούν να παγιδευτούν μέσα σε αυτές τις λεκάνες και να ανακλώνται από τη μία πλευρά στην άλλη, δημιουργώντας αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «σεισμικές ηχώ».

Flat basins are favoured places to build cities. But seismic waves can get trapped in these basins, putting cities at risk from distant earthquakes. https://t.co/9MOF7hS62n — The Conversation - Australia + New Zealand (@ConversationEDU) June 15, 2026

Σεισμοί: Τι ρόλο παίζουν οι ιζηματογενείς λεκάνες

Ανάλογα με το σχήμα και το βάθος της λεκάνης, αυτές οι ανακλάσεις μπορεί να ενισχυθούν σημαντικά και να προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερες καταστροφές από όσες θα περίμενε κανείς με βάση μόνο το μέγεθος ή την απόσταση ενός σεισμού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, το Ουέλινγκτον, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε μια τέτοια ιζηματογενή λεκάνη. Κατά τον σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών στο Καϊκούρα το 2016, η πόλη υπέστη δονήσεις σημαντικά ισχυρότερες από τις προβλέψεις των μηχανικών. Παρότι το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 80 χιλιόμετρα μακριά, πολλά πολυώροφα κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές και ορισμένα κατεδαφίστηκαν αργότερα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα ιστορικά στοιχεία από τον σεισμό του Ουαϊραράπα το 1942. Παρότι και εκείνος σημειώθηκε περίπου 80 χιλιόμετρα από την πόλη, κατέστρεψε περίπου 10.000 καμινάδες στο Ουέλινγκτον.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η λεκάνη κάτω από το κέντρο της πόλης είναι σχεδόν διπλάσια σε βάθος από ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οι γεωλόγοι. Αντί για περίπου 250 μέτρα, φτάνει τα 500 μέτρα βάθος, ενώ το πραγματικό της σχήμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα μοντέλα.

Earthquakes can be destructive for distant cities built on top of basins – now we know whyhttps://t.co/4HI7ATVAx9#earthquake #seismic #thebigone — Optimum Seismic, Inc. (@OptimumSeismic) June 15, 2026

Πώς εξηγείται το φαινόμενο

Το φαινόμενο εξηγείται μέσα από δύο βασικούς μηχανισμούς, σύμφωνα με ανάλυση στο «The Conversation». Ο πρώτος αφορά τη μετάβαση των σεισμικών κυμάτων από συμπαγή πετρώματα σε πιο «μαλακά» ιζηματογενή στρώματα. Καθώς τα κύματα επιβραδύνονται, το πλάτος τους αυξάνεται, όπως συμβαίνει με ένα τσουνάμι που μεγαλώνει καθώς πλησιάζει σε ρηχά νερά.

Ο δεύτερος μηχανισμός αφορά τον συντονισμό. Όταν το μήκος των σεισμικών κυμάτων ταιριάζει με τις διαστάσεις της λεκάνης, τα κύματα ενισχύονται μεταξύ τους, δημιουργώντας πολύ ισχυρότερες δονήσεις. Αν μάλιστα η λεκάνη έχει απότομα πρανή, μπορεί να προκύψουν επιπλέον φαινόμενα ενίσχυσης κοντά στα όριά της.

Η πιο γνωστή και φονική περίπτωση αυτού του φαινομένου καταγράφηκε στην Πόλη του Μεξικού το 1985. Ο σεισμός είχε επίκεντρο περίπου 350 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη, όμως τα σεισμικά κύματα παγιδεύτηκαν στα μαλακά ιζήματα της λεκάνης πάνω στην οποία είναι χτισμένη. Το αποτέλεσμα ήταν να ενισχυθούν δραματικά, προκαλώντας τον θάνατο περίπου 8.000 ανθρώπων και την κατάρρευση πολλών πολυώροφων κτιρίων.

Οι προσομοιώσεις που πραγματοποίησαν οι Νεοζηλανδοί επιστήμονες έδειξαν ότι σε ορισμένα σημεία του Ουέλινγκτον οι οριζόντιες δονήσεις του εδάφους μπορεί να είναι έως και τρεις φορές ισχυρότερες σε σχέση με γειτονικές περιοχές. Μάλιστα, οι ζώνες που το μοντέλο προβλέπει ως πιο επικίνδυνες παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες με τις περιοχές όπου καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες ζημιές το 2016.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα νέα γεωφυσικά εργαλεία επιτρέπουν πλέον τη λεπτομερή χαρτογράφηση των λεκανών κάτω από τις πόλεις και τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων που μπορούν να προβλέψουν πού είναι πιθανότερο να ενισχυθούν οι σεισμικές δονήσεις.

Από τη μελέτη, προέκυψε ως συμπέρασμα ότι οι πόλεις που είναι χτισμένες πάνω σε ιζηματογενείς λεκάνες, δεν απειλούνται μόνο από κοντινούς σεισμούς. Ακόμη και μία μεγάλη δόνηση, που θα συμβεί εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά μπορεί, υπό τις κατάλληλες γεωλογικές συνθήκες, να προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες.

Με πληροφορίες από The Conversation