Γιατί οι μικροοργανισμοί που ζουν στο δέρμα μας έχουν μεγάλη σημασία

Δισεκατομμύρια βακτήρια, μύκητες και ιοί ζουν στο δέρμα μας και μόλις πρόσφατα, αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος τους για την υγεία και την ευεξία μας.

Αν μπορούσαμε να «μεγεθύνουμε» ένα μόνο τετραγωνικό εκατοστό δέρματος, θα βλέπαμε από δεκάδες χιλιάδες έως και ένα εκατομμύριο μικροοργανισμούς να ζουν εκεί. Το δέρμα μας φιλοξενεί ένα πυκνό και δυναμικό μικροβιακό οικοσύστημα, κάτι που εκ πρώτης όψεως όμως, μπορεί να φαίνεται δυσάρεστο.

Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό το αόρατο οικοσύστημα είναι ζωτικής σημασίας. Όλο και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το μικροβίωμα του δέρματος συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση της υγείας μας και προσφέρει απρόσμενα οφέλη.

Οι μικροοργανισμοί του δέρματος, αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι σε παθογόνους οργανισμούς, εμποδίζοντάς τους να εγκατασταθούν στο σώμα μας.

Παράλληλα, συμβάλλουν στη διάσπαση χημικών ουσιών με τις οποίες ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού μας συστήματος.





Ένα αόρατο οικοσύστημα σε ισορροπία στο δέρμα μας

Παρότι το δέρμα θεωρείται ένα αφιλόξενο περιβάλλον, ξηρό, εκτεθειμένο και συχνά σκληρό, φιλοξενεί τεράστια ποικιλία μικροοργανισμών. Μάλιστα, η μικροβιακή του ποικιλότητα είναι δεύτερη μόνο μετά από εκείνη του εντέρου.

Οι μικροοργανισμοί αυτοί δεν κατανέμονται ομοιόμορφα. Διαφορετικά σημεία του σώματος «φιλοξενούν» διαφορετικά είδη, ανάλογα με τις συνθήκες. Περιοχές με περισσότερη λιπαρότητα, όπως το πρόσωπο ή η πλάτη, ευνοούν συγκεκριμένα βακτήρια, ενώ υγρές περιοχές, όπως για παράδειγμα οι μασχάλες, φιλοξενούν άλλα.

Με την πάροδο των χιλιετιών, αυτοί οι μικροοργανισμοί έχουν αναπτύξει μια συμβιωτική σχέση με τον άνθρωπο. Εκείνοι επωφελούνται από τα θρεπτικά συστατικά του δέρματός του και ο άνθρωπος από την παρουσία τους, καθώς τον προστατεύουν από πιο επικίνδυνα βακτήρια. Ορισμένα, μάλιστα, παράγουν ουσίες που αναστέλλουν ή καταστρέφουν παθογόνους μικροοργανισμούς, λειτουργώντας σαν μια φυσική ασπίδα. Άλλα συμβάλλουν στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, ενισχύοντας τον προστατευτικό του φραγμό.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν ενδείξεις ότι το μικροβίωμα του δέρματος «εκπαιδεύει» το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθώντας το να ξεχωρίζει τι είναι επικίνδυνο και τι όχι, κάτι που μπορεί να σχετίζεται ακόμη και με τη μείωση των αλλεργιών.

Όταν η ισορροπία του μικροβιώματος του δέρματος διαταράσσεται

Όπως κάθε οικοσύστημα, έτσι και το μικροβίωμα του δέρματος βασίζεται σε μια λεπτή ισορροπία. Όταν αυτή διαταραχθεί, κατάσταση γνωστή ως δυσβίωση, μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα όπως έκζεμα, ακμή, ψωρίαση ή ροδόχρους νόσος.

Η σύνθεση των μικροοργανισμών αλλάζει επίσης με την ηλικία. Με τα χρόνια μειώνονται τα «ωφέλιμα» βακτήρια που βοηθούν στη διατήρηση της υγρασίας και της άμυνας του δέρματος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ξηρότητα, αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων και πιο αργή επούλωση πληγών.

Έρευνες δείχνουν ότι το μικροβίωμα επηρεάζει άμεσα την επούλωση, ενώ ορισμένα βακτήρια μπορούν να την επιβραδύνουν σημαντικά. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι μικροοργανισμοί του δέρματος μπορεί να προσφέρουν προστασία ακόμη και απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση των κυτταρικών βλαβών.

Εντυπωσιακό είναι επίσης ότι το μικροβίωμα του δέρματος φαίνεται να συνδέεται με άλλα συστήματα του οργανισμού, όπως το έντερο και πιθανώς ακόμη και με τον εγκέφαλο, αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.







Το μέλλον της φροντίδας του δέρματος

Καθώς η επιστήμη αποκαλύπτει όλο και περισσότερα για τον ρόλο του μικροβιώματος του δέρματος, ανοίγει ο δρόμος για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Μία από αυτές είναι η ενίσχυση των «καλών» βακτηρίων μέσω προβιοτικών και πρεβιοτικών προϊόντων.

Άλλες ερευνητικές προσπάθειες εστιάζουν στη χρήση εξειδικευμένων ιών που στοχεύουν επιλεκτικά επιβλαβή βακτήρια, χωρίς να διαταράσσουν το συνολικό οικοσύστημα του δέρματος.

Παρότι αυτές οι εφαρμογές βρίσκονται ακόμη υπό μελέτη, ένα είναι ήδη σαφές. Το δέρμα μας δεν είναι απλώς ένα προστατευτικό περίβλημα, αλλά ένα ζωντανό οικοσύστημα που παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική μας υγεία.

Με πληροφορίες από BBC